Metals & Mining Theme, Non-Ferrous

March 06, 2026

Metals on edge: Middle East war may tighten global aluminum markets

HIGHLIGHTS

Aluminum premiums hit new highs

Conflict disrupts global metal trade routes

Escalating conflict in the Middle East is putting aluminum supply routes at risk, lifting premiums as smelters, traders and buyers brace for disruptions and higher costs.

Crude Oil

Products & Solutions

Crude Oil

Gain a complete view of the crude oil market with leading benchmarks, analytics, and insights to empower your strategies.
Learn More