포타시는 비료 부문의 필수 영양소로서 특히 곡물, 과일, 채소처럼 포타시 요구량이 높은 작물의 생장을 촉진합니다. 전 세계 식량 수요가 증가함에 따라 포타시는 핵심 농업 원자재로 자리매김했습니다. 포타시 시장은 농업 동향, 기상 조건, 지정학적 요인, 환율 등 다양한 변수의 영향을 받아 공급과 수요에 변동이 발생합니다.