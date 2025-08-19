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본 서비스는 나프타, 에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 파라자일렌 등 석유화학 원료에 대한 공급, 수요, 가격 예측과 함께 실효성 있는 인사이트를 제공합니다. 공급 및 지역별 전망과 함께, 크래킹 경제성, 가동 중단 전망, 가격 및 마진, 프로젝트 영향에 대한 상세 데이터와 분석을 확인할 수 있습니다. 전략 기획자, 재무 분석가, 사업 개발 담당자 및 다운스트림 경제 분석가가 당사의 서비스를 활용하여 다음을 수행합니다.