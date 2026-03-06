Metals on edge: Middle East war may tighten global aluminum markets

S&P Global Offerings
Metals & Mining Theme, Non-Ferrous
March 06, 2026
HIGHLIGHTS
Aluminum premiums hit new highs
Conflict disrupts global metal trade routes
Escalating conflict in the Middle East is putting aluminum supply routes at risk, lifting premiums as smelters, traders and buyers brace for disruptions and higher costs.
