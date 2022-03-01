Brazilian VHP Sugar는 전 세계에서 가장 인기 높은 원당 수출 상품 중 하나입니다. VHP는 Very High Polarization(매우 높은 편광도)의 머리글자로, 편광도 기준은 보통 99도부터 99.49도 사이입니다. 제당업체들이 브라질의 중부-남부 및 북부 북동부 지역의 설탕 심장부에서 재배되는 사탕수수를 원료로 생산합니다. VHP 설탕은 자당 함유량이 높으며, 연갈색 설탕 결정체는 다른 원당에 비해 백설탕으로 정제하기 더 쉽습니다. Brazilian VHP Sugar의 목적지로는 중동, 북아프리카, 인도네시아, 중국 등이 있습니다.브라질은 지난 5년간 매년 평균 3,300만 톤의 설탕을 생산해 왔으며, 이는 전 세계 총 생산량의 거의 20%에 달하는 양입니다. 브라질의 연간 원당 수출량은 거의 평균 2,200만 톤에 달합니다.Platts는 중부-남부와 북부 북동부 지역을 대상으로 2가지 VHP 평가를 간행하고 있습니다. Platts Brazil VHP CS Sugar는 브라질 중부-남부의 설탕 수도 산투스 출발 FOB 즉시 선적을 기준으로 합니다. 이 지역은 브라질 원당의 대부분을 생산하는 곳으로, 연중 내내 활발한 현물 거래 시장이 운영되고 있습니다. 또다른 원당 평가는 Platts Brazil VHP NNE로, 마세이오 출발 FOB 기준입니다.Platts는 그 외에도 브라질, 태국, 유럽의 구체적인 시장에 맞춘 원당 및 백설탕 평가를 게시하고 있습니다. 이 평가는 업계에서 통합 농산물 시장 리스크 관리 목적으로 사용되고 있습니다.