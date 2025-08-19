문의하기

어떤 플랜이 적합할지 고민되시나요? 당사 팀에 문의하시면 고객 맞춤형 구독 상품을 찾아드립니다.

영업팀에 연락하기 전화 문의  ( 08007528878 )

페이지 주요 내용

개요

당사의 독보적인 화학 시장 인사이트는 원료, 빌딩블록, 기초 화학제품, 유도체, 스페셜티 화학제품, 최종 수요 시장에 이르기까지 화학 가치사슬 전반을 아우릅니다.

  • 광범위하고 신뢰도 높은 가격 데이터, 실시간 뉴스, 시장 해설, 시장 소식 및 화학 운임 데이터를 기반으로, 복잡하고 변동성이 높은 화학 시장에서 기회를 식별하고 대응할 수 있습니다.
  • 종합적인 시장 분석, 가격 전망, 그리고 성공 요인, 규제 및 산업 구조에 대한 인사이트를 통해 단기·장기 시장 변화에 대응하고 미래 기회를 포착할 수 있습니다.
  • 당사의 글로벌 화학 자산 데이터베이스와 기업 프로필을 활용하여 성과를 벤치마킹하고 위험 요인을 식별하며 전략적 기회를 도출할 수 있습니다.
  • 신기술의 상세 평가, OPEX 및 CAPEX 분석, 운영비용 개선을 통해 고객의 화학 공정 혁신을 지원합니다.

범용 및 중간체 화학제품

  • 올레핀 및 유도체
  • 아로마틱스 및 유도체
  • 플라스틱 및 폴리머
  • 합성가스 및 유도체
  • 무기 화학제품 및 유도체
  • 원료
  • 용제
  • 중간체
  • 재활용 플라스틱 폴리머
  • 화학 운임

스페셜티 화학제품

  • 수지 및 코팅
  • 재생가능 화학 및 영양 소재
  • 중간체, 섬유 및 필름
  • 폴리머 및 엘라스토머
  • 산업용 가스 및 비료
  • 용제 및 계면활성제
  • 무기 화학제품 및 광물

주요 특징

제품 특징