글로벌 청정에너지 기술 시장이 가속화됨에 따라, 당사의 청정에너지 기술 시장 데이터 서비스는 에너지 전환의 최전선에 머물 수 있도록 지원합니다. 7가지 생산 경로에 걸친 200개 이상의 수소 가격 평가와 4년에 걸친 생산 비용 평가를 통해, 이처럼 역동적인 환경을 탐색하는 데 필요한 인사이트를 제공합니다.

당사의 제공 서비스에는 재생에너지 인증서(REC), 탄소 중립 수소 가격 평가를 위한 6개 지역, 블루 및 그린 생산 경로 전반에 걸친 10개의 저탄소 암모니아 가격도 포함됩니다. 이처럼 방대한 가격 데이터는 탈탄소화 및 넷제로 목표 달성에 필수적인 비용을 파악하고 기회를 포착할 수 있도록 지원합니다.

표준화되고 실행 가능한 청정에너지 데이터를 통해, Platts는 보다 깨끗하고 친환경적인 미래를 추구하는 과정에서 경쟁력을 유지하는 데 필요한 가격 투명성을 제공합니다.