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글로벌 올레핀 시장이 변화함에 따라, 원료 및 유도체 가격 트렌드를 좌우하는 핵심 요인에 대한 정보 접근은 매우 중요해집니다. Platts 올레핀 스캔(Platts Olefinscan)은 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔을 포함한 최신 올레핀 가격을 제공하는 주간 가격 평가 및 시장 인사이트 리포트입니다.
원료와 유도체 가격의 주요 동인을 파악할 수 있습니다.
핵심 시장 활동을 분석하고 맞춤형 가격 트렌드 그래프를 생성하여, 현물 거래 및 계약 거래 협상의 기반이 되는 올레핀 시장 가격의 최신 변화를 파악할 수 있습니다.
과거 및 현재 시장 활동을 반영한 올레핀 가격 차트를 통해 에틸렌 및 프로필렌 가격 트렌드를 시각화하고 기회에 대응할 수 있습니다.
경쟁력 있는 에틸렌 및 프로필렌 가격 전략을 수립하여 시장에서 앞서나가고, 최적의 거래 조건을 협상하며 마진을 보호할 수 있습니다.
Platts 석유화학 크래커 마진 지수(Petrochemical Cracker Margin Index)를 활용하여 생산 경제성을 분석하고 원가를 사전에 계산할 수 있습니다.
가격 패턴을 분석하여 글로벌 올레핀 시장의 트렌드를 식별하고 기회를 신속히 포착할 수 있습니다.
온라인 및 모바일 접근을 통해 최신 가격 변동 정보 및 시장 뉴스를 지속적으로 확인할 수 있습니다.
다음에 대한 종가 기준 분석 및 주간 가격:
고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.
100년이 넘는 기간 동안 당사는 현물 및 선도 시장을 위한 Platts 가격 평가를 제공해 왔습니다. 고객들은 뉴스, 가격 정보, 분석을 위해 당사를 신뢰하며, 이를 바탕으로 투명하고 효율적인 시장에서 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있습니다.
250개 이상의 Platts 벤치마크를 통해 가격 협상과 계약의 업계 표준을 제시합니다. 기존 시장과 신흥 시장 전반에 걸쳐 시장 투명성을 제공한다는 신뢰를 구축해 왔습니다.
엄격한 품질 관리, 다양한 정보 출처, 엄격한 지침 및 IOSCO 원칙 준수에 기반한 견고한 방법론으로 데이터의 무결성을 보장합니다. 신뢰 형성을 위해 방법론과 가격 평가 기준을 투명하게 공개하고 있습니다.
기존 업체부터 최첨단 기업까지 다양한 정보 제공업체로부터, 여러 플랫폼을 통해 필수 정보를 직접 제공받아 글로벌 시장에서 결정적인 우위를 확보할 수 있습니다.
전 세계적으로 광범위하게 분포한 원자재별 전담 가격 전문가들이 시장의 미묘한 변화와 복잡성을 반영한 정확한 가격 및 방법론을 보장하며, 고객에게 가치 있는 인사이트를 제공합니다.
Platts는 독립적이고 비편향적인 관점을 제공합니다. 공정성에 대한 당사의 확고한 의지는 시장 참여자들이 신뢰할 수 있는 평가와 인사이트로 이어집니다.