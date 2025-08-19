글로벌 LNG 벤치마크인 Platts JKM과 지역 LNG 가격 벤치마크를 제공하는 당사는 시장의 움직임을 이해하고 무역 흐름을 활용할 수 있는 실행 가능한 인사이트를 제공합니다. 당사의 LNG 시장 데이터 서비스는 기회를 식별하고 공급망을 관리하며 글로벌 LNG 시장에서 신속한 결정을 내리는 데 필요한 투명성을 제공합니다.

매월 시장 마감 평가 동안 1,000개 이상의 투명한 입찰, 제안 및 거래가 게시되며 800개 이상의 일일 가격 평가와 함께 귀하는 당사의 데이터를 신뢰할 수 있습니다. 당사는 15년의 Platts JKM 벤치마크 가격 역사를 자랑하며, 실물 및 종이 형태의 JKM 시장 마감에 참여하는 80명 이상의 승인된 시장 참가자를 보유하고 있습니다.

당사의 광범위한 글로벌 분석 범위는 모든 지역의 9개 LNG 가격 벤치마크, LNG 벙커 연료, 운임 요금 및 JKM 물리적 선물을 포함합니다. Platts와 협력하여 LNG 산업에서 앞서 나가고 비즈니스를 발전시키십시오.