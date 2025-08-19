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환경 및 탄소 시장 데이터

전 세계적으로 기업들은 온실가스 배출 감축과 넷제로 목표 달성을 위해 적극적으로 노력하고 있으며, 이에 따라 자발적 탄소 시장이 성장하고 있습니다.

당사는 자발적 탄소 시장과 규제 탄소 시장 전반에 걸친 심층적인 탄소 가격 평가를 통해, 기업이 기후 목표를 달성하고 리스크를 관리하며 새로운 성장 기회를 확보할 수 있도록 지원합니다.

미국의 REC, EU의 GO, 그리고 I-REC를 포함한 300건 이상의 에너지속성인증서(EAC) 평가를 기반으로 재생에너지 시장에 대한 종합적인 시각을 제시합니다. 컴플라이언스부터 지속가능성 보고 지원까지, 빠르게 변화하는 시장 환경에서 기업의 경쟁력 확보를 뒷받침합니다.

수치로 보는 영향력

탄소 및 시나리오 - 시장 데이터 - 제품 특징

방대한 탄소 가격 데이터를 통해 역동적인 원자재 시장을 모니터링함으로써, 자신 있게 계약을 협상하고 리스크를 관리하며 거래 및 투자 전략을 수립할 수 있습니다.

업계 전반의 전문가들이 매일 당사의 탄소 시장 데이터를 신뢰하고 활용하고 있습니다.

탄소 및 환경 가격 데이터를 통한 정밀한 의사결정