Platts eWindow 시장 데이터는 가격 형성 과정을 즉각적으로 가시화합니다. Platts Market on Close(MOC) 과정에서 공유되는 Platts eWindow 데이터에 즉시 접근할 수 있도록 제공함으로써, 이 서비스로 과거 거래 분석에서부터 시장에서 발생하는 변화를 실시간으로 확인할 수 있습니다.

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