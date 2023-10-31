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제품
Platts eWindow 시장 데이터는 가격 형성 과정을 즉각적으로 가시화합니다. Platts Market on Close(MOC) 과정에서 공유되는 Platts eWindow 데이터에 즉시 접근할 수 있도록 제공함으로써, 이 서비스로 과거 거래 분석에서부터 시장에서 발생하는 변화를 실시간으로 확인할 수 있습니다.
Platts eWindow 시장 데이터 서비스에 대해 더 알아보려면 당사에 문의하세요.
체결되지 않은 입찰과 제안을 포함한 모든 거래 데이터에 액세스합니다. 현재 입찰가, 제안가 및 거래 물량을 확인하여 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있습니다.
이제 수동적인 데이터 입력 과정은 건너뛰세요. 방대한 조사 없이도 포괄적인 거래 데이터에 빠르게 액세스하고, 가격과 물량을 분석하며, 거래 패턴을 식별할 수 있습니다.
API 또는 Excel Add-In을 통해 Platts eWindow 시장 데이터를 거래 및 분석 도구에 손쉽게 통합하여 전략을 강화하세요.
참가자 또는 시장 대비 성과를 거의 실시간 데이터로 분석합니다.
과거 데이터를 활용해 인사이트를 도출하고 시장 분석을 고도화합니다. 특정 시장이나 지역에 집중하여 전략을 강화할 수 있습니다.
Platts eWindow 시장 데이터는 가격 발견을 즉시 제공합니다. Platts Market on Close(MOC) 가격 평가 프로세스 중에 공유되는 모든 명명된 입찰, 제안 및 거래를 포함하는 Platts eWindow 데이터에 즉시 액세스할 수 있어, Platts eWindow 시장 데이터를 통해 과거 거래 분석을 수행하는 일부터 실시간으로 전개되는 시장 변화를 확인하는 일까지 시장 분석을 원하는 방향으로 확장하고 원활하게 전환할 수 있도록 지원합니다.
아시아/태평양 및 중동
유럽
미주
고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.
100년이 넘는 기간 동안 당사는 현물 및 선도 시장을 위한 Platts 가격 평가를 제공해 왔습니다. 고객들은 뉴스, 가격 정보, 분석을 위해 당사를 신뢰하며, 이를 바탕으로 투명하고 효율적인 시장에서 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있습니다.
250개 이상의 Platts 벤치마크를 통해 가격 협상과 계약의 업계 표준을 제시합니다. 기존 시장과 신흥 시장 전반에 걸쳐 시장 투명성을 제공한다는 신뢰를 구축해 왔습니다.
엄격한 품질 관리, 다양한 정보 출처, 엄격한 지침 및 IOSCO 원칙 준수에 기반한 견고한 방법론으로 데이터의 무결성을 보장합니다. 신뢰 형성을 위해 방법론과 가격 평가 기준을 투명하게 공개하고 있습니다.
기존 업체부터 최첨단 기업까지 다양한 정보 제공업체로부터, 여러 플랫폼을 통해 필수 정보를 직접 제공받아 글로벌 시장에서 결정적인 우위를 확보할 수 있습니다.
전 세계적으로 광범위하게 분포한 원자재별 전담 가격 전문가들이 시장의 미묘한 변화와 복잡성을 반영한 정확한 가격 및 방법론을 보장하며, 고객에게 가치 있는 인사이트를 제공합니다.
Platts는 독립적이고 비편향적인 관점을 제공합니다. 공정성에 대한 당사의 확고한 의지는 시장 참여자들이 신뢰할 수 있는 평가와 인사이트로 이어집니다.