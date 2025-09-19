S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Our Methodology
Methodology & Participation
S&P Global
S&P Global Offerings
Research & Insights
Our Methodology
Methodology & Participation
S&P Global
S&P Global Offerings
Research & Insights
Guides & Specifications
Access our comprehensive methodology for natural gas price assessments, ensuring market clarity. Our mission is to provide transparency to global commodity markets and we regularly update our commodities price methodologies to reflect this.