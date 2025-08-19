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장기적인 설비 및 인프라 투자 결정을 앞두고 계신가요?
본 서비스는 나프타, 에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 파라자일렌 등 석유화학 원료에 대한 공급, 수요, 가격 예측과 함께 실효성 있는 인사이트를 제공합니다. 공급 및 지역별 전망과 함께, 크래킹 경제성, 가동 중단 전망, 가격 및 마진, 프로젝트 영향에 대한 상세 데이터와 분석을 확인할 수 있습니다. 전략 기획자, 재무 분석가, 사업 개발 담당자 및 다운스트림 경제 분석가가 당사의 서비스를 활용하여 다음을 수행합니다.
고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.
Platts 가격 평가
S&P Global Energy의 방법론은 명확한 원칙과 기준을 통해 가격 평가의 모든 단계에서 시장 전문가를 지원하여 일관성과 견고한 신뢰성을 보장합니다.
100년이 넘는 기간 동안 당사는 현물 및 선도 시장을 위한 Platts 가격 평가를 제공해 왔습니다. 고객들은 뉴스, 가격 정보, 분석을 위해 당사를 신뢰하며, 이를 바탕으로 투명하고 효율적인 시장에서 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있습니다.
250개 이상의 Platts 벤치마크를 통해 가격 협상과 계약의 업계 표준을 제시합니다. 기존 시장과 신흥 시장 전반에 걸쳐 시장 투명성을 제공한다는 신뢰를 구축해 왔습니다.
엄격한 품질 관리, 다양한 정보 출처, 엄격한 지침 및 IOSCO 원칙 준수에 기반한 견고한 방법론으로 데이터의 무결성을 보장합니다. 신뢰 형성을 위해 방법론과 가격 평가 기준을 투명하게 공개하고 있습니다.