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페이지 주요 내용

개요

글로벌 가동 정유 설비를 대상으로, 설비 단위의 원가 및 마진 수준을 평가하고 향후 성과를 전망합니다.

글로벌 가동 정유 설비의 장기 경쟁력을 평가하는 데 있어 얼마나 확신을 갖고 계십니까?

정유 원가 및 마진 애널리틱스 12개월 구독 서비스는 AspenTech Unified PIMS를 기반으로 구축되어 분기별로 업데이트되는 모델을 제공합니다. 또한 S&P Global의 독자적인 장기 가격 전망 및 수급 균형과 연계되어 연간 전략 워크북의 일부로 제공됩니다. 시각화 및 분석 도구를 통해 글로벌 정유 산업의 경쟁 구도를 직관적으로 벤치마킹할 수 있으며, 이를 바탕으로 정유 설비 성과를 평가하고, 합리화 가능성을 판단하며, 잠재적인 정유소 인수 기회를 분석할 수 있습니다.

당사의 통합 접근 방식은 시장 변화에 신속하게 대응하도록 지원하며, 전략적·운영적 의사결정에 신뢰도 높은 최신 데이터를 활용할 수 있도록 보장합니다. 주요 기능은 다음과 같습니다.

  • 전 세계 정유 설비 용량의 90% 이상 커버
  • AspenTech Unified PIMS 소프트웨어 기반 구현
  • 수익성 지표: 정유소별 경질 제품 생산 현금원가(CCLP) 및 순마진/총마진 추정치
  • 운영 지표: 정유 설비 단위 수율, 운영 원가 및 운영 지표, 물류 원가
  • 가상의 정유 설비에 대한 경제성 추정 기능
  • 사용자가 입력한 원유 및 제품 가격 시나리오를 기반으로 다양한 시장 환경에서 정유 설비 성과를 효율적으로 분석
  • 연간 원가/마진 곡선: 과거 5년 및 향후 10년 전망
  • 분기별 원가/마진 곡선: 과거 8분기 및 향후 8분기 전망
정유 원가 및 마진 분석

고객은 정유 원가 및 마진 분석 서비스를 어떻게 활용합니까?

글로벌 가동 정유 설비의 경쟁력 수준을 파악하기 위해서는 방대한 지식과 인사이트를 기반으로 한 정교하고 복잡한 분석이 필요합니다. 기업들은 경쟁력 평가와 수익성 최적화를 위해 다양한 출처에서 데이터를 수집하고, 거시경제 동향, 원가 요인, 수급을 분석하는 데 상당한 시간을 소모할 수 있습니다.

S&P Global은 전문 지식, 포괄적인 정유 설비 데이터베이스, 가격 전망을 바탕으로 525개 이상의 글로벌 가동 정유 설비의 경쟁력을 모델링합니다. 당사 고객은 본 서비스를 다음과 같은 목적으로 활용합니다.

고객은 본 서비스를 다음과 같이 활용합니다

S&P Global은 글로벌 전문성과 유연한 기능을 결합하여 다음 질문에 대한 해답을 제공합니다.

  • 시간 경과에 따라 정유 산업의 성과를 어떻게 벤치마킹할 수 있는가?
  • 당사 정유 설비의 경쟁력 수준은 경쟁사 또는 인수 대상 대비 어떠한가?
  • 기업의 과거 성과는 어떠했으며, 향후 성과는 어떻게 전개될 것인가?
  • 합리화 위험에 처한 성과 부진 정유 설비를 어떻게 식별할 수 있는가?
  • 특정 지역 또는 정유 설비 구성을 기준으로, 신규 정유 설비 투자의 상대적 경쟁력과 사업성은 어떠한가?

벤치마킹 지표