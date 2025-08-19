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S&P Global Energy Meta Registry®(메타 레지스트리)는 전 세계 환경 레지스트리를 탄소 시장 및 시장 참여자와 연결하여, 빠르게 변화하는 환경 시장에 투명성과 일관성을 제공합니다.
S&P Global Energy의 Meta Registry®는 전 세계 환경 레지스트리를 탄소 시장 및 시장 참여자와 연결하는 안전한 웹 기반 플랫폼으로, 빠르게 변화하는 환경 시장에 투명성과 일관성을 제공합니다. 뛰어난 보안과 자동화 기술을 활용하여 다양한 표준 및 프로그램의 구조와 데이터를 통합하고 정합성을 확보함으로써, 탄소 시장을 간편하고 안전하게 확인할 수 있는 환경을 구축합니다.
본 솔루션은 탄소 시장에서 신뢰받는 독립적 정보 제공 기관인 S&P Global Energy의 오랜 기관 운영 경험과 축적된 전문성 및 지식을 바탕으로 구축된 강력하고 혁신적인 플랫폼입니다.
당사의 강력한 디지털 플랫폼은 전 세계 탄소 및 환경 레지스트리를 연결하며, 안전한 중앙 허브와의 API 연계를 통해 원활한 상호 운용성을 제공합니다. 사용자는 보다 효율적인 크레딧 관리 및 거래 프로세스를 위해 여러 거래소에 접근할 수 있습니다(참고, Meta Registry®는 거래 플랫폼은 아닙니다).
Meta Registry®와의 연계를 통해 서로 다른 거래소와 네트워크에서 일관된 절차와 상호작용을 구현할 수 있습니다. Meta Registry®는 거래 플랫폼은 아니지만, 참여자가 선택한 다양한 플랫폼 전반에서 크레딧 및 자산 관리의 일관성이 유지되도록 지원합니다.
글로벌 기준 식별자와 자동화된 검증 절차를 통해 시장 간 자산을 식별하고 검증할 수 있는 명확하고 표준화된 방식을 제공하며, 크레딧 이중계산 위험을 줄여줍니다.
Meta Registry®와의 연계를 통해 유동성 공급 채널에 대한 접근이 원활해지며, 참여자는 보다 신속하게 거래를 수행하고 시장 기회를 활용할 수 있습니다.
여러 시스템에 걸친 포트폴리오를 효율적으로 관리하여 시간 절감 및 인적 오류 최소화.
권한 기반 인증 및 제어가 적용된 REST API
여러 시스템에 걸친 포트폴리오를 효율적으로 관리하여 시간 절감 및 인적 오류 최소화.
권한 기반 인증 및 제어가 적용된 REST API
시장 투명성 강화. 정부는 자국 내 프로젝트와 크레딧을 손쉽게 추적하고, 크레딧의 진위 및 출처를 검증하며, 환경적 영향을 평가할 수 있습니다. 이러한 투명성은 신규 진입자와 기존 참여자 모두에게 필수적인 시장 신뢰를 공고히 합니다.
검증 및 컴플라이언스 절차의 효율화. 표준 제정 기관은 프로그램 내 모든 크레딧과 프로젝트를 쉽게 파악하고, 중복 영역을 식별하여 이중계산 위험을 줄일 수 있습니다.
브로커, 트레이더 및 거래소는 지역 및 시장 간 원활한 정보 공유와 호환성을 활용할 수 있으며, 이로 인해 기업과 투자자가 다양한 프로젝트와 크레딧에 보다 쉽게 접근하고 여러 시장에서의 거래 기회를 활용할 수 있습니다.