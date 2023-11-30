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Platts 세계 석유 공급 데이터 포털은 전 세계 석유 공급에 대한 S&P Global Energy의 전망 및 과거 데이터를 제공하는 강력한 데이터베이스입니다.
전 세계 석유 시장을 포괄적으로 다루는 가장 종합적인 분석 서비스로 더 깊이 있는 이해 제공
정기 발간 보고서와 주요 이벤트 발생 시 제공되는 속보 형식의 브리핑을 통해 글로벌 원유, 제품 시장 및 지정학적 동향에 대한 최신 데이터와 차별화된 인사이트 제공
대화형 모델과 방대한 데이터세트를 통해 새로운 시장 연결성을 확보하고, 신흥 시장 동향에 대한 강력한 인사이트 제공
맞춤형 인사이트 제공을 위해 S&P Global Energy 콘텐츠를 제작하는 분석가 및 컨설턴트에 직접 접근 가능
150개국 이상을 대상으로 한 공급 차질, 정비, 잉여 생산능력 가정을 포함한 S&P Global Energy의 최신 글로벌 액체연료 공급 전망 접근
브렌트유 대비 차이를 포함한 800개 이상의 공급 요소에 대한 개발 및 생산 비용 데이터
셰일 원유, 비투멘, 합성원유, 심해유전, 콘덴세이트, NGL, 바이오연료 등 액체연료 공급의 개별 구성 요소를 상세 조회할 수 있는 드릴다운 기능
품질별(경질 스위트, 중질 스위트, 헤비 스위트, 경질 사워, 중질 사워, 헤비 사워) 원유 및 콘덴세이트 생산 전망 조회 기능
API, 황 함량, TAN 및 650개 이상의 값 범위 내에서 생산량을 검색할 수 있는 맞춤형 검색 기능
원유, 콘덴세이트, NGL 공급 요소에 대한 기업 소유권 데이터 제공(500개 이상의 국영 및 상장 기업 포함)
35년 이상의 과거 데이터 및 전망 데이터 제공
고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.
100년이 넘는 기간 동안 당사는 현물 및 선도 시장을 위한 Platts 가격 평가를 제공해 왔습니다. 고객들은 뉴스, 가격 정보, 분석을 위해 당사를 신뢰하며, 이를 바탕으로 투명하고 효율적인 시장에서 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있습니다.
250개 이상의 Platts 벤치마크를 통해 가격 협상과 계약의 업계 표준을 제시합니다. 기존 시장과 신흥 시장 전반에 걸쳐 시장 투명성을 제공한다는 신뢰를 구축해 왔습니다.
엄격한 품질 관리, 다양한 정보 출처, 엄격한 지침 및 IOSCO 원칙 준수에 기반한 견고한 방법론으로 데이터의 무결성을 보장합니다. 신뢰 형성을 위해 방법론과 가격 평가 기준을 투명하게 공개하고 있습니다.
기존 업체부터 최첨단 기업까지 다양한 정보 제공업체로부터, 여러 플랫폼을 통해 필수 정보를 직접 제공받아 글로벌 시장에서 결정적인 우위를 확보할 수 있습니다.
전 세계적으로 광범위하게 분포한 원자재별 전담 가격 전문가들이 시장의 미묘한 변화와 복잡성을 반영한 정확한 가격 및 방법론을 보장하며, 고객에게 가치 있는 인사이트를 제공합니다.
Platts는 독립적이고 비편향적인 관점을 제공합니다. 공정성에 대한 당사의 확고한 의지는 시장 참여자들이 신뢰할 수 있는 평가와 인사이트로 이어집니다.
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