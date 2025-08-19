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청정에너지 시장을 가늠하는 데 필요한 수치로,
시장 변화에 맞춰 기회를 즉각적으로 포착할 수 있도록 합니다.
글로벌 청정에너지 기술 시장이 가속화됨에 따라, 당사의 청정에너지 기술 시장 데이터 서비스는 에너지 전환의 최전선에 머물 수 있도록 지원합니다. 7가지 생산 경로에 걸친 200개 이상의 수소 가격 평가와 4년에 걸친 생산 비용 평가를 통해, 이처럼 역동적인 환경을 탐색하는 데 필요한 인사이트를 제공합니다.
당사의 제공 서비스에는 재생에너지 인증서(REC), 탄소 중립 수소 가격 평가를 위한 6개 지역, 블루 및 그린 생산 경로 전반에 걸친 10개의 저탄소 암모니아 가격도 포함됩니다. 이처럼 방대한 가격 데이터는 탈탄소화 및 넷제로 목표 달성에 필수적인 비용을 파악하고 기회를 포착할 수 있도록 지원합니다.
표준화되고 실행 가능한 청정에너지 데이터를 통해, Platts는 보다 깨끗하고 친환경적인 미래를 추구하는 과정에서 경쟁력을 유지하는 데 필요한 가격 투명성을 제공합니다.
미국 PPA 시장을 포괄하는 REsurety와의 선도적인 신규 파트너십을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 중요한 순간에 필요한 PPA 시장 인사이트를 제공할 준비가 되어 있습니다.
방대한 가격 데이터를 통해 역동적인 원자재 시장을 모니터링하고 계약 협상, 리스크 관리, 거래 및 투자 전략 수립을 자신 있게 수행할 수 있습니다.
Platts 가격 데이터를 활용해 에너지 전환을 주도하고 청정에너지 솔루션과 조달 전략을 개발하세요.
업계 전반의 전문가들은 매일 당사의 청정에너지 기술 시장 데이터를 신뢰합니다.