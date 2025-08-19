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시장의 움직임에 따라 기회를 포착할 수 있도록 시장을 파악하는 데 필요한 핵심 지표를 제공합니다.
글로벌 LNG 벤치마크인 Platts JKM과 지역 LNG 가격 벤치마크를 제공하는 당사는 시장의 움직임을 이해하고 무역 흐름을 활용할 수 있는 실행 가능한 인사이트를 제공합니다. 당사의 LNG 시장 데이터 서비스는 기회를 식별하고 공급망을 관리하며 글로벌 LNG 시장에서 신속한 결정을 내리는 데 필요한 투명성을 제공합니다.
매월 시장 마감 평가 동안 1,000개 이상의 투명한 입찰, 제안 및 거래가 게시되며 800개 이상의 일일 가격 평가와 함께 귀하는 당사의 데이터를 신뢰할 수 있습니다. 당사는 15년의 Platts JKM 벤치마크 가격 역사를 자랑하며, 실물 및 종이 형태의 JKM 시장 마감에 참여하는 80명 이상의 승인된 시장 참가자를 보유하고 있습니다.
당사의 광범위한 글로벌 분석 범위는 모든 지역의 9개 LNG 가격 벤치마크, LNG 벙커 연료, 운임 요금 및 JKM 물리적 선물을 포함합니다. Platts와 협력하여 LNG 산업에서 앞서 나가고 비즈니스를 발전시키십시오.
Get the latest Platts prices for global LNG markets, including major hubs JKM and NWE, and LNG freight prices. Stay updated with expert market data.
방대한 가격 데이터를 통해 역동적인 원자재 시장을 모니터링하고 계약 협상, 리스크 관리, 거래 및 투자 전략 수립을 자신 있게 수행할 수 있습니다.
업계 전반의 전문가들이 매일 당사의 데이터를 신뢰하고 있습니다.
Platts는 계약의 기초가 되는 일일 가격 평가를 발표하여, 고객이 유연성을 가지고 시장 변동을 활용하고 자신 있게 협상하도록 지원합니다.
매일 전 세계의 트레이더, 정유사, 항만 소유자, 해운 회사, 액화/재기화 시설 소유자, 생산자는 당사의 가격 정보를 활용해 시장 동향을 파악하고 가격 결정을 내리며, 변동성이 큰 에너지 상품 시장에서 위험을 완화하고 있습니다.
당사는 독립적이고 공정한 Platts 평가 프로세스를 제공하는 기관으로서 전 세계 시장에서 폭넓은 신뢰를 받고 있습니다. 다양한 시장 참여자로부터 데이터를 수집하고, 엄격한 품질 관리 절차를 적용하며, 엄정한 편집 가이드라인과 IOSCO 원칙을 준수합니다.
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