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포워드 시장을 자신 있게 평가할 충분한 도구를 갖추고 계신가요?
Platts 포워드 곡선 데이터가 제공하는 포괄적인 해법을 확인해보세요
불확실성이 큰 시장 환경에서 S&P Global 원자재 리스크 솔루션(Commodity Risk Solutions)은 독립적이고 검증 가능한 데이터를 제공하여 고객의 애그리비즈니스 리스크 관리 전략을 강화합니다. 당사의 비료 리스크 시장 데이터(Fertilizers Risk Market Data) 서비스는 전 세계 여러 지역을 대상으로 8개 이상의 비료 포워드 커브와 90개 이상 개별 일일 포워드 가격을 제공합니다. 평가 범위는 여러 역년에 걸쳐 있으며 월·분기·연 단위의 세분화된 데이터를 제공해 정보에 기반한 의사결정을 지원합니다.
당사는 아시아, 유럽·중동·아프리카(EMEA), 미주 등 주요 지역에서 포워드 커브 평가를 전문적으로 수행합니다. Platts Ammonia CFR과 Ammonia FOB를 기반으로 최대 24개월 테너를 제공하는 확장 월별 커브를 제시하며, 에디터들의 전문성과 정량적 기법을 결합해 암모니아 시장의 역학을 정교하게 반영합니다. 당사와 함께라면 복잡한 비료 시장도 자신 있게 헤쳐나갈 수 있습니다.
주요 트레이딩 허브를 대상으로, 에디터들의 전문성과 정량적 기법으로 도출된 포워드 곡선 데이터 및 시각화 자료를 제공합니다.
방대한 가격 데이터를 통해 역동적인 원자재 시장을 모니터링함으로써, 자신 있게 계약을 협상하고 리스크를 관리하며 거래 및 투자 전략을 수립할 수 있습니다.
업계 전반의 전문가들이 매일 당사의 데이터를 신뢰하고 있습니다.
고객의 일상 업무에 손쉽게 통합할 수 있는 형태로 비료 가격 데이터를 제공하여 다음 업무의 효과적인 수행을 지원합니다:
이 모든 것이 더 쉬워지는 이유...
아시아, 유럽·중동·아프리카(EMEA), 미주를 포함한 전 세계 주요 지역 전반에 걸쳐 포워드 곡선 평가를 제공합니다.
Platts는 명확하게 정의된 방법론과 세부 기준을 바탕으로 매일 일관된 고품질의 포워드 곡선 평가를 제공합니다. 또한 고객이 평가 프로세스를 이해할 수 있도록, 상품의 시장가치를 어떻게 산정하는지에 대한 상세한 설명과 근거를 제시합니다.
당사의 표준 포워드 곡선에 대한 방법론은 데이터 소스와 평가 방식에 대해 명확하고 이해하기 쉬운 언어로 설명합니다.
고객의 일상 업무에 손쉽게 통합할 수 있는 형태로 비료 가격 데이터를 제공하여 다음 업무의 효과적인 수행을 지원합니다:
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아시아, 유럽·중동·아프리카(EMEA), 미주를 포함한 전 세계 주요 지역 전반에 걸쳐 포워드 곡선 평가를 제공합니다.
Platts는 명확하게 정의된 방법론과 세부 기준을 바탕으로 매일 일관된 고품질의 포워드 곡선 평가를 제공합니다. 또한 고객이 평가 프로세스를 이해할 수 있도록, 상품의 시장가치를 어떻게 산정하는지에 대한 상세한 설명과 근거를 제시합니다.
당사의 표준 포워드 곡선에 대한 방법론은 데이터 소스와 평가 방식에 대해 명확하고 이해하기 쉬운 언어로 설명합니다.
Platts Ammonia CFR 및 Ammonia FOB는 전 세계 주요 지역을 대상으로 최대 24개월 테너의 확장 월별 커브를 제공합니다. 당사는 Platts 에디터 팀의 비료 시장 지식 및 전문성을 현행 암모니아 시장 역학을 파악하는 정량적 기법과 결합합니다.
Platts Ammonia CFR 및 Ammonia FOB는 전 세계 주요 지역을 대상으로 최대 24개월 테너의 확장 월별 커브를 제공합니다. 당사는 Platts 에디터 팀의 비료 시장 지식 및 전문성을 현행 암모니아 시장 역학을 파악하는 정량적 기법과 결합합니다.
고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.