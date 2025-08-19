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페이지 주요 내용

에너지 시장에서의 가치 창출 식별

자본 전환을 위한 신뢰할 수 있는 자문을 통해 금융, 은행, 투자 전문가는 빠르게 진화하는 에너지 환경을 탐색할 수 있습니다. 인프라, 자산 또는 증권에 대한 투자 결정에서 기회를 극대화하고 리스크는 최소화할 수 있습니다. 에너지 시장은 지정학, 기술 발전, 환경 이슈, 규제 변화 등 다양한 요인의 영향을 받는 복잡하고 변동성이 큰 생태계입니다.

확신을 가지고 의사결정을 내리고 에너지 금융 거래에 지속적으로 적응하기 위해서는, 에너지 투자 서비스가 제공하는 독보적인 데이터, 심층적인 인사이트, 전담 연구진이 필요합니다.

워크플로 솔루션

당사가 자문하는 고객 유형

  • 투자은행
  • 투자운용사
  • 사모펀드
  • 헤지펀드
  • 기업 임원
  • 원자재 트레이더

공통 과제

  • 언제, 어떤 에너지 인프라 또는 증권에 투자하거나 보유할지 결정
  • M&A 거래에 대한 객관적인 관점과 인사이트 확보
  • 에너지 시장 전반을 아우르는 종합적인 시각을 통해 실사를 지원하는 전담 에너지 금융 연구진에 접근 기회 확보
  • 에너지 투자 수익에 영향을 미치는 기후 및 규제 정책에 대한 최신 정보 유지

브리핑 서비스

금융 커뮤니티를 위해 특별히 작성된 최신 에너지 인사이트를 제공하기 위해, 당사는 다음 서비스를 제공합니다.

  • 석유 시장 엣지(Oil Market Edge) – 석유 시장 중심의 투자 전략을 형성하는 가장 중요한 이슈에 대한 주간 인사이트
  • 가스 시장 엣지(Gas Market Edge) – 가스 시장 중심의 투자 전략을 형성하는 가장 중요한 이슈에 대한 격주 인사이트
  • 전력 시장 엣지(Power Market Edge) – 전력 시장 중심의 투자 전략을 형성하는 가장 중요한 이슈에 대한 격주 인사이트
  • 금속 엣지(Metals Edge) – 금속 시장 중심의 투자 전략을 형성하는 가장 중요한 이슈에 대한 격주 인사이트
  • 클린테크 엣지(Cleantech Edge) – 청정에너지 기술 분야의 투자 전략을 형성하는 가장 중요한 이슈에 대한 주간 인사이트
  • Energy Market Quarterlies – 에너지 금융 및 프로젝트에 대한 분기별 종합 정리 및 분석

저희가 도와드립니다

  • 전통 에너지 및 저탄소 에너지 부문 전반에서 시장 기회를 식별하여 자본 배분 최적화
  • 글로벌 에너지 시장 전환 과정에서 민간 및 공공 자본의 역할과 속도 평가
  • 인사이트, 시장 분석, 부문별 심층 분석을 통해 최신 에너지 투자 동향 이해
  • 지정학적 사건과 규제 변화가 투자에 미치는 영향 이해

전담 연구진

에너지 투자(Investing in Energy) 그룹은 에너지와 자본 시장의 교차 영역을 전문으로 하며, 금융 및 자본 시장 부문의 에너지 전담 팀을 위해 연구원들이 정기적으로 작성한 보고서와 웨비나를 투자자에게 제공합니다.

데이터 및 배포

고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.

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