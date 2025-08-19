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모든 요소를. 한곳에서.
당사의 독보적인 화학 시장 인사이트는 원료, 빌딩블록, 기초 화학제품, 유도체, 스페셜티 화학제품, 최종 수요 시장에 이르기까지 화학 가치사슬 전반을 아우릅니다.
전 세계 70개 이상의 화학 시장에 대한 정밀한 가격 평가를 제공하며, 시장 논평, 평가 근거, 시장 소식 및 실시간 뉴스가 함께 제공됩니다.
일부 화학제품을 대상으로 설비 용량, 생산, 수입, 수출, 순교역량 등을 포함한 단기 수급 트렌드를 월별로 분석하여 업데이트합니다. Platts 가격 평가, 단기 현금원가 및 마진을 기반으로 한 단기 가격 전망을 제공하여 가격 변동을 예측하고 정보에 기반한 의사결정을 지원합니다. 설비 가동 중단 및 장애 정보도 제공되어 불가항력 상황에 대응할 수 있습니다. 과거 데이터는 최대 24개월, 전망도 최대 24개월까지 제공합니다.
월간 단기 전망 리포트를 통해 거시경제 환경, 수급 요인, 지역별 원가·마진·교역과 더불어 단기 수급 및 가격 전망에 대한 전문 분석을 제공합니다. 또한 계획 및 비계획 가동 중단 정보도 제공합니다.
95개국의 화학제품을 대상으로 설비 용량, 생산, 수입, 수출, 순교역량 등을 포함한 장기 수급 트렌드를 연 2회 심층 분석합니다. Platts 가격 평가, 장기 현금원가 및 마진을 기반으로 한 장기 가격 전망을 제공하여 고객이 가격 변동을 예측하고 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있습니다. 경제 성장, 규제 변화, 소비 트렌드 등 장기 시장 역학에 영향을 주는 요인에 대한 인사이트도 제공합니다. 2010년까지의 과거 데이터와 2050년까지의 전망을 이용할 수 있습니다.
장기 시장 트렌드, 신규 과제 및 기회에 대한 전문가 분석과 논평을 제공하며, 개별 시장의 역학, 트렌드 및 주요 동인에 대한 인사이트를 확보할 수 있습니다. 설비 용량, 수급 및 교역 동향에 대한 개요를 포함합니다.
글로벌 관점에서 상호 연계된 시장에 대한 심층 커버리지를 제공하며, 지역별 차이와 공통점을 반영하고 공급자 및 최종 고객이 직면한 주요 이슈를 분석합니다. 화학 경제성 핸드북(Chemical Economics Handbook, CEH) 및 스페셜티 화학제품 업데이트 프로그램(Specialty Chemicals Update Program, SCUP) 리포트를 통해 300개 이상의 화학제품, 스페셜티 화학제품 및 플라스틱에 대한 필수 인사이트를 제공합니다. 5년 및 10년 전망, 산업 구조 개요, 규제 및 기타 전략적 이슈를 포함합니다.
독자 기술을 활용하거나 경쟁사 대응 전략을 수립하기 위해서는 새로운 기술 동향을 파악하고 있어야 자신 있는 의사결정이 가능합니다. 당사의 공정 경제성 프로그램(Process Economics Program, PEP) 리포트, 리뷰 및 연감은 정보에 기반한 의사결정을 지원합니다. 2,100건 이상의 핵심 기술 및 신규 기술(지속가능 및 저탄소 포함)에 접근할 수 있습니다.
기업 성과에 대한 당사의 지속적인 평가를 통해 경쟁사의 전략과 자산을 보다 명확히 파악할 수 있으며, 잠재적 리스크와 기회를 식별할 수 있습니다. 글로벌 자산 데이터, 화학 생산업체 디렉토리, 기업 전략 및 성과 데이터를 손쉽게 사용할 수 있습니다. 90개국 15,000개 화학 생산업체와 10,000개의 생산 설비 정보를 제공합니다.
지역, 설비 용량, 기간, 기술, 원료, 가동률 및 통합 수준에 따라 가동 중인 화학 설비의 원가 및 마진 수준을 평가할 수 있습니다.