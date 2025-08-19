S&P Global Energy는 농업 및 식품 시장에 영향을 미치는 정책과 규제 전반에 대해 업계 선도적인 정보 솔루션을 제공합니다. 당사는 농업용 화학물질 정책, 농가를 위한 기술 및 지원, 무역 정책, 그리고 애그리푸드 원자재에 영향을 미치는 제조 및 유통 부문의 변화 등, 여러 주제를 폭넓게 다룹니다.

이들 시장을 둘러싼 복잡하고 끊임없이 변화하는 정치·입법 환경에 대한 이해를 높여, 고객이 최적의 전략을 수립하여 미래에 대비하도록 지원합니다.