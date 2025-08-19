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자본 전환을 위한 신뢰할 수 있는 자문
자본 전환을 위한 신뢰할 수 있는 자문을 통해 금융, 은행, 투자 전문가는 빠르게 진화하는 에너지 환경을 탐색할 수 있습니다. 인프라, 자산 또는 증권에 대한 투자 결정에서 기회를 극대화하고 리스크는 최소화할 수 있습니다. 에너지 시장은 지정학, 기술 발전, 환경 이슈, 규제 변화 등 다양한 요인의 영향을 받는 복잡하고 변동성이 큰 생태계입니다.
확신을 가지고 의사결정을 내리고 에너지 금융 거래에 지속적으로 적응하기 위해서는, 에너지 투자 서비스가 제공하는 독보적인 데이터, 심층적인 인사이트, 전담 연구진이 필요합니다.
금융 커뮤니티를 위해 특별히 작성된 최신 에너지 인사이트를 제공하기 위해, 당사는 다음 서비스를 제공합니다.
에너지 투자(Investing in Energy) 그룹은 에너지와 자본 시장의 교차 영역을 전문으로 하며, 금융 및 자본 시장 부문의 에너지 전담 팀을 위해 연구원들이 정기적으로 작성한 보고서와 웨비나를 투자자에게 제공합니다.
고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.
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양식을 작성해 주시면 팀원이 연락하여 귀하의 비즈니스에 적합한 솔루션을 안내해 드립니다.