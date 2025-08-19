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에너지 전환을 형성하는 청정에너지 기술과 시장에 대한 선도적 커버리지
전 세계의 정부와 시장 참여 주체는 저탄소 미래를 달성하기 위해 청정에너지 기술을 모색하고 있습니다. 청정에너지 기술은 에너지 산업의 전환을 형성하고, 경제 전반의 모든 부문에서 탈탄소화를 지원하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다.
청정에너지 기술 시장 인사이트 CSM+ 패키지는 청정에너지 기술과 관련된 청정에너지 공급망, 재생에너지 솔루션, 환경 인증서 및 기존 에너지 원자재를 대체하는 다양한 대안을 폭넓게 커버하여, 고객이 기술 개발 동향을 이해하고 기술 투자 결정을 내리며, 지역별로 청정에너지를 조달하기 위한 다양한 재생에너지 솔루션을 평가할 수 있도록 지원합니다.
청정에너지 기술 시장 인사이트는 빠르게 진화하는 청정에너지 부문에 관한 포괄적인 데이터, 분석 및 인텔리전스를 의미합니다. 이러한 인사이트는 조직이 저탄소 에너지 시스템으로의 전환 과정에서 시장 역학과 기술 동향, 투자 기회를 보다 명확하게 이해하도록 지원합니다. 구체적으로는 태양광 PV, 풍력, 배터리, 수소 및 탄소 포집 기술 전반의 개발 동향을 비롯해 기술 성숙도 평가, 보급 전망, 부품 가격 추세, 공급망 역학 등 기술 인텔리전스를 포함하고 있습니다.
또한, 이러한 인사이트는 시장의 동인과 과제, 성장 기회에 대한 기본 분석뿐만 아니라 경쟁 구도 매핑, 정책 및 규제 영향 분석, 자본 지출(CAPEX) 및 균등화발전비용(LCOE) 분석을 통한 경제적 타당성 평가를 제공합니다. 아울러 개별 프로젝트 추적, 파이프라인 분석, 투자 흐름, 금융 트렌드, 수익원 식별 및 시장 진입 전략을 포함한 프로젝트 및 투자 데이터도 함께 제공합니다. 조달 인텔리전스 역시 핵심 요소로, 기업의 재생에너지 소싱 전략, 전력구매계약(PPA) 시장 동향 및 계약 가격, 환경 인증서 시장, 지역 간 조달 옵션에 대한 통찰을 제시합니다.
복잡한 청정에너지 환경 속에서 조직이 기술 선택, 투자 시기, 시장 진입 전략에 필요한 신뢰할 수 있는 데이터를 확보해야 하는 만큼, 청정에너지 기술 시장 인사이트는 효과적인 의사결정에 필수적입니다. 이러한 인텔리전스는 기업이 기술 리스크, 공급망 취약성 및 규제 변화를 평가할 수 있도록 리스크 관리를 지원하며, 시장의 변곡점을 예측하고 경쟁적 입지를 평가하며 장기적인 청정에너지 로드맵을 수립하도록 돕는 전략적 기획의 토대가 됩니다. 본질적으로 이러한 인사이트는 다양한 분야의 조직들이 글로벌 에너지 전환에 효과적으로 참여하는 데 필요한 기초적 인텔리전스로 활용됩니다.
기업들은 배출 감축을 가속할 수 있는 주류 및 신흥 청정에너지 기술을 활용한 전략을 식별하고 실행해야 합니다. 청정에너지 기술 시장 인사이트(Clean Energy Technology Market Insights)는 태양광 PV 기술, 풍력(육상 및 해상), 배터리 및 에너지 저장, 수소 및 재생가스, 탄소 격리 및 기타 청정에너지 기술에 대해 기술 전환점, 청정에너지 공급망, 정책, 경제성, 전망, 프로젝트에 관한 심층적이고 세분화된 실행 가능한 에너지 시장 인사이트를 제공합니다. 또한 기업의 청정에너지 조달 전략과 전력구매계약(PPA) 전망은 다양한 지역에서 청정에너지를 조달하기 위한 다양한 재생에너지 솔루션을 비교 및 평가하는 데 도움이 됩니다. 당사는 다음과 같은 방식으로 고객을 지원합니다.
청정에너지 기술 시장과 환경 시장에 대한 커버리지는 요구되는 투명성을 제공하여, 전 세계적으로 인정받는 브랜드와 방법론, 독립적인 관점을 바탕으로 참여자들이 행동할 수 있도록 역량을 강화합니다. 당사는 다음을 포함한 핵심 가격 평가를 제공합니다.
청정에너지 기술 시장 인사이트 패키지는 뉴스, 시장 해설, 가격 산정 근거, 그리고 45일치 이력을 포함한 가격 평가를 제공합니다.
S&P Global Sustainable1에서 제공하는 S&P Global 청정에너지 기술 시장 인사이트 CSM+(S&P Global Clean Energy Technology Market Insights CSM+)는 이해관계자들이 에너지 전환의 복잡성을 헤쳐 나가는 데 필요한 데이터와 분석 및 전망을 제공하는 포괄적인 인텔리전스 패키지입니다.
본 서비스는 청정에너지 기술 및 관련 공급망, 재생에너지 솔루션, 그리고 환경 인증서 시장에 이르는 광범위한 영역을 다룹니다. 또한 고객이 기술 개발 동향을 파악하고, 투자 결정의 리스크를 경감하며, 다양한 지역에 걸친 재생에너지 소싱 옵션을 평가할 수 있도록 설계되었습니다.
서비스의 핵심 분석 프레임워크는 청정 기술이 가진 전략적 비전과 실제 대규모 보급 시 발생하는 현실적인 과제 사이의 '실행 가능성 격차(Viability Gap)'를 해소하는 가교 역할을 합니다.
배터리 및 에너지 저장에 대한 커버리지는 리튬이온 배터리 산업과 글로벌 고정식 에너지 저장 시장을 심층적이고 포괄적으로 조망합니다.
특징
탄소 격리 커버리지는 기술 기반 및 자연 기반 솔루션을 포함하여 탄소 격리의 잠재력에 대한 분석, 데이터 및 인사이트를 제공합니다.
특징
당사의 수소 커버리지는 미래 에너지 사용의 일부로서 수소와 재생에너지 가스의 전망에 대해 객관적이고 균형 잡힌 평가를 제공합니다. 이 서비스에는 수소 생산 비용에 대한 상세 모델링과 수소 운송 옵션(액화수소, 암모니아, 메탄올, 수소의 균등화 비용, 파이프라인 포함)이 포함됩니다. 이러한 상세 비용 모델링은 글로벌 비용 곡선의 기반을 형성합니다.
특징
태양광 PV 시장 커버리지는 패널, 인버터, 추적기 등 주요 구성품의 공급과 수요를 포함한 시장에 대한 상세 분석을 제공합니다.
특징
풍력 커버리지는 육상 및 해상 풍력을 포함하며, 풍력 터빈 제조업체의 경쟁 전략에 대한 인사이트를 제공합니다.
특징