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포워드 시장을 자신 있게 평가할 충분한 도구를 갖추고 계신가요?
Platts 포워드 곡선 데이터가 에너지 시장 리스크에 대한 포괄적 솔루션을 어떻게 제공하는지 확인해 보세요.
불확실성이 가득한 시장 환경 속에서, S&P Global Commodity Risk Solutions는 모든 에너지 시장 리스크 관리 기능을 지원하기 위한 독립적이고 검증 가능한 청정에너지 기술 시장 데이터 소스를 제공합니다.
당사는 전 세계적으로 90개 이상의 일일 포워드 가격을 포함하는 8개 이상의 암모니아 포워드 곡선을 제공합니다.
암모니아는 청정에너지 기술 시장이 탈탄소화와 에너지 전환 기술을 추구함에 따라, 대체 저탄소 연료로 점점 더 주목받고 있습니다. 그 결과 가격 투명성의 중요성이 커지고 있으며, 암모니아 수요가 지속적으로 증가함에 따라 가격 리스크 관리 또한 더욱 중요해지고 있습니다.
청정에너지 기술 리스크 시장 데이터 서비스에서 당사의 포워드 곡선 데이터를 살펴보고, 다음 단계에 대비하세요.
주요 트레이딩 허브를 대상으로, 에디터들의 전문성과 정량적 기법으로 도출된 포워드 곡선 데이터 및 시각화 자료를 제공합니다.
청정에너지 시장을 위한 방대한 가격 데이터를 통해 역동적인 재생에너지 시장 동향을 모니터링하여, 계약을 자신 있게 협상하고 에너지 시장 리스크를 관리하며 거래 및 투자 전략을 수립할 수 있습니다.
업계 전반의 전문가들은 효과적인 에너지 시장 리스크 관리를 위해 매일 당사의 데이터를 신뢰하고 있습니다.
Platts 암모니아 CFR 및 암모니아 FOB는 전 세계 여러 지역을 대상으로 최대 24개월까지의 만기를 포함하는 확장된 월별 곡선을 제공합니다. 당사는 Platts 편집팀의 시장 지식과 전문성을 현재 암모니아 시장의 역학을 반영하는 정량적 기법과 결합합니다.
포워드 곡선은 북서유럽, 미국 걸프 연안, 중동, 극동 아시아 전역을 대상으로 제공됩니다.
고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.
Platts 가격 평가
S&P Global Energy의 방법론은 명확한 원칙과 기준을 통해 가격 평가의 모든 단계에서 시장 전문가를 지원하여 일관성과 견고한 신뢰성을 보장합니다.
100년이 넘는 기간 동안 당사는 현물 및 선도 시장을 위한 Platts 가격 평가를 제공해 왔습니다. 고객들은 뉴스, 가격 정보, 분석을 위해 당사를 신뢰하며, 이를 바탕으로 투명하고 효율적인 시장에서 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있습니다.
250개 이상의 Platts 벤치마크를 통해 가격 협상과 계약의 업계 표준을 제시합니다. 성숙 시장과 신흥 시장 전반에 걸쳐 시장 투명성을 제공한다는 신뢰를 구축해 왔습니다.
엄격한 품질 관리, 다양한 정보 출처, 엄격한 지침 및 IOSCO 원칙 준수에 기반한 견고한 방법론으로 데이터의 무결성을 보장합니다. Platts는 신뢰를 구축하기 위해 방법론과 가격 평가를 투명하게 공개합니다.
오늘날의 글로벌 재생에너지 시장에서 결정적인 경쟁 우위를 확보할 수 있도록, 검증된 주요 정보 제공업체부터 최첨단 공급업체에 이르기까지 다양한 출처의 핵심 인텔리전스를 여러 플랫폼을 통해 직접 이용하실 수 있습니다.
전 세계적으로 각 원자재를 전담하는 방대한 가격 전문가들이 가격 책정과 방법론의 정확성을 보장하고, 시장의 미묘한 특성과 복잡성을 반영하여 에너지 시장 리스크 및 재생에너지 리스크 분석에 대한 매우 가치 있는 인사이트를 고객에게 제공합니다
Platts는 독립적이고 비편향적인 관점을 제공합니다. 공정성에 대한 당사의 확고한 의지는 시장 참여자들이 신뢰할 수 있는 평가와 인사이트로 이어집니다.