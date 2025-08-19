95개국의 화학제품을 대상으로 설비 용량, 생산, 수입, 수출, 순교역량 등을 포함한 장기 수급 트렌드를 연 2회 심층 분석합니다. Platts 가격 평가, 장기 현금원가 및 마진을 기반으로 한 장기 가격 전망을 제공하여 고객이 가격 변동을 예측하고 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있습니다. 경제 성장, 규제 변화, 소비 트렌드 등 장기 시장 역학에 영향을 주는 요인에 대한 인사이트도 제공합니다. 2010년까지의 과거 데이터와 2050년까지의 전망을 이용할 수 있습니다.