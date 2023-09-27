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포타시는 비료 부문의 필수 영양소로서 특히 곡물, 과일, 채소처럼 포타시 요구량이 높은 작물의 생장을 촉진합니다. 전 세계 식량 수요가 증가함에 따라 포타시는 핵심 농업 원자재로 자리매김했습니다. 포타시 시장은 농업 동향, 기상 조건, 지정학적 요인, 환율 등 다양한 변수의 영향을 받아 공급과 수요에 변동이 발생합니다.
S&P Global Energy는 종합 분석과 포타시 시장에 대한 단기 전망을 제공합니다. 또한 S&P Global의 독보적인 비료, 거시경제, 해상 무역 분석 역량에 Fertecon(퍼티콘)의 전문성이 더해져 한층 강화된 당사의 데이터는 다음과 같은 더욱 심층적인 인사이트를 제공합니다.
염화칼륨(MOP) 바이어 또는 셀러로서의 의사결정을 고도화할 수 있습니다. 당사의 철저한 수급 평가는 시장에서 잠재력을 극대화할 수 있는 정보에 입각한 선택을 지원합니다.
월간 가격 분석을 통해 시장 트렌드를 파악하고 가격 움직임과 향후 가격 변곡점을 전망하여, 시장 흐름을 한발 앞서 읽고 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
당사의 포괄적인 공급 데이터로 시장 내 공급 전략과 경쟁 구도를 심도 있게 이해하여, 경쟁에서 앞서고 전략을 최적화할 수 있습니다.
최근 시장 변화와 그로 인한 향후 공급·수요·가격 변화를 파악해 경쟁자보다 한발 앞서 나갈 수 있습니다. 이러한 맥락적 인사이트는 전략을 효과적으로 조정하고 새로운 기회를 포착하도록 지원합니다.
단기 시장 동향 요약 및 분석
수요 리뷰: 지역별 수요 및 포타시 수요의 80% 이상을 차지하는 상위 22개국 MOP 시장 분석
공급 리뷰: 글로벌 주요 MOP 공급업체 전반 분석
주요 FOB 수출 거점 기준의 현재 공급 비용 및 마진 평가
주요 FOB 수출항에서 주요 CFR 수입 시장으로 향하는 선박 추적 요약
2024년 12월까지의 월별 가격 전망
리포트에 참여한 애널리스트와 1:1로 소통할 수 있는 Ask-the-Analyst(애널리스트 문의) 기능
고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.
100년이 넘는 기간 동안 당사는 현물 및 선도 시장을 위한 Platts 가격 평가를 제공해 왔습니다. 고객들은 뉴스, 가격 정보, 분석을 위해 당사를 신뢰하며, 이를 바탕으로 투명하고 효율적인 시장에서 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있습니다.
250개 이상의 Platts 벤치마크를 통해 가격 협상과 계약의 업계 표준을 제시합니다. 기존 시장과 신흥 시장 전반에 걸쳐 시장 투명성을 제공한다는 신뢰를 구축해 왔습니다.
엄격한 품질 관리, 다양한 정보 출처, 엄격한 지침 및 IOSCO 원칙 준수에 기반한 견고한 방법론으로 데이터의 무결성을 보장합니다. 신뢰 형성을 위해 방법론과 가격 평가 기준을 투명하게 공개하고 있습니다.
기존 업체부터 최첨단 기업까지 다양한 정보 제공업체로부터, 여러 플랫폼을 통해 필수 정보를 직접 제공받아 글로벌 시장에서 결정적인 우위를 확보할 수 있습니다.
전 세계적으로 광범위하게 분포한 원자재별 전담 가격 전문가들이 시장의 미묘한 변화와 복잡성을 반영한 정확한 가격 및 방법론을 보장하며, 고객에게 가치 있는 인사이트를 제공합니다.
Platts는 독립적이고 비편향적인 관점을 제공합니다. 공정성에 대한 당사의 확고한 의지는 시장 참여자들이 신뢰할 수 있는 평가와 인사이트로 이어집니다.
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