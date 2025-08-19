정유 원가 및 마진 분석

글로벌 가동 정유 설비를 대상으로, 설비 단위의 원가 및 마진 수준을 평가하고 향후 성과를 전망합니다.

글로벌 가동 정유 설비의 장기 경쟁력을 평가하는 데 있어 얼마나 확신을 갖고 계십니까?

정유 원가 및 마진 애널리틱스 12개월 구독 서비스는 AspenTech Unified PIMS를 기반으로 구축되어 분기별로 업데이트되는 모델을 제공합니다. 또한 S&P Global의 독자적인 장기 가격 전망 및 수급 균형과 연계되어 연간 전략 워크북의 일부로 제공됩니다. 시각화 및 분석 도구를 통해 글로벌 정유 산업의 경쟁 구도를 직관적으로 벤치마킹할 수 있으며, 이를 바탕으로 정유 설비 성과를 평가하고, 합리화 가능성을 판단하며, 잠재적인 정유소 인수 기회를 분석할 수 있습니다.

당사의 통합 접근 방식은 시장 변화에 신속하게 대응하도록 지원하며, 전략적·운영적 의사결정에 신뢰도 높은 최신 데이터를 활용할 수 있도록 보장합니다. 주요 기능은 다음과 같습니다.