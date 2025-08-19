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페이지 주요 내용

개요

청정에너지 기술

글로벌 청정에너지 기술 시장이 가속화됨에 따라, 당사의 청정에너지 기술 시장 데이터 서비스는 에너지 전환의 최전선에 머물 수 있도록 지원합니다. 7가지 생산 경로에 걸친 200개 이상의 수소 가격 평가와 4년에 걸친 생산 비용 평가를 통해, 이처럼 역동적인 환경을 탐색하는 데 필요한 인사이트를 제공합니다.

당사의 제공 서비스에는 재생에너지 인증서(REC), 탄소 중립 수소 가격 평가를 위한 6개 지역, 블루 및 그린 생산 경로 전반에 걸친 10개의 저탄소 암모니아 가격도 포함됩니다. 이처럼 방대한 가격 데이터는 탈탄소화 및 넷제로 목표 달성에 필수적인 비용을 파악하고 기회를 포착할 수 있도록 지원합니다.

표준화되고 실행 가능한 청정에너지 데이터를 통해, Platts는 보다 깨끗하고 친환경적인 미래를 추구하는 과정에서 경쟁력을 유지하는 데 필요한 가격 투명성을 제공합니다.

Clean_Energy_Technology
Solar dish
보도자료

REsurety, 청정에너지 가격 투명성 강화를 위해 S&P Global Energy와의 파트너십 확대

미국 PPA 시장을 포괄하는 REsurety와의 선도적인 신규 파트너십을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 중요한 순간에 필요한 PPA 시장 인사이트를 제공할 준비가 되어 있습니다.

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수치로 보는 영향력

제품 특징

방대한 가격 데이터를 통해 역동적인 원자재 시장을 모니터링하고 계약 협상, 리스크 관리, 거래 및 투자 전략 수립을 자신 있게 수행할 수 있습니다. 

Platts 가격 데이터를 활용해 에너지 전환을 주도하고 청정에너지 솔루션과 조달 전략을 개발하세요.

업계 전반의 전문가들은 매일 당사의 청정에너지 기술 시장 데이터를 신뢰합니다.

CET_MD_charts

정확한 작업을 위한 액세스 가격

iRECs_prices

주요 Platts 가격 평가

Markets_in_focus

주목하는 시장