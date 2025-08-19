S&P Global Energy의 Meta Registry®는 전 세계 환경 레지스트리를 탄소 시장 및 시장 참여자와 연결하는 안전한 웹 기반 플랫폼으로, 빠르게 변화하는 환경 시장에 투명성과 일관성을 제공합니다. 뛰어난 보안과 자동화 기술을 활용하여 다양한 표준 및 프로그램의 구조와 데이터를 통합하고 정합성을 확보함으로써, 탄소 시장을 간편하고 안전하게 확인할 수 있는 환경을 구축합니다.



본 솔루션은 탄소 시장에서 신뢰받는 독립적 정보 제공 기관인 S&P Global Energy의 오랜 기관 운영 경험과 축적된 전문성 및 지식을 바탕으로 구축된 강력하고 혁신적인 플랫폼입니다.