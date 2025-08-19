불확실성이 가득한 시장 환경 속에서, S&P Global Commodity Risk Solutions는 모든 에너지 시장 리스크 관리 기능을 지원하기 위한 독립적이고 검증 가능한 청정에너지 기술 시장 데이터 소스를 제공합니다.

당사는 전 세계적으로 90개 이상의 일일 포워드 가격을 포함하는 8개 이상의 암모니아 포워드 곡선을 제공합니다.

암모니아는 청정에너지 기술 시장이 탈탄소화와 에너지 전환 기술을 추구함에 따라, 대체 저탄소 연료로 점점 더 주목받고 있습니다. 그 결과 가격 투명성의 중요성이 커지고 있으며, 암모니아 수요가 지속적으로 증가함에 따라 가격 리스크 관리 또한 더욱 중요해지고 있습니다.

청정에너지 기술 리스크 시장 데이터 서비스에서 당사의 포워드 곡선 데이터를 살펴보고, 다음 단계에 대비하세요.