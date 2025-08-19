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S&P Global Energy는 농업 및 식품 시장에 영향을 미치는 정책과 규제 전반에 대해 업계 선도적인 정보 솔루션을 제공합니다. 당사는 농업용 화학물질 정책, 농가를 위한 기술 및 지원, 무역 정책, 그리고 애그리푸드 원자재에 영향을 미치는 제조 및 유통 부문의 변화 등, 여러 주제를 폭넓게 다룹니다.
이들 시장을 둘러싼 복잡하고 끊임없이 변화하는 정치·입법 환경에 대한 이해를 높여, 고객이 최적의 전략을 수립하여 미래에 대비하도록 지원합니다.
업계 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있고 시의적절하며 실행 가능한 인텔리전스 제공.
농업 및 식품 시장을 둘러싼 복잡하고 끊임없이 변화하는 정치·입법 환경을 이해하는 데 필요한 핵심 인사이트 제공.
현재의 시장 움직임을 정확히 파악하고 향후 전개에 효과적으로 대응할 수 있도록 지원.
전문 애널리스트의 분석을 바탕으로 비즈니스에 최적화된 장기 전략을 수립할 수 있습니다.
시장 변화가 조직에 미치는 단기 및 장기적 영향을 이해하는 데 필요한 인사이트를 확보할 수 있습니다.
글로벌 시장 전반의 최신 농업 및 식품 정책 관련 보도 제공.
기존 미국, 유럽 및 글로벌 규제 프레임워크 전반에 걸쳐 최신 동향을 맥락 속에서 이해할 수 있도록 지원하는 전문가용 참고 자료 제공. CAP Monitor 및 Food Chemical Database(미국 식품 첨가물 및 식용 색소의 규제 현황을 확인할 수 있는 참고 도구) 포함.
글로벌 시장 전반의 최신 농업 및 식품 정책 관련 보도 제공.
기존 미국, 유럽 및 글로벌 규제 프레임워크 전반에 걸쳐 최신 동향을 맥락 속에서 이해할 수 있도록 지원하는 전문가용 참고 자료 제공. CAP Monitor 및 Food Chemical Database(미국 식품 첨가물 및 식용 색소의 규제 현황을 확인할 수 있는 참고 도구) 포함.
당사의 서비스는 최신 애그리푸드 정책 동향을 이해하기 쉽게 정리한 독보적인 인사이트를 제공합니다. 이러한 변화가 애그리푸드 시장과 산업 전반에 어떤 영향을 미치는지를 명확히 설명함으로써, 최신 정보에 기반한 대응을 지원합니다. 또한 축적된 전문성을 바탕으로 시장 변화에 효과적으로 대응하는 데 필요한 지식을 제공해, 애그리푸드 업계의 전략적 의사결정을 뒷받침합니다.
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양식을 작성해 주시면 팀원이 연락하여 귀하의 비즈니스에 적합한 솔루션을 안내해 드립니다.