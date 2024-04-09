تفصّل هذه الصفحة على الويب، إضافة إلى الصفحات القانونية، شروط الإتفاق القانوني (’شروط الاستخدام‘) بينكم وبين شركة إس آند بي غلوبل التي تتصرّف أيضاً نيابة عن الفروع والشركات التابعة لها (بشكل جماعي ’إس آند بي غلوبل‘). من خلال وصولكم إلى هذا الموقع على الويب واستخدامه، حالياً على عنوان spglobal.com أو إلى أي موقع آخر أو تطبيق محمول يشير إلى شروط الاستخدام هذه على أنها شروط الموقع (’الموقع‘)، أو إلى أي محتوى (كما هو معرّف أدناه)، أنتم تقرّون وتعترفون من دون رجعة فيها أنكم قد قرأتم وفهمتم شروط الاستخدام هذه، وأنكم طوعاً ولا رجعة فيها تقبلون وتوافقون على احترام شروط الاستخدام هذه. كما أنكم توافقون على الإمتثال للقوانين والتنظيمات المنطبقة على استخدام هذا الموقع من الويب، على استخدام الإنترنت وعلى الأنشطة المرتبطة باستخدام هذا الموقع على الويب.

إن لم توافقوا على شروط الاستخدام هذه، لا تستخدموا هذا الموقع على الويب. وإذا اشتركتم أنتم أو الكيان الذي من خلاله حصلتم على اسم المستخدم وكلمة السر من أجل تسجيل الدخول إلى بعض المحتوى أو الخدمات الموجودة على هذا الموقع من خلال التوقيع على اتفاق مكتوب، على شكل إضافة، استمارة طلب أو خلاف ذلك (’الإتفاق‘)، تكون عندئذ هذه الشروط للاستخدام مكمّلة لهذا الإتفاق، ويكون استخدام هذا الموقع خاضعاً لشروط الإتفاق، إضافة إلى تلك الواردة في شروط الاستخدام. ومن خلال وصولكم إلى هذا الموقع على الويب، تعترفون بأنكم قرأتم هذا الإتفاق وأنكم ملتزمون به (إذا احتجتم إلى نسخة عن الإتفاق، يُرجى الإتصال بمدير العقود في شركتكم).

تتحفّظ شركة إس آند بي غلوبل بحقّها في أن تغيّر في أي وقت كان شروط الاستخدام هذه أو أن تعدّلها أو تحذف منها أو تضيف إليها. وتدخل هذه التعديلات فوراً حيز النفاذ. ويشكّل الإستمرار في نفاذكم إلى هذه الموقع واستعماله مع محتواه بعد نشر هذه التعديلات إقراراً وقبولاً بهذه التعديلات. وإن لم ترغبوا، في أي وقت كان، في قبول شروط الاستخدام هذه، عليكم فوراً أن تتوقّفوا عن الدخول إلى الموقع ومحتواه وعن استخدامه. ولا يكون لأي شروط إضافية أو اشتراطات أو تعديلات تقومون أنتم باقتراحها على شروط الاستخدام أي تأثير أو أثر إن لم توافق شركة إس آند بي غلوبل صراحة عليها.

1. الرخصة

لا تكتسبون إطلاقاً أي حقّ أو رخصة في هذا الموقع وحياله أو حيال أي نصّ أو رسوم أو وصلة بينية للمستخدم أو وصلات بينية بصرية أو صور أو علامات تجارية أو شعارات أو أنغام أو موسيقى أو قطع سمعية أو فيديو أو عمل فني أو رمز حاسوبي أو معلومات أو بيانات أو مواد واردة فيها بما فيها التصنيفات أو النقاط المسجّلة (بشكل جماعي ’المحتوى‘) إلا ذلك الحقّ المحدود المتمثّل في استخدام الموقع والمحتوى لأغراضكم الشخصية والداخلية وغير التدجارية بما يتطابق وشروط الاستخدام هذه.

2. القيود العامة على الاستخدام

في ما يخصّ استعمالكم لهذا الموقع على الويب ومحتواه، لن تقوموا بما يلي: (أ) خرق أي قانون منطبق محلي أو حكومي أو وطني أو دولي، أو نظام أساسي أو مرسوم أو قاعدة أو تنظيم، بما في ذلك من دون الحصر ما يخصّ المنافسة ومكافحة الإحتكار؛ (ب) التدخّل في الشبكات الحاسوبية التابعة لشركة إس آند بي غلوبل أو عرقلة عملها أو محاولة القيام بذلك؛ (ج) تزوير الترويسة أو بأي شكل آخر التلاعب بمعرّفات الهوية بهدف إخفاء مصدر أي معلومة؛ (د) تنزيل أو تحميل أو عرض أو نقل أو نشر أو توزيع لأي مواد تمسّ أو تنتهك أو تخرق أو تخالف الحقوق التي تتمتّع بها شركة إس آند بي غلوبل أو أي طرف ثالث، بما في ذلك حقوق النشر أو العلامة التجارية أو براءة الإختراع أو حقوق حماية الخصوصية أو الإعلان أو أي حقوق ملكية أخرى؛ (ه) تدخّل أي مستخدم أو زائر آخر في استخدام هذا الموقع أو تعطيله أو عكس البحث فيه أو تتبّع أي معلومة أو السعي وراء تتبّعها بشأن مستخدم أو زائر آخر لهذا الموقع، أو حتى لأي زبون من زبائن شركة إس آند بي غلوبل، بما في ذلك أي حساب لدى س آند بي غلوبل لا تملكونه أنتم؛ (و) تحقّق أو مسح أو اختبار لمدى هشاشة هذا الموقع أو لأي شبكة أخرى متصلة بهذا الموقع أو محاولة الحصولعلى دخول من دون إذن أو نفاذ إلى نظم حاسوبية تابعة لأي شخص آخر أو كيان آخر؛ (ز) اتخاذ أي إجراء يفرض عبئاً ثقيلاً غير معقول وغير متناسب على البنية الأساسية لهذا الموقع أو لنظم شركة إس آند بي غلوبل أو شبكاتها، أو على أي نظم أو شبكات أخرى مربوطة بهذا الموقع أو بشركة إس آند بي غلوبل؛ (ح) تنزيل أو تحميل أو عرض أو نقل أو نشر أو توزيع لأي مواد أو معلومات تشكّل أو تشجّع على اتباع سلوك هو جريمة جنائية أو قد يؤدّي إلى مسؤولية أخرى أو بخلاف ذلك، قد ينتهك القانون المنطبق.

ولا يجوز لكم استخدام أي من تكنولوجيات الربط أو الربط العميق أو التأطير أو استنساخ الصفحات، أو الروبوتية أو العناكب أو غيرها من الأجهزة الآلية أو البرامج أو الخوارزميات أو المنهجيات، أو أي عملية يدوية مشابهة أو مكافئة، من أجل الوصول إلى أي جزء من هذا الموقع أو أي محتوى أو اكتسابه أو نسخه أو توزيعه أو عرضه أو مراقبته أو بأي شكل من الأشكال الحصول على أو محاولة الحصول على أي من المواد أو الوثائق أو المعلومات من خلال وسائل غير متوافرة عن قصد عبر هذا الموقع على الويب.

إن لم ينصّ إتفاق على خلاف ذلك، أنتم توافقون وتقرّون في هذه الوثيقة بأنه يحظر عليكم بصراحة القيام بالتالي: (1) إتاحة كل أو جزء من المحتوى لأي شخص أو كيان آخر، باستثناء ما تسمح به صراحةً شروط الاستخدام هذه أو إتفاق ما؛ (2) استحداث أعمال مشتقة من المحتوى؛ و(3) استخدام المحتوى لتوفير أي من الخدمات إلى أطراف ثالثة. فضلاً عن ذلك، لا يمكنكم أن توزّعوا أو تنقلوا أو تمنحوا رخصة من الباطن أو أن تؤجّروا أو تعيروا أو تحيلوا أو تبيعوا أو تعيدوا تعميم أو تعيدوا توضيب أو تكلّفوا أو تستأجروا أو تعيدوا بيع أو تنشروا أو تستنسخوا أو تترجموا أو تحوّلوا أو تفكّكوا أو تعكسوا الهندسة أو تحوّروا أو تعزذزوا أو تفصلوا أو تغيّروا أو تعدّلوا كل هذا المحتوى أو جزء منه.

لا تستخدموا هذا المحتوى لوضع تسعير أو دعمه أو إستحداثه أو توفيره للأمور التالية: (1) أي قاعدة بيانات أو منتج ينافس مباشرة المحتوى أو أي منتج آخر أو خدمة أخرى لشركة إس آند بي غلوبل توفّرها في السوق أو قد تنشئ بديلاً وظيفياً لأي من منتجات شركة إس آند بي غلوبل أو محتوى، أو (2) أي مؤشّر (مثلاً أي مؤشّر مالي مركّب).

يمكنكم أن تحمّلوا أو تستخدموا بعض هذا المحتوى الذي تتيحه شركة إس آند بي غلوبل عن قصد وبصراحة من أجل تنزيله من هذا الموقع علىالويب (مثل ورقات المنتج أو المقالات) شرط : (1) ألا تقوموا بإزالة إشعار الملكية أو أي بيان إخلاء المسؤولية من أي نسخة من هذه الوثائق، (2) أن تستخدموا معلومات كهذه لأغراض إعلامكم الشخصية غير التجارية وألا تستنسخوا أو تعرضوا معلومات كهذه على أي حاسوب مربوط بشبكة أو بثّها على أي من وسائط الإعلام، (3) ألا تُدخلوا أي تعديلات على معلومات كهذه، و(4) ألا تقدّموا أي تمثيل أو كفالة مرتبطة بالمعلومات ذاتها.

أنتم تمنحون شركة إس آند بي غلوبل حقوقاً غير حصرية دائمة وقابلة للنقل وللترخيص من الباطن عالمية وخالية من حقوق الملكية، كما ترخّصون لها أن تستضيف وتستخدم وتوزّع وتغيّر وتعزّز وتشغّل وتستنسخ وتؤدي في العلن وتنشر وتترجم وتستحدث الأعمال المشتقّة من كل هذه المعلومات أو جزء منها، ومن البيانات والمحتوى والمواد التي تمّ تقديمها أو تحميلها أو مشاركتها أو إتاحتها من قبلكم بأي شكل على موقع الويب وهي متاحة في أي من المنشورات المطبوعة أو الإلكترونية الصادرة عن شركة إس آند بي غلوبل أو أي من فروعها أو متاحة في أي من الخدمات أو المواقع (’المحتوى الخاص بكم‘). يحقّ لشركة إس آند بي غلوبل أن تزيل أي جزء من المحتوى الخاص بكم في حال كانت هذه البيانات أو المعلومات أو المحتوى: (1) تخرق أياً من شروط الاستخدام هذه أو أي سياسة أخرى معتمدة لدى شركة إس آند بي غلوبل، (2) تخرق أياً من القوانين أو التنظيمات المنطبقة، (3) هي مُغرضة أو تمييزية أو غير دقيقة أو غير حقيقية أو مهدّدة أو مشينة أو مسبّبة للتحرّش أو تشكّل قدحاً وذماً أو خادعة أو عنصرية أو اقتحامية لخصوصية شخص الآخر أو تحتوي على بيانات غير صحيحة أو شائعات لا أساس لها أو أي سوء تمثيل آخر، (4) تحتوي بصراحة على وصف أو رسوم أو جردة لأفعال جنسية أو عنيفة، (5) تنتهك أو تخرق أو تسيء إلى حقوق طرف ثالث، بما فيها من دون الحصر، حقوق الملكية الفكرية أو حقوق الملكية. إذا قمتم بخرق أي من شروط الاستخدام هذه، يحقّ لشركة إس آند بي غلوبل أن تقيّد أو تحظر استخدامكم لهذ الموقع من دون توفير إشعار بذلك. إضافة إلى ذلك، تستطيع شركة إس آند بي غلوبل أن تزيل أي محتوى أو أن تقيّد أو أن تحظر وصولكم إلى موقع الويب إذا اعتبرت شركة إس آند بي غلوبل، وفق سلطتها التقديرية حصراً، أن القيام بهذا الأمر أمر ضروري بشكل معقول من أجل تجنّب أو تخفيف أي آثار عكسية قانونية أو تنظيمية على شركة إس آند بي غلوبل. تتحفّظ شركة إس آند بي غلوبل بحقّها، الذي تمارسه ضمن سلطتها التقديرية حصراً، في أن تراجع أو تحرّر أو تحذف أي محتوى تعرضونه أو توفّرونه، أو في أن تلغي أي حساب أو حسابات ذات صلة ترتئي شركة إس آند بي غلوبل أنها (1) غير شرعية، (2) أو عدائية، (3) أو تشكّل خرقاً للواجبات التعاقدية، (4) أو في خلاف ذلكغير ملائمة.

المشتري المؤسسي المؤهّل. لقد أنشئت أجزاء من هذا الموقع على الويب للسماح ’للمشتري المؤسسي المؤهّل‘، كما عُرّف في المادة 144 أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 وبمختصر ’QIB‘ باللغة الإنكليزية، بتحليل البيانات المتاحة من الجهات المصدرة للمشتري المؤسسي المؤهّل في عطاءات الأوراق المالية وفي الأسواق الثانوية لهؤلاء المشترين. ويجوز لهذه البيانات أن تكون متاحة علنياً أو لا. وإذا اخترتم النفاذ إلى معلومات حول المشتري المؤسسي المؤهّل على هذا الموقع من الويب (’معلومات عن QIB‘)، فأنتم بهذا تقرّون وتوافقون على ما يلي: (أ) أنه يجب أن تكونوا من فئة المشترين المؤهّلين من أجل النفاذ إلى هذه المعلومات، (ب) أن هذه المعلومات عن المشتري المؤسسي لمؤهل المتاحة على هذا الموقع هي متوافرة فقط لهذه الفئة، (ج) أنكم لن تحوّلوا وتستخدموا أياً من هذه المعلومات خارقين بهذا القوانين الفديرالية للأوراق المالية، (د) وأنكم تمثّلون وتضمنون لشركة إس آند بي غلوبل (نيابة عنكم أو عن منظمتكم) أنكم تتمتّعون بمعارف وخبرات في مجال الأعمال والمال لكيتكونوا قادرين على تقييم جدارة الأوراق المالية ومخاطرها والتي من أجلها قدّمت الجهات المصدّرة معلومات عن المشتري المؤسسي المؤهّل، وأن تستعملوا بفعالية البرامجيات، المنتجات و/أو البيانات التي وفّرتها شركة إس آند بي غلوبل كأداة تحليلية للمساعدة في تقييم من هذا النوع. كما أنكم تؤكّدون أنكم مسؤولون حصرياً عن إجراء تقييمكم الخاص لأي من هذه الأوراق المالية، وفي ما يتعلّق بالمعلومات التي توفّرها الجهات المصدّرة عن المشتري المؤسسي المؤهّل في مجال عطاءات الأوراق المالية وفي السوق الثانوية للمشترين المؤهّلين، لا تقدّم لكم شركة إس آند بي غلوبل أي توصية بالنسبة إلى اشتراء أي من الأوراق المالية أو بيعها أو الإحتفاظ بها، أو بالنسبة إلى فائدة البرامجيات والمنتجات والبيانات للقيام بتقييم من هذا النوع.

3. قيود إضافية خاصة بالمنتج مفروضة على الاستخدام

1.3 تصنيفات شركة إس آند بي غلوبل

التصنيفات التاريخية وفق المادة 17 زـ 7 (ب) من لجنة بورصة الأوراق المالية SEC

إن التصنيف الإئتماني بالنسبة إلى كل فئة ائتمانية وفق التصنيفات التاريخية لشركة إس آند بي غلوبل المسجّلة كمنظمة تصنيف إحصائي معترف بها وطنياً (أي ما يُعرف بالإنكليزية بمختصر ’NRSRO‘) هو متاح تحت خانة التبويب التنظيمي (بشكل جماعي، ’تاريخ التصنيفات‘) على العنوان www.spglobal.com/ratings. وتاريخ التصنيفات متاح مجّاناً ويخضع لمهل زمنية محدّدة. الهدف منه هو تقديم تاريخ التصنيفات على هذا الموقع بشكل يحقّق تقدماً في هدف لجنة بورصة الأوراق المالية (SEC) من أجل تعزيز المساءلة وقابلية المقارنة بين منظمات التصنيف الإحصائي المعترف بها وطنياً في ما يخصّ التصنيفات الإئتمانية من حيث تسديد الجهة المصدّرة. وبالتالي، قد يُستعمل تاريخ التصنيفات من أجل القيام، من جملة أمور، بتحليل مقارنة في ما بين مختلف منظمات التصنيف المعترف بها وطنياً لمعرفة كيفية قيامها بتصنيف الفئة الإئتمانية التي سُجّلت من أجلها.

لا يجوز استخدام تاريخ التصنيفات أو تعميمه بشكل يجعله بديلاً عن منتجات أو خدمات إس آند بي غلوبل للتصنيف والتي تُقدّم مقابل رسوم. ولا يهدف هذا التقييد إلى الحؤول دون استعمال تاريخ التصنيفات وفق الأهداف المعلنة من لجنة بورصة الأوراق المالية في المادة 17 زـ 7 (ب).

تصنيفات غير تاريخية

يُشار إلى كافة التصنيفات الواردة على هذا الموقع، باستثناء تاريخ التصنيفات فقط، على أنها ’تصنيفات غير تاريخية‘، بغضّ النظر عن عملتها أو تاريخ إصدارها.

باستثناء ما هو وارد أدناه بصراحة، أنتم توافقون على عدم نسخ أي من التصنيفات غير التاريخية من هذا الموقع أو إعادة إنتاجها أو تعديلها أو استحداث أعمال مشتقة منها أو تخزينها، بشكل كامل أو جزئي، وألا تعرضوا أو تفعلوا أو تنشروا أو توزّعوا أو تبثّوا أو تعمّموا أياً من التصنيفات غير التاريخية أمام اي جهة، وألا تستخدموا أياً من التصنيفات غير التاريخية لأي غرض تجاري، من دون موافقة مسبقة خطية وصريحة من شركة إس آند بي غلوبل. يجوز لكم (أ) أن تستخدموا، على أساس مخصّص، تصنيفات غير تاريخية فردية في المسار العادي لأنشطة الإفصاح عن الأوراق المالية وفي صياغة وثائق المعاملات داخلياً ضمن منظمتكم، أو أن تنشروا، على أساس غير تجاري، مختارات من التصنيفات غير التاريخية الفردية، و(ب) أن تقوموا، بقدر ما يُلزمكم به مباشرة القانون أو التنظيم المنطبق: (1) بتضمين التصنيفات الإئتمانية في تقرير يستوجبه القانون أو التنظيم و(2) بتسليم تقرير من هذا النوع فقط لجهة رقابية أو سلطة أو وكالة حكومية من هذا النوع، كما عرّفه القانون أو التنظيم وفقط بقدر ما يستوفي هذا الأمر واجباتكم الشخصية حسب القانون أو التنظيم، وليس لمصلحة أي طرف آخر.

بغضّ النظر عمّا ورد أعلاه، لا يجوز (1) تجميع التصنيفات غير التاريخية في قاعدة بيانات؛ (2) أو استخدامها أو تعميمها بشكل يجعلها بدائل عن منتجات شركة إس آند بي غلوبل وخدماتها مقابل رسوم؛ أو (3) توزيعها أو مشاركتها بشكل منهجي.

سردية ومحتوى آخر

يمكنكم، في بعض المناسبات وعلى أساس مخصّص، أن تعيدوا إنتاج أو توزيع أو عرض أو نقل لأي جزء غير جوهري من محتوى سردية (غير تصنيفية) أخرى (’المحتوى السردي‘)، لغرض غير تجاري ومن دون فرض رسوم، وذلك لعدد محدود من الأفراد، شرط أن تُدرجوا إشعارات بحقوق النشر وغيرها من حقوق الملكية وأن تضعوا بيان إخلاء المسؤولية التابع لشركة إس آند بي غلوبل يرافق هذا الجزء من المحتوى السردي في الشكل ذاته كما ترد الإشعارات والفقرات على موقع شركة إس آند بي غلوبل، وأن توضّحوا المصدر الأصلي للمحتوى وأن تكتبوا جملة ’مع إذن من تصنيفات شركة إس آند بي غلوبل للاستخدام‘. إلا أنكم لا تستطيعون عرض محتوى سردي من هذا الموقع على منتديات أو مجموعات إخبارية أو قوائم إلكترونية أو قوائم بريدية أو لوحات الإعلانات الإلكترونية أو أية مواقع أخرى من دون موافقة مسبقة خطية من شركة تصنيفات إس آند بي غلوبل. لطلب الموافقة على هذه الاستخدامات مثل الربط مع المحتوى السردي أو عرض المحتوى السردي على موقعكم على الويب، يُرجى الإتصال بشركة تصنيفات إس آند بي غلوبل على العنوان التالي: ratings.request@spglobal.com.

يُقصد بعبارة ’محتوى آخر‘ المواد التي تظهر على هذا الموقع وتكونون أنتم أو غيركم من المستخدمين المرخّصين الذين قد أدخلتموها، أو خلافاًلذلك، تلك التي توفّرها جهة غير شركة التصنيفات إس آند بي غلوبل. يمكنكم استخدام المحتوى الآخر وفق الشروط الواردة أعلاه الخاصةباستخدام المحتوى السردي.

الشروط القطرية والمستثمرون المؤهّلون من المؤسسات

إن الشروط والأحكام الواردة في هذا القسم (’الشروط القطرية‘) هي حصيلة متطلبات مختلفة تنظيمية و/أو قانونية متّصلة باستخدام هذا الموقع على الويب بما في ذلك محتواه. يخضع استخدامك لهذا الموقع في ولاية قضائية معيّنة لهذه الشروط القطرية.

أستراليا. في حال كانت التصنيفات الإئتمانية لشركة إس آند بي غلوبل (’التصنيفات‘) مدرجة كجزء من المحتوى، إن شركة إس آند بي غلوبل المحدودة للتصنيفات في أستراليا (ABN 62 007 324 852)، بصفتها حامل رخصة الخدمات المالية الأسترالية رقم 337565 الصادرة بموجب قانون الشركات لعام 2001 (الشركة الأسترالية المعروفة ب ’SPA‘)، والتي لديها مكتب مسجّل في الطابق 45 من المبنى القائم في شارع 120 Collins Street، ملبورن Melbourne Vic 3000، أستراليا، سوف توفّر جزءاً من هذا المحتوى لكم وسوف تمنحكم الشركة الأستراليةرخصة لاستخدام الملكية الفكرية على ذلك الجزء من المحتوى، وبصفتها مالك لحقوق الملكية الفكرية هذه، سوف تتقاضى رسوماً مقابل هذه الخدمة. وتوافق الشركة الأسترالية بصراحة على أن تلتزم بالشروط والأحكام الواردة في شروط الاستخدام هذه بالقدر الذي تنطبق فيه على توفير التصنيفات. وأنتم توافقون وتقرّون بأن تزويد الشركة الأسترالية لكم بالتصنيفات عبر موقع الويب هو قائم على وشريطة صحة تمثيلكم ودقّته بصفتكم ’الزبون بالجملة‘ (كما ورد التعريف في الفصل السابع من قانون الشركات الأسترالي لعام2001 (أستراليا)). إضافة إلى ذلك، أنتم تقرّون بأن التصنيفات و/أو البحوث ذات الصلة المرخّص بها لكم وفق شروط الاستخدام هذه أو اتفاق ما، عند الإنطباق، ليست بهدف ولا يجب أن تُوزّع لأي شخص غير الزبون بالجملة) بقدر ما يجيز أي اتفاق توزيعاً من هذا النوع). وعلاوة على ما سبق ذكره، أنتم تتعهّدون بما يلي: (أ) لن تمرّروا أي تصنيفات و/أو بحوث ذات صلة لأي طرف لا يكون زبوناً بالجملة و(ب) ستحصلون على التعهّد ذاته من زبائنكم بالجملة (بقدر ما يجيز أي اتفاق توزيعاً من هذا النوع). تؤكّد شركة إس آند بي غلوبل أنها مخوّلة بإلزام الشركة الأسترالية بالشروط والأحكام الواردة في شروط الاستخدام هذه، بقدر ما ترتبط هذه الشروط والأحكام بتوفير التصنيفات.

كافة البلدان الواقعة في أوروبا أو الشرق الأوسط أو أفريقيا ( المعروفة بمختصر ’منطقة أيميا‘). في حال كان استخدامكم لأي من هذه التصنيفات في إحدى البلدان الواقعة في منطقة أيميا، أنتم تقرّون أيضاً وتوافقون على ما يلي: لا يمكنكم، مهما كانت الظروف، أن تستخدموا التصنيفات كجزء من الجهود لبيع الأوراق المالية للمستثمرين بالمفرّق (كما ورد في التعريف أدناه)، فأنتم تستخدمون التصنيفات في الحالات التالية: (أ) من أجل اوضع نوع من التوصيات، (ب) أو من أجل وضع تفسيركم للتصنيفات، (ج) أو من أجل وضع شكل آخر من ’تصنيف المخاطر‘. ولأغراض شروط الاستخدام هذه، يُقصد بعبارة ’المستثمر بالمفرّق‘ أي مستثمر فردي يشتري ويبيع الأوراق المالية أو غيرها من المنتجات المالية لحسابه، وليس لحساب أي شركة أو فرد أو منظمة.

2.3. مؤشرات داو جونز التابعة لشركة إي آند بي. إن لم يُسمح بخلاف ذلك، يجوز حصراً استخدام بيانات مؤشرات داو جونز التابعة لشركة إس آند بي (المعروفة بالإنكليزية بمختصر’SPDJI‘) لأغراض الأعمال الداخلية. وأنتم تفهمون وتوافقون على ما يلي: (1) على ألا تستعملوا بيانات مؤشرات داو جونز التابعة لشركة إس آند بي لاستحداث أية منتجات مالية أو إصدارها أو إدارتها أو رعايتها أو تطويرها (بما في ذلك، من دون حصر، المشتقّات أو الأموال أو المنتجات المهيكلة أو العقود من أجل الفروقات) أو لإدارة الأصول حيث يكون السعر، العائدات و/أو الأداء الخاص بهذا المنتج قائماً على أو هادفاً إلى تعقّب أي مؤشّر تنشره مؤشرات داو جونزالتابعة لشركة إس آند بي، بما في ذلك، من دون حصر، الطبعات المخصصة عنها، مثل إصدار المؤشرات المباشرة؛ (2) على استخدام بيانات مؤشرات داو جونز التابعة لشركة إس آند بي بهدف استحداث مؤشرات وتطويرها أو نظام تصنيف أو قواعد بيانات تاريخية؛ (3) على إنشاء قاعدة بيانات منبثقة عن بيانات مؤشرات داو جونز التابعة لشركة إس آند بي، باستثناء الموافقة الخطية الصريحة المرتبطة بمؤشرات داو جونز التابعة لشركة إس آند بي؛ (أو) على الإفصاح عن بيانات مؤشرات داو جونز التابعة لشركة إس آند بي أو جزء منها أو استنساخها أو عرضها أو إعادة توزيعها أو إعادة بيعها أو بخلاف ذلك، إيصالها داخلياً ضمن منظمتكم، باستثناء أي مستخدم نهائي آخر مخوّل باستخدام خدمات ذات صلة بمؤشرات داو جونز التابعة لشركة إس آند بي أو إيصالها خارجياً لأي طرف ثالث.

تمنح مؤشرات داو جونز التابعة لشركة إس آند بي تراخيصها للاستخدام مع المنتجات المالية وتحصل على تعويض مقابل هذا الترخيص. ولا تقدّم مؤشرات داو جونز التابعة لشركة إس آند بي، بصراحة أو ضمنياً، أي تمثيل أو ضمانة لمالكي منتجات مالية كهذه أو لأي فرد من الجمهور من حيث استصوابية الإستثمار في منتجات مالية كهذه أو قدرة مؤشرات داو جونز التابعة لشركة إس آند بي على تعقّب أداء السوق. وليست مؤشرات داو جونز التابعة لشركة إس آند بي صندوقاً ائتمانياً ولا مستشاراً في مجال الإستثمار أو في مجال تجارة السلع ولا مشغّلاً لمجموعة سلع أو وكيلاً سمساراً. وليس إدراج الأوراق المالية أو السلع أو العملات المشفّرة أو غيرها من الأصول ضمن مؤشّر بمثابة توصية تقدّمها مؤشرات داو جونز التابعة لشركة إس آند بي من أجل شراء هذا النوع من الأوراق المالية أو السلع أو العملات المشفّرة أو غيرها من الأصول أو بيعها أو حيازتها، كما لا تُعدّ نصيحة في مجال الإستثمار أو تجارة السلع. إذ أن الآراء والملاحظات والتحليل الذي تقدّمه مؤشرات داو جونز التابعة لشركة إس آند بي من خلال هذا الموقع على الويب هي بيانات تعبّر عن رأي انطلاقاً من التاريخ الذي تمّ التعبير فيه وليست بيانات لوقائع أو لتوصيات بهدف اشتراء أو حيازة أو بيع لأوراق المالي أو أصول أو بهدف اتخاذ قرار استثماري. لا تتحمّل مؤشرات داو جونز التابعة لشركة إس آند بي أيّة مسؤولية عن تحديث أي محتوى وارد ضمن هذا الموقع على الويب بعد نشره. ولا يمكن لمستخدمي هذا الموقع التعويل على أي من هذا المحتوى للقيام بخيارات استثمارية. فآراء مؤشرات داو جونز التابعة لشركة إس آند بي وملاحظاتها وتحاليلها لا تعالج ملاءمة أيّ من الأوراق المالية أو غيرها من الأصول. في حين أن مؤشرات داو جونز التابعة لشركة إس آند بي قد حصلت على المعلومات من مصادر تعتبرها موثوقة، إلا أنها لا تقوم بتدقيق ولا بالرعاية الواجبة أو بالتدقيق المستقلّ لأي من المعلومات التي تتلقّاها.

الإفصاح عن الأداء/ بيانات الإختبار الرجعي. إن كافة المعلومات المتعلّقة بمؤشرات داو جونز التابعة لشركة إس آند بي والمعروضة على موقع الويب قبل تاريخ إطلاق المؤشر هي معلومات فرضية (بيانات الإختبار الرجعي) وليست أداءً فعلياً. وتستند حسابات بيانات الإختبار الرجعي إلى المنهجية ذاتها التي كانت حيز النفاذ يوم تاريخ إطلاق المؤشر. غير أنه، عند إستحداث تاريخ لاختبار البيانات بشكل رجعي خاص بفترات شوائب السوق أو غيرها من الفترات التي لا تعكس بيئة السوق بشكل عام، قد تكون قواعد منهجية المؤشّر متسامحة بشكل يسمح بالتقاط قدر كافٍ من الأوراق المالية لتحفيز السوق المستهدف الذي صُمّم المؤشر لقياسه أو الاستراتيجيا التي صُمّمالمؤشر لالتقاطها. على سبيل المثال، يمكن تخفيض رسملة السوق وعتبات السيولة. والتفاصيل الكاملة حول منهجية المؤشّر متاحة على العنوان www.spdji.com. وليس الأداء السابق للمؤشر إشارة للنتائج المستقبلية. فأداء الإختبار الرجعي يعكس تطبيق منهجية لمؤشّر ما واختيار مكوّنات المؤشّر مع الإستفادة لاحقاّ من المعلومات ومعرفة العوامل التي قد تؤثّر إيجاباً على أداء المؤشّر ، ولكنها لا يمكن أن تُشكّل كافة المخاطر المالية التي قد تؤثّر على النتائج والتي يُمكن اعتبارها على أنها تعكس انحيازاً من حيث غريزة البقاء أو التطلّع إلى المستقبل. وقد تختلف العائدات الفعلية اختلافاً جذرياً عن عائدات الإختبار الرجعي، ويمكن أن تكون أقلّ منها حتى. وليس الأداء السابق بمثابة إشارة أو ضمانة للنتائج المستقبلية. يُرجى النظر في المنهجية المعتمدة للمؤشّر من أجل الحصول على مزيد من التفاصيل حول المؤشّر، بما في ذلك الطريقة التي يُعاد إحداث التوازن فيه، وتوقيت إعادة توازن من هذا القبيل والمعايير المعتمدة للإضافات والحذف وكذلك احتسابات المؤشّر. يُستخدم الأداء التجريبي من أجل المؤسسات فقط، وليس من أجل المستثمرين بالمفرّق.

تحدّد مؤشرات داو جونز التابعة لشركة إس آند بي تواريخ مختلفة لمساعدة زبائننا في توفير الشفافية. فتاريخ الإستحقاق الأول هو في اليوم الأول الذي تُحتسب فيه قيمة مؤشّر معيّن (إمّا مباشر أو من خلال الإختبار الرجعي). والتاريخ الأساس هو التاريخ الذي حُدّدت فيه قيمة معيّنة للمؤشر لأغراض الإحتساب. ويُقصد بتاريخ الإطلاق التاريخ الذي اعتُبرت فيه قيم مؤشر هي مباشرة للمرة الأولى: وتُعدّ قيم المؤشّر المتوافرة في أي تاريخ أو في فترة زمنية سابقة لتاريخ إطلاق المؤشر على أنها قد خضعت لاختبار رجعي. تحدّد مؤشرات داو جونز التابعة لشركة إس آند بي تاريخَ الإطلاق باعتباره التاريخ الذي بحلوله صارت قيم مؤشّر ما معروفة ونُشرت أمام الجمهور، مثلاً عبر الموقع العلني للشركة على الويب أو عبر تغذيتها للأطراف الخارجيين بالبيانات. بالنسبة إلى المؤشرات التي تحمل علامة داو جونز والتي أُدخلت قبل تاريخ 31 أيار 2013، يُحدّد ’تاريخ الإطلاق‘ (الذي كان يُسمّى قبل تاريخ 31 أيار 2013 ’تاريخ الإدخال‘) في تاريخ لا يُسمح بعده القيام بإدخال أية تغييرات إضافية على منهجية المؤشر إنما ربما كانت سابقة لتاريخ الإصدار العلني للمؤشّر.

عموماً، عندما تستحدث مؤشرات داو جونز التابعة لشركة إس آند بي بيانات مؤشر تمّ اختبارها بشكل رجعي، فهي تستخدم بيانات فعلية تاريخية على مستوى مكوّناتها (مثل السعر التاريخي ورسملة السوق وبيانات إجراءات الشركة). وبما أن الإستثمار في مجالات الإقتصاد والإجتماع والحوكمة لا يزال في مراحله الأولى، قد لا تكون بعض نقاط البيانات المستخدمة في احتساب مجالات الإقتصاد والإجتماع والحوكمة الخاصة بمؤشرات داو جونز التابع لشركة إس آند بي قد شملت كامل الفترة المرجوة من تاريخ بيانات الإختبار الرجعي. وينسحب موضوع توافر البيانات ذاته على مؤشرات أخرى أيضاً. ففي حالات حيث لا تكون البيانات الفعلية متاحة لكافة الفترات التاريخية ذات الصلة، قد تلجأ مؤشرات داو جونز التابعة لشركة إس آند بي إلى عملية تستخدم فيها ’فرضية بيانات الانسحاب‘ (أو النسحاب) الخاصة ببيانات مجالات الإقتصاد والإجتماع والحوكمة من أجل احتساب الأداء التاريخي الرجعي. و’فرضية بيانات الانسحاب‘ هي عملية تطبّق أبكر نقطة بيانات فعلية متاحة لدى شركة مكوّنة للمؤشرات على كافة الحالات التاريخية السابقة في أداء المؤشّر. على سبيل المثال، تفترض فرضية بيانات الانسحاب ضمنياً أن الشركات التي هي غير معنية حالياً بنشاط تجاري معيّن (معروف أيضاً ب ’الضلوع في المنتج‘) لم تكن أبداً في الماضي معنية وعلى المنوال ذاته، تفترض أيضاً أن الشركات المعنية حالياً بنشاط تجاري محدّد كانت ضالعة بهذا النشاط في الماضي أيضاً. وتجيز فرضية بيانات الانسحاب تمديد فترة الإختبار الرجعي لأكثر من السنوات التاريخية كي يصير ممكناً مع استخدام البيانات الفعلية فقط. ولمزيد من المعلومات حول ’فرضية بيانات الانسحاب‘، يُرجى العودة إلى القسم الخاص ب الأسئلة المتكرّرة . إذ تشير بصراحة إلى المنهجية وورقات الوقائع في أي مؤشّر يستعمل فرضية بياناتالانسحاب في فترة الاختبار الرجعي. وستشمل المنهجية تذييلاً مع جدول يبيّن نقاط البيانات المحدّدة والفترات الزمنية ذات الصلة التي تُستخدم من أجلها بيانات الانسحاب المرتقبة.

لا تمثّل عائدات المؤشّر المبيّنة نتائج التداول الفعلي بالأصول/الأوراق المالية القابلة للإستثمار. تحافظ مؤشرات داو جونز التابعة لشركة إس آند بي على المؤشّر وتحتسب مستويات المؤشر والأداء كما ظهر أو نوقش ولكن لا تدير الأصول الفعلية. ولا تعكس عائدات المؤشّر تسديد أية رسوم أو أتعاب على المبيع التي قد يدفعها مستثمرٌ لشراء الأوراق المالية الكامنة وراء المؤشّر أو صناديق الإستثمار المصمّمةخصيصاً لتعقّب أداء المؤشّر. قد يؤدّي فرض هذه الرسوم والأتعاب إلى أداء فعلي ورجعي للأوراق المالية/الصناديق كي تكون أقلّ مما يظهره أداء المؤشّر. مثل بسيط على ذلك، إذا كانت عائدات مؤشّر ما 10 في المائة على استثمار يبلغ 100 ألف دولار أمريكي لفترة إثني عشر شهراً (أي 10 آلاف دولار أمريكي)، مع رسم فعلي محدّد على أساس الأصول يبلغ 1.5 في المائة يستحقّ عند نهاية فترة الإستثمار، إضافة إلى الفائدة المتراكمة (أو 1.650 دولار أمريكي)، يكون صافي العائدات 8.35 في المائة للعام الواحد (أو 8.350 دولار أمريكي). وعلى فترة ثلاث سنوات، يكون رسم ال 1.5 في المائة المحسوم عند نهاية العام مع 10% من العائدات المفترضة في العام الواحد يؤدّي إلى إجمالي عائدات تراكمية بنسبة 33.10 في المائة، أي مبلغ إجمالي من الرسوم هو 5.375 دولار أمريكي مع صافي عائدات تراكمية بنسبة 27.2 في المائة (أو 27.200 دولار أمريكي).

3.3.نقاط شركة إس آند بي غلوبل في مجالات الإقتصاد والإجتماع والحوكمة. يُعد كامل محتوى الوارد في هذا الموقع على الويب ملكية حصرية لشركة إس آند بي غلوبل أو للمرخّصين من الأطراف الثالثة ولا يجوز نسخه أو إعادة انتاجه بأي شكل كان باستثناء عند الحصول على الإذن الخطي المسبق من شركة إس آند بي غلوبل. ولقد نُشر حصرياً المحتوى هنا، بما فيه نقاط التسجيل في مجالات الإقتصاد والإجتماع والحوكمة، مع غيره من المواد ذات الصلة، لأغراض إعلامية بناء على المعلومات المتاحة عموماً للجمهور ومن مصادر تُعتبر أنها موثوقة. تتحفّظ شركة إس آند بي غلوبل بحقّها في أن تغيّر من وقت إلى آخر نقاط شركة ما في مجالات الإقتصاد والإجتماع والحوكمة، وفق منهجياتها وسياساتها وإجراءاتها.

إن لم تسمح صراحةً شركة إس آند بي غلوبل بذلك خطياً، إن محتوى أو أي جزء منه لا يجوز: (1) تعديله أو عكس هندسته أو إعادة إنتاجه أو توزيعه في أي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل، أو تخزينه في قاعدة بيانات أو نظام استرجاع للمعلومات؛ (2) أو استخدامه لاستحداث أعمال مشتقّة؛ (3) أو استخدامه كقيمة مدخلات أو المكوّن في إنشاء أيّ وسيلة أو في هيكلتها أو تطويرها أو احتسابها أو صيانتها أو نشرها أو توزيعها أو في استنباط مؤشّر مالي أو استراتيجيا استثمار؛ (4) أو استخدامه كمكوّن لتمويل الشركة أو كأساس له (بما في ذلك، من دون الحصر، القروض المرتبطة بمجالات الإقتصاد والإجتماع والحوكمة، التسهيلات الإئتمانية) أو استخدامه لأي منتج استثماري أو أداة مالية قيد التطوير، الإصدار، التداول، البيع، التسويق و/أو الترويج، بما في ذلك من دون الحصر، أوراق مالية يكون رأس مالها و/أو تكون قيمة دخلها محتسبة على أساس التغييرات في قيمة أي مؤشّر أو أي صندوق مجدول على اساس المحتوى كلياً أو جزئياً أو أية أموال تتمّ إدارتها بشكل غير ناشط.

تلتزم شركة إس آند بي غلوبل بتوفير الشفافية في الأسواق من خلال آراء مستقلّة عالية الجودة حول الإستدامة. فضمان الجودة والإستقلالية والنزاهة في نقاط شركة إس آند بي غلوبل في مجالات الإقتصاد والإجتماع والحوكمة، بما في ذلك تحديد إمكانيةنشوء تضارب في المصالح وإدارته، هو أمر مكرّس ضمن ثقافة الشركة وفي صلب كل ما تقوم به. تحافظ شركة إس آند بي غلوبل على بعض الأنشطة داخل وحدات عملها بشكل منفصل عن بعضها البعض بهدف الحفاظ على الإستقلالية والموضوعية في مختلف أنشطتها. ونتيجةً لذلك، قد تكون معلومات في حوزة بعض وحدات العمل داخل شركة إس آند بي غلوبل وليس في غيرها. لقد أقامت شركة إس آند بي غلوبل السياسات والإجراءات للحفاظ على السرّيّة في بعض المعلومات غير العلنية والتي تحصل عليها مع كل عملية تحليلية.

4.3. Platts LIVE.

Platts LIVE عبارة عن مركز افتراضي تم إنشاؤه لتمكين عملائنا والمشاركين في السوق من التفاعل معنا ومع بعضهم بعضًا فيما يتعلق برؤى السلع والأسواق. كما يحتوي Platts LIVE وظيفة My LIVE التي تتيح للمستخدمين نشر المعلومات بشكل علني والتي يمكن الاطلاع عليها وإيصالها عبر الرسائل إلى مستخدمين آخرين لـ Platts LIVE. وتتم استضافة Platts LIVE من خلال شركة S&P Global.

حساب Platts LIVE الخاص بك

يجب عليك التسجيل للحصول على حساب مستخدم حتى تتمكن من الوصول إلى Platts LIVE. وكجزء من عملية التسجيل، يجب عليك إنشاء حساب مستخدم عن طريق تحديد اسم مستخدم وكلمة مرور وتزويد S&P Global بمعلومات دقيقة وكاملة وحديثة. ويجب عليك الحفاظ على أمان كلمة المرور وسريتها. وإذا كنت تعلم أو تشك في أن أي شخص آخر غيرك على دراية بكلمة المرور، فيرجى تغيير كلمة المرور على الفور. وإذا كنت تسجل الدخول إلى Platts LIVE ضمن نطاق عملك، فيجب عليك التسجيل باستخدام عنوان بريد إلكتروني يحتوي على اسم النطاق الخاص بصاحب العمل. علمًا بأن عدم الالتزام بذلك يشكل انتهاكًا لشروط الاستخدام هذه؛ ما قد يؤدي إلى الإنهاء الفوري لوصولك إلى Platts LIVE. ويجوز لشركة S&P Global تعليق أو إبطال أو إنهاء أي حساب مستخدم، في أي وقت، عندما يتوفر لدى S&P Global سبب وجيه يُبرهن على عدم الالتزام بأي من أحكام شروط الاستخدام هذه.

المحتوى الذي ينشئه المستخدم لم توافق عليه شركة S&P

قد يتضمن Platts LIVE معلومات ومواد تم تحميلها بواسطة مستخدمين آخرين إلى Platts LIVE، بما في ذلك صفحات الوسائط الاجتماعية ومواقع مشاركة الفيديو ولوحات الإعلانات وغرف الدردشة. وهذه المعلومات والمواد لم يتم التحقق منها أو لم نوافق عليها. كما أن الآراء التي عبَّر عنها المستخدمون الآخرون على موقعنا لا تمثل وجهات نظر شركة S&P Global أو قيمها. راجع أيضًا القسم الخاص بمحتوى الطرف الثالث الوارد أدناه.

المحتوى الخاص بك

مع مراعاة شروط الاستخدام والقوانين سارية المفعول، فإنك تُقر وتوافق على تحمل مسؤولية أي محتوى تنشره أو توزعه عبر Platts LIVE وأي عواقب تنجم عن نشر أو توزيع هذا المحتوى. إلى الحد الذي يسمح به القانون ساري المفعول، لا تتحمل شركة S&P GLOBAL أو أي شركة تابعة لها مسؤولية عواقب نشر أو توزيع أي معلومات شخصية أو غيرها عبر PLATTS LIVE. سيُعَدُّ المحتوى الخاص بك غير سري وغير مملوك ملكية خاصة. وفق ما هو متفق عليه بينك وبين شركة S&P Global، فإنك تمتلك حقوق الملكية الفكرية في المحتوى الخاص بك الذي تقوم بإنشائه ومشاركته على Platts LIVE، ولكن يتعين عليك منحنا ترخيصًا محدودًا لاستخدام هذا المحتوى وتخزينه ونسخه وتوزيعه وإتاحته لأطراف ثالثة. ويحق لك وفق القوانين واللوائح وأوامر المحكمة سارية المفعول إزالة أي من المحتوى الخاص بك من Platts LIVE. وحتى تتمكن من فعل ذلك، يرجى الاتصال بنا أو، إلى الحد الذي تتوفر فيه الوظيفة على Platts LIVE، عن طريق حذف ملف التعريف الخاص بك (انتقل إلى علامة التبويب الملف الشخصي (Profile) في Platts LIVE وانقر فوق Unsubscribe "إلغاء الاشتراك")، و/أو عن طريق النقر على Delete "حذف" بجوار مشاركتك على Platts LIVE لحذف ذلك المنشور المحدد. مع مراعاة القوانين واللوائح وأوامر المحكمة المعمول بها، قد لا تؤدي إزالة المحتوى الخاص بك من العرض العلني على Platts LIVE إلى حذف المحتوى الخاص بك بالكامل من أنظمة Platts LIVE أو ملفات النسخ الاحتياطي. لدينا أيضًا الحق في إزالة المحتوى الخاص بك إذا رأينا أن منشورك لا يتوافق مع معايير الاستخدام المقبولة المنصوص عليها في شروط الاستخدام هذه، وكذلك لدينا الحق في الكشف عن المحتوى الخاص بك لأي سلطة قانونية أو تنظيمية.

الاستخدام المقبول لـ Platts LIVE

لا يجوز لك استخدام Platts LIVE لنشر أو توزيع أي محتوى يتضمن أوصافًا صريحة أو مصورة أو أوصافًا لأفعال جنسية أو تهديدية أو مضللة أو تمييزية أو غير دقيقة أو غير صحيحة أو مسيئة أو مزعجة أو تشهيرية أو افترائية أو خادعة أو عنصرية أو احتيالية أو تنتهك خصوصية شخص آخر أو تنتهك أو تضر أو تحتوي على شائعات أو تحريفات لا أساس لها. لا يجوز لك نشر أو توزيع أي محتوى عبر Platts LIVE إلا إذا كنت تمتلك هذا المحتوى أو حصلت بطريقة أخرى على الحق في نشر هذا المحتوى أو توزيعه. لا يجوز لك إرسال البريد غير المهم أو الرسائل المتسلسلة أو البريد العشوائي أو البريد غير المرغوب فيه عبر Platts LIVE ولا يجوز لك استخدام Platts LIVE لإرسال تعليمات تتعلق بالأنشطة غير القانونية. لا يجوز لك إدخال أو توزيع أي مواد ذات طبيعة ترويجية عبر Platts LIVE، بما في ذلك طلب الأموال أو الأعمال التجارية.

لا نتحمل مسؤولية محتوى الطرف الثالث على Platts LIVE

قد يحتوي Platts LIVE على محتوى طرف ثالث (على النحو الموضح أدناه في القسم 16). ومن جانبها، لا تتحمل شركة S&P Global أي مسؤولية أو التزام يتعلق بمحتوى الطرف الثالث. كما أنك تُقر بأن شركة S&P Global لا تتحمل أي مسؤولية عن التحقق من دقة أو توقيت أي محتوى خاص بطرف ثالث. وإنك تقر وتوافق على أنه في حين أنه يجوز لشركة S&P Global أو أي شركة تابعة لها مراقبة المحتوى المنشور أو الموزع عبر Platts LIVE، فإنك وحدك المسؤول عن التحقق من دقة جميع محتويات الطرف الثالث المنشورة أو الموزعة عبر Platts LIVE. وإذا علمت بأي انتهاك لشروط الاستخدام هذه من قبل طرف ثالث، فيجب عليك إخطار شركة S&P Global على الفور. يمكنك أيضًا، من خلال النص التشعبي أو روابط الكمبيوتر الأخرى، الوصول إلى مواقع الويب التي يديرها أشخاص آخرون بخلاف S&P Global. يتم توفير هذه الارتباطات التشعبية للرجوع إليها وراحتك فقط، وهي مسؤولية حصرية لأصحاب هذه المواقع. أنت توافق على أن شركة S&P Global ليست مسؤولة عن محتوى أو تشغيل هذه المواقع، وأن S&P Global لا تتحمل أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص أو كيان آخر عن استخدام مواقع الطرف الثالث. باستثناء ما هو موضح أدناه، فإن الارتباط التشعبي من Platts LIVE إلى موقع ويب آخر لا يعني ضمنيًا أو يعني أن شركة S&P Global تؤيد المحتوى الموجود على موقع الويب هذا أو مشغل ذلك الموقع أو عملياته. وأنت وحدك المسؤول عن تحديد مدى إمكانية استخدام أي محتوى في أي مواقع ويب أخرى ترتبط بها عبر Platts LIVE.

كيفية تقديم شكوى أو الإبلاغ عن المحتوى

تشجعك شركة S&P Global على الإبلاغ عن أي محتوى (بما في ذلك أي محتوى لطرف ثالث) غير قانوني أو ينتهك أيًا من أحكام شروط الاستخدام هذه عبر البريد الإلكتروني SPGCIlegalnotices@spglobal.com .

الأحداث على Platts LIVE

عندما تتمكن من الوصول إلى الأحداث عبر الإنترنت من خلال Platts LIVE، تتم استضافة هذه الأحداث عبر الإنترنت بواسطة بائع طرف ثالث، ON24. لا تتحمل شركة S&P Global أي مسؤولية أو التزام تجاهك أو تجاه أي طرف ثالث فيما يتعلق بتوفر أي حدث عبر الإنترنت، كما أنها لا تتحمل أي مسؤولية أو التزام تجاهك أو تجاه أي طرف ثالث فيما يتعلق بأمان أي حدث عبر الإنترنت. عندما تقوم بالتسجيل في حدث يتم بثه من خلال Platts LIVE، عبر ON24، سيُطلب منك أيضًا التسجيل للحصول على حساب Platts LIVE (إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل) من أجل حضور الحدث. خلال مثل هذا الحدث، أنت تدرك أنه قد يتم استخدام Platts LIVE للتواصل بين الحاضرين في الحدث وقد يتم تسجيل واقعة حضورك، وقد يتم نشر تسجيل الحدث على Platts LIVE بعد الحدث. لتجنب الشك، يستطيع جميع الأعضاء المسجلين في Platts LIVE، سواء حضروا الحدث أم لا، التواصل الشبكي بصورة مماثلة بعد الحدث وقد يتصل بك أي عضو في Platts LIVE عبر Platts LIVE. يمكنك حذف حساب Platts LIVE الخاص بك بعد الحدث. ومع ذلك، فإن حذف حساب Platts LIVE الخاص بك لن يؤدي إلى إزالة أي سجل لحضورك في الحدث.

بياناتك الشخصية

نعمل على معالجة بياناتك الشخصية المرتبطة بـ Platts LIVE وفقًا لسياسة الخصوصية العالمية لشركة S&P. ونود لفت انتباهك بشكلٍ خاص إلى قسم بيان خصوصية Platts LIVE.

5.3. لجنة إجراءات تحديد هوية الأوراق المالية (CUSIP)

تتألف المعلومات الخاصة بلجنة إجراءات تحديد هوية الأوراق المالية المتاحة على موقع الويب هذا (’قاعدة بيانات لجنة إجراءات تحديد هوية الأوراق المالية‘) من معرّفات أمنية وغيرها من المعلومات الوصفية، وهي محمية بقوانين حقوق النشر ومرخّص لها بإذن من الخدمات العامة التابعة للجنة إجراءات تحديد هوية الأوراق المالية (المعروفة بمختصر’CGS‘ بالإنكليزية)، نيابة عن رابطة المصارف الأمريكية (المعروفة بمختصر’ABA‘ بالإنكليزية).

يوافق ويقرّ المستخدم بأن قاعدة بيانات اللجنة والمعلومات الواردة فيها تشكّل وستبقى ملكية فكرية قيّمة تعود ملكيتها أو يُرخّص لها من الخدمات العامة للجنة ورابطة المصارف الأمريكية، وأنه ما من حقوق ملكية تُنقل إلى المستخدم بشأن اي من هذه المواد أو أي من تلك المعلومات الواردة في الموقع.

يوافق المستخدم على أن المستخدم لن ينشر أو يوزّع بأي وسيلة كانت قاعدة بيانات لجنة إجراءات تحديد هوية الأوراق المالية أو المعلومات الواردة فيها أو الملخّصات أو المجموعات الفرعية على أي شخص أو كيان باستثناء ما هو متعلّق بالمقاصة العادية وبتسوية معاملات الأوراق المالية. وقد يتطلّب أي استخدام من خارج المقاصة وتسوية المعاملات من قبل المستخدم رخصة من الخدمات العامة للجنة وربما دفع رسم على ذلك. ويوافق المستخدم على أن الإساءة إلى ملكية هذه المواد أو سوء استخدامها سيسبّب ضرراً جسيماً على الخدمات العامة التابعة للجنة وعلى رابطة المحامين الأمريكية، وأنه في هذه الحالة، لن تكون الأضرار المالية وحدها تعويضاً كافياً بالنسبة إلى الخدمات العامة التابعة للجنة وإلى رابطة المحامين الأمريكية؛ وبالتالي، يوافق المستخدم على أنه في حالة الإساءة إلى الملكية أو سوء الاستخدام، تتمتّع الخدمات العامة التابعة للجنة رابطة المحامين الأمريكية بالحقّ في الحصول على أمر زجري، إضافة إلى أية سبل انتصاف أخرى قانونية أو مالية قد يحقّ للخدمات العامة التابعة للجنة ولرابطة المحامين الأمريكية الحصول عليها.

كما يوافق المستخدم على أن استخدام اللجنة للأرقام والتوصيفات لا يهدف إلى إنشاء ملف رئيسي أو قاعدة بيانات بالأرقام والتوصيفات أو حفظها أو صيانتها ولا يخدم هذا الغرض لمصلحة اللجنة بالذات أو لأي طرف ثالث يتلقّى خدمة من هذا النوع (ولو كان ذلك متّصلاً بالمقاصة وتسوية المعاملات)، ولا يهدف إلى ولا يخدم إطلاقاً عملية استحداث بديل عن الملف الرئيسي لدى اللجنة، أو قاعدة البيانات أو الإنترنت أو الخدمات الإلكترونية و/أو أي خدمات أخرى طوّرتها الخدمات العامة التابعة للجنة.

4. تغيير موقع الويب والمحتوى

يخضع هذا الموقع والمحتوى للتغيير من قبل شركة إس آند بي غلوبل لكي يعكس التغييرات الإحصائية أو التقنية أو الإدارية أو القائمة على السوق أو أي تغييرات مماثلة تقرّر شركة إس آند بي غلوبل، عن حسن نية، أنها ضرورية أو مستحبّة. كما يجوز لشركة إس آند بي غلوبل أن تغيّر أي محتوى مقدّم على هذا الموقع على الويب أو تغيير الأسعار المنطبقة على محتوى كهذا، في أي وقت ومن دون إشعار.

5. غياب النصيحة

يهدف أي محتوى متعلّق بمعلومات مالية إلى خدمة المحترفين في الأسواق المالية فقط، وهو ليس ولا يُمكن اعتباره على أنه نصيحة مالية أو قانونية أو من أي نوع آخر، كما لا يجب النظر إليه على أنه عرض أو التماس عطاء للإشتراء أو البيع أو حتى صفقة لأي استثمار كان. ويمكنكم عدم استعمال المحتوى أو على أساس المحتوى، وضع أي نصيحة أو توصية أو توجيه أو منشورة أو تحذير يقدّم لزبائنكم أو لأي طرف ثالث. ما من أمر في المحتوى يشكّل التماساً تقوم به شركة إس آند بي غلوبل من أجل شراء أو بيع لقروض أو أوراق مالية أو أي استثمار.

لا تُعدّ الإشارة إلى استثمار محدّد أو أوراق مالية معيّنة أو تصنيف أو أية ملاحظة حول ورقة مالية أو استثمار توفّرها المعلومات من شركة إس آند بي غلوبل بمثابة التوصية من أجل الشراء أو البيع أو حيازة استثمار أو ورقة مالية أو بمثابة اتخاذ قرار استثماري آخر، كما لا تتطرّق إلى استصوابية أي استثمار أو ورقة مالية. ولا يجب على أي مستخدم لمعلومات شركة إس آند بي أن يعوّل على أي مؤشّر أو مقياس أو تقييم أسعار أو ملاحظة أو رأي أو أية معلومة أخرى واردة في معلومات شركة إس آند بي غلوبل من أجل اتخاذ قرار بالإستثمار أو أي قرار من نوع آخر. لا تشكّل معلومات شركة إس آند بي غلوبل بديلاً عن المهارات أو القدرة على الحكم أو الخبرة التي يتمتّع بها أي مشترك أو إدارته أو الموظّفون أو المستشارون لديه و/أو الزبائن لدى اتخاذهم القرار بالإستثمار أو قراراً آخر.

6. الإيصال والأمن

تتحمّلون وحدكم المسؤولية الحصرية عن أي أو كافة المعدّات والوصلات التي تربط بين نظمكم الحاسوبية ونظم شركة إس آند بي غلوبل والتي تسمح بالوصول إلى هذا الموقع على الويب وإيصال محتواه. لا تتحمّل شركة إس آند بي غلوبل أية مسؤولية عن أي من هذهالمعدّات أو الوصلات. يجب أن تسهروا على تنفيذ النظم والإجراءات الأمنية لتفادي وصول من دون إذن أو أي سوء استخدام أو إعاقة عمل تمسّ هذا الموقع أو المحتوى.

7. الملكية الفكرية

إن حقوق الملكية وحقوق الملكية الفكرية في هذا الموقع على الويب، بما في ذلك المحتوى والنماذج والبرامجيات والمعلومات والبيانات والوثائق وبرامج الحاسوب والنظم والتخصيصات والتحسينات عليها، وكذلك التصميم والهيكلية والإختيار والتنسيق والتعبير عن ’النظر والشعور‘ وترتيب المحتوى والتعزيزات والتعديلات أو أي محتوى إضافي هي جميعاً الملكية الوحيدة والحصرية لشركة إس آند بي غلوبل (أو فروع إس آند بي غلوبل ذات الصلة أو مزوّدي البيانات (كما وردت في التعريف أدناه)، كما قد تكون عليه الحال) ولا يجوز لكم: (1) نسخ مواد كهذه لأي غرض كان (بما في ذلك الهندسة العكسية) أو الإفصاح عنها لطرف ثالث مهما كان السبب؛ (2) انتهاك، بالفعل أو الإغفال، حقوق الملكية الفكرية التابعة لشركة إس آند بي غلوبل في هذا الموقع أو المحتوى. أنتم تقرّون بأن شركة إس آند بي غلوبل وغيرها هي مّن قام بتطوير هذا الموقع على الويب وجمعه وإعداده ومراجعته واختياره وترتيبه (بما في ذلك مصادر المعلومات من طرف ثالث (كل يشكّل ’مزوّد معلومات‘)) من خلال تطبيق الأساليب ومعايير الحكم الموضوعة والمطبقة على مجمل النفقات من حيث الوقت والجهد والمال، وأنها تشكّل ملكية فكرية قيّمة وأسرار مهنة تابعة لشركة إس آند بي غلوبل أو أي مزوّد بيانات آخر ذات صلة.

أنتم توافقون هنا على بذل جهود معقولة تجارياً لحماية حقوق الملكية الخاصة بشركة إس آند بي غلوبل أو بمزوّد البيانات ذات الصلة في هذا الموقع على الويب والمحتوى. كما أنكم توافقون، من دون رجعة عن ذلك، وتقرّون بأنه، بينكم وشركة إس آند بي غلوبل، يشكّل هذا الموقع والمحتوى، اللذين يجوز التغيير فيهما من وقت إلى آخر، الملكية الوحيدة والحصرية لشركة إس آند بي غلوبل وأنه لا يمكن اعتبارهما أعمالاً معروضة للإيجار. كما أنكم سوف تحترمون وتلبّون كافة الطلبات الخطية المعقولة التي تقدّمها شركة إس آند بي غلوبل من أجل حماية حقوقها التعاقدية والنظامية ووفق القانون العام والمرتبطة بهذا الموقع من الويب وبالمحتوى. وتوافقون أيضاً على إبلاغ شركة إس آند بي غلوبل خطياً وفوراً ما إن تتنبّهون إلى استخدام من دون إذن لهذا الموقع أو لهذا المحتوى أو لأي دعوى تبيّن أنها تمسّبهذا الموقع أو المحتوى يمسّ أو أنها تشكّل استخداماً غير مشروع لحقوق النشر أو حقوق قاعدة البيانات أو العلامة التجارية أو أي حقوق أخرى متّصلة بالملكية الفكرية أو التعاقدية أو التنظيمية أو حقوق القانون العام الخاصة بطرف ثالث.

العلامات التجارية. لا يجوز أن تستخدموا أي من العلامات التجارية التابعة لشركة إس آند بي غلوبل أو أسمائها التجارية أو خدماتها بأي طريقة كانت، ولا يمكن، في أي من الأحوال، السماح لطرف ثالث بالوصول إليها أو إتاحتها له. وأنتم تقرّون أنكم لا تتمتّعون بحقوق ملكية ولا برخصة ترتبط بأي من هذه الأسماء أو العلامات.

حقوق النشر. يخضع هذا الموقع على الويب والمحتوى فيه، للحماية كعمل جماعي أو مجموعة وافية من الأعمال، وذلك وفق قانون حقوق النشر في المملكة المتحدة، وقانون حقوق النشر في الولايات المتحدة وغيرها من القوانين والمعاهدات. وتشكّل كافة البيانات والمعلومات والمقالات والعمود الصحفي وغيرها من العناصر التي تؤلّف المحتوى أعمالاً من حقوق النشر وبالتالي تتحفّظ هنا شركة إس آند بي غلوبل بحقوقها فيها.

دعاوى انتهاك حقوق النشر. نحترم حقوق الغير في الملكية الفكرية ونتوقّع من الآخرين أن يستخدموا هذا الموقع على هذا الأساس. إذا اعتبرتم أنه تمّ نسخ عملكم بأي طريقة، فهذا يشكّل انتهاكاً لحقوق النشر، يُرجى إحالة هذه المعلومة للوكيل المسؤول عن حقوق النشر لشركة إس آند بي غلوبل، المعيّن وفق قانون حقوق النشر للألفية الرقمية، رقم 17 قانون مدني أمريكي، المادة 512 (ج) (2) (المعروف بمختصر ’DMCA‘ باللغة الإنكليزية)، وأن تزوّدونا بما يلي:

عنوانكم، رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني؛

وصف للعمل الذي تدّعون أن حقوق النشر الخاصة به قد انتُهكت؛

وصف للمكان الذي تقع فيه المواد المنتهكة؛

بيان منكم توضّحون فيه أنه لديكم قناعة بأن الاستخدام المتنازع بشأنه لم يحصل على ترخيص من صاحب حقوق النشر أو وكيله أو بموجب القانون؛

توقيع إلكتروني أو مادي للشخص المخوّل التصرّف باسم صاحب حقوق النشر؛

وبيان منكم تتعهّدون فيه، تحت عقوبة شهادة الزور، بأن المعلومات المشار إليها في تبليغكم هي دقيقة وأنكم تملكون حقوق النشر أو مجازون للتصرّف باسم مالكها الحقيقي.

وكيل حقوق النشر:

شركة إس آند بي غلوبل

شارع 55 Water Street

نيويورك، New York, NY 10041

الولايات المتحدة الأمريكية

لانتباه : الدائرة القانونية

legal@spglobal.com

8. سياسة حماية الخصوصية

للإستعلام عن كيفية معالجة شركة إس آند بي غلوبل للمعلومات الشخصية واستخدامها لملفات تعريف الارتباط أو الكوكيز أو التكنولوجيات المشابهة، يُرجى زيارة الصفحات الخاصة بسياسة حماية الخصوصية و إشعار الكوكيز على موقعنا.

9. الروابط بمواقع أطراف ثالثة على الويب

قد يحتوي هذا الموقع على روابط لمواقع أخرى على الويب تابعة لأطراف ثالثة. نزوّدكم بهذه الروابط كما يناسبكم، وليست شركة إس آند بي غلوبل مسؤولة عن المحتوى الوارد في أي من هذه المواقع. إضافة إلى ذلك، لا يعني أي رابط إلى موقع ليس من مواقع شركة إس آند بي غلوبل أنّ الشركة تؤيّد أو توافق على تحمّل المسؤولية عن المحتوى أو استخدام هذا الموقع.

10. خدمات أخرى لشركة إس آند بي غلوبل

قد تزوّدكم شركة إس آند بي غلوبل بإمكانية الوصول إلى خدمات عبر روابط و/أو أطر مخصّصة لهذا الغرض (بشكل جماعي، ’خدمات أخرى لشركة إس آند بي غلوبل‘) عبر هذا الموقع على الويب. على سبيل المثال، قد تصلون إلى شريط الأدوات من خدمة مركز ماركت هاب Markit Hub يسمح لكم بأن تقوموا، من جملة أمور، بالتنّقال عبر بيانات ومحتوى على مواقع لشركة إس آند بي غلوبل ولأطراف ثالثة على الويب.

يخضع استخدامكم للخدمات الأخرى من شركة إس آند بي غلوبل لأي من شروط الاستخدام وسياسات الخصوصية المنطبقة. نوصيكم بمراجعتها قبل استخدام الخدمات الأخرى لشركة إس آند بي غلوبل.

11. تسجيل الدخول

تتعهّدون بأن رموز تسجيل الدخول وكلمات السر التي زُوّدتم بها هي لاستعمالكم الشخصي فقط ولا يمكن مشاركتها. يجب أن تضمنوا الإحتفاظ بسرية رموز تسجيل الدخول وكلمة السر. كما توافقون على قبول المسؤولية وحدكم عن استخدام رموز تسجيل الدخول وكلمات السر المزوّدة وحمايتها، بما في ذلك حماية سرية كلمات السر هذه. ومن جهتنا سنبذل جهوداً معقولة تجارياً لحظر أي وصول غير مرخّص إلى هذا الموقع والمحتوى أو إيقافه.

12. إخلاء المسؤولية عن الضمانات وحدود المسؤولية

تقدّم لكم شركة إس آند بي غلوبل هذا الموقع على الويب والمحتوى على أساس ’كما هو على حاله‘. ولا تقدّم شركة إس آند بي غلوبل ولا فروعها ولا مزوّدو البيانات أية ضمانة، صريحة أو ضمنية، حيال دقّة هذا الموقع والمحتوى أو توقيته أو اكتماله أو حيال النتائج التي وصلتم إليها أنتم أو آخرون من خلال استخدام المحتوى. كما أنكم تعترفون بأنه ما من ضمانات للملكية، لا صريحة ولا ضمنية، ولا لقابلية التسويق أو للملاءمة لغرض أو لاستخدام معيّن وأنه لم يتمّ التعويل على أي ضمانة أو كفالة أو تمثيل قامت به شركة إس أن بي غلوبل أو أي مزوّد آخر للبيانات، باستثناء التمثيل الذي قدّمته على وجه الخصوص شركة إس آند بي غلوبل كما وردت في شروط الاستخدام هذه.

عدم المسؤولية. لا تتحمّل شركة إس آند بي غلوبل ولا فروعها ولا أي مزوّد للبيانات، بأي شكل من الأشكال، المسؤولية أمامكم أو أمام أي زبون عن أي انعدام دقّة أو أخطاء أو إغفالات، بغضّ النظر عن السبب، وردت في المحتوى الوارد هنا أدناه أو عن أي أضرار (مباشرة أو غير مباشرة) ناجمة عنها. ومن دون حصر ما ورد أعلاه، لا تتحمّل شركة إس آند بي غلوبل أية مسؤولية تجاهكم، عما ورد في العقد (بما في ذلك ضمن التعويضات) أو عن ضرر (بما في ذلك الإهمال) بموجب ضمانة أو نظام أساسي أو خلاف ذلك، وذلك عن أي فقدان أو ضرر لحق بكم من جراء أو بالاتصال مع الآراء أو التوصيات أو التوقّعات أو الأحكام أو أي استنتاجات أخرى أو أي مسارعمل محدّد تكونون أنتم أو أي من زبائنكم قد اتخذتموها، إما على أساس على هذا الموقع أو المحتوى إما لا.

بقدر ما يجيزه القانون إلى أقصى حدّ ممكن، ومهما كانت الظروف، لا تتحمّل شركة إس آند بي غلوبل ولا فروعها أو مزوّدو البيانات أية مسؤولية أمامكم أو أمام أي طرف ثالث للدخول من خلالكم إلى هذا الموقع من الويب و/أو المحتوى، ناشئة عن عقد (بما في ذلك تحت طائل أي تعويض)، أو عن ضرر (بما في ذلك الإهمال) بموجب ضمانة (صريحة أو ضمنية) وفق نظام أساسي أو خلاف ذلك، في كل من هذه الحالات مسبّباً لأي ضرر مباشر أو غير مباشر أو عرضي أو ناتج أو خاص أو عقابي أو استثنائي في ما يخصّ الموضوع المعني، المحتوى و/أو هذا الموقع، بما في ذلك ومن دون حصر، في ما يتعلّق بفقدان الأرباح، فقدان العائدات، فقدان الأعمال، فقدان الفرص بغضّ النظر عن أضرار كهذه. يشمل المحتوى بعض البيانات والتقديرات والمعلومات المالية والتشغيلية (’تقديرات‘) التي تشكّل بيانات أو معلومات استشرافية. ويجوز تحديد البيانات أو المعلومات الإستشرافية من خلال استعمال عبارات مثل ’غايات‘، ’يعتقد‘، ’يقدّر‘، ’يتوقّع‘، ’يهدف، ’سيفعل‘، ’يمكن‘، ’يستبق‘، ’قد يقوم‘، يتعيّن‘، وعبارات أخرى مشابهة مع استعمال صيغة النفي لها أيضاً. تشمل هذه البيانات أو المعلومات الإستشرافية مخاطر وأوجه عدم يقين، معروفة وغير معروفة، من شأنها أن تؤدي إلى نواتج ونتائج فعلية تكون مختلفة مادياً عن التقديرات أو النتائج، الضمنية أو الصريحة، الواردة في بيانات استشرافية كهذه. وفي حين أنه في بعض الحالات مع تقديم خصوصية بالأرقام، تقوم هذه التقديرات على ما يلي: (1) بعض الإفتراضات التي تكون بحدّ ذاتها كامنة في أوجه عدم يقين وطوارئ ومخاطر على مستوى الأعمال والإقتصاد والتنظيم والبيئة والمواسم والمنافسة؛ (2) وافتراضات خاصة بقرارات الأعمال التي تخضع للتغيير. لمزيد من المعلومات حول المخاطر التي تواجهها شركة إس آند بي غلوبل، يمكن لزوّار هذا الموقع الإضطلاع على ’عوامل الخطر‘ الواردة في ملفات شركة إس آند بي غلوبل في لجنة بورصة الأوراق المالية التابعة للولايات المتحدة.

لا يوجد أي ضمانة حيال ما إن كانت هذه الاتقديرات والإفتراضات الكامنة وما إن كانت هذه التقديرات ستتحقّق وما إن كانت النتائج الفعلية للعمليات أو الأحداث المستقبلية ستأتي مختلفة بشكل مادي عن التقديرات. ومهما كانت الظروف، لا يجب أن يُنظر إلى التقديرات على أنها تمثيل أو تعهّد أو ضمانة أو تنبّؤ تقوم به شركة إس آند بي غلوبل، أو أي شخص آخر من حيث دقّتها أو دقّة الفرضيات الكامنة وراءها، أو حتى أن شركة إس آند بي غلوبل ستحقّق أو من المرجّح أن تحقّق نتائج محدّدة. تتخلّى شركة إس آند بي غلوبل عن أية مسؤولية بشأن نيّة أو واجب لتحديث أو مراجعة أيّ من هذه التقديرات علنياً، وذلك كنتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو خلاف ذلك، باستثناء ما يتطلّبه القانون. يتمّ تحذير زوّار هذا الموقع على الويب من أن البيانات أو المعلومات الإستشرافية ليست ضمانات لأداء مستقبلي، وبالتالي يُحذَّر الزوّار صراحة من عدم التعويل بلا مبرّر على البيانات والمعلومات الإستشرافية بسبب عدم التيقن الكامن فيها. باستثناء ما يفرضه القانون، لا تتعهّد شركة إس آند بي غلوبل بإصدار أي تحديث أو مراجعة لهذه البيانات الإستشرافية لتعكس الأحداث أو الظروف التي استجدّت بعد فترة نشرها.

لا تهدف التصنيفات الإئتمانية والمنشورات الصادرة عن شركة تصنيفات إس آند بي غلوبل للاستخدام من قبل المستثمرين بالمفرّق وسيكون من التهوّر بمكان أن تُعتبر تصنيفات إس آند بي غلوبل أو منشوراتها بمثابة قرار استثماري معيّن. عند الشك، يُرجى الإتصال بمستشاركم المالي أو أي مستشار مهني آخر.

إن التصنيفات والتحاليل المرتبطة بالإئتمانات التي تنشرها تصنيفات شركة إس آند بي غلوبل وفروعها، مع الملاحظات الواردة فيالتقارير والمقالات المنشورة على هذا الموقع هي جميعاً بيانات تعبّر عن آراء في تاريخ إصدارها وليست بيانات عن واقع أو توصيات للإشتراء أو للحيازة أو للبيع لأي من الأوراق المالية أو لاتخاذ أي قرار إستثماري. ولا تتحمّل شركة إس آند بي غلوبل أية مسؤولية لتحديث أي من المعلومات بعد نشرها. وعلى مستخدمي هذه المعلومات التي يقدّمها هذا الموقع ألا يعوّلوا عليها عند اتخاذ أي قرار إستثماري. كما لا تتطرّق آراء شركة إس آند بي غلوبل وتحاليلها إلى صوابية أي ورقة مالية. ولا تتصرّف تصنيفات شركة إس آند بي غلوبل كصندوق إئتماني أو مستشار إستثماري. وفي حين أن شركة تصنيفات إس آند بي غلوبل قد حصلت على معلومات من مصادر تعتبر أنها موثوقة، إلا أنها لا تقوم بأي تدقيق فيها ولا تمارس الرعاية الواجبة أو التحقق المستقّل من أي معلومة تصلها. تحافظ شركةتصنيفات إس آند بي غلوبل على الفصل في ما بين أنشطة مختلف الوحدات من أجل الحفاظ على الإستقلالية والموضوعية في كل من هذه الأنشطة. ونتيجة لذلك، قد تكون لإحدى الوحدات من شركة تصنيفات إس آند بي غلوبل معلومات غير متوافرة لدى الأخرى. ولقد وضعت شركة تصنيفات إس آند بي غلوبل السياسات والإجراءات للحفاظ على سرية بعض المعلومات غير العلنية التي تتلقّاها في إطار كل عملية تحليلية.

قد تحصل شركة تصنيفات إس آند بي غلوبل على تعويض لإحالة تصنيفات إئتمانية أو للقيام بأنشطة تحليلية عادةً من الجهات المصدّرة للأوراق المالية هذه أو الأطراف الثالثة مقابل مشاركتها في تسويق هذه الأوراق. وتتحفّظ شركة تصنيفات إس آند بي غلوبل بحقّها في نشر آرائها وتحاليلها. وتكون التصنيفات العامة والتحاليل الخاصة بشركة تصنيفات إس آند بي غلوبل متوافرة على مواقع الشركة www.spglobal.com/ratings (بشكل مجاني) و موقع www.capitaliq.com (مع اشتراك)، كما يُمكن توزيعها عبر وسائل أخرى، بما فيها منشورات شركة إس آند بي غلوبل وإعادة التوزيع من قبل أطراف ثالثة.

13. التعويضات

سوف تدفعون التعويضات وتدافعون ولا تضرّون بشركة إس آند بي غلوبل وفروعها ومدرائها ومسؤوليها ووكلائها وموظّفيها وخلفائها ومكلّفيها وكافة مزوّدي البيانات وكلّ من فروعها ومدرائها ومسؤوليها ووكلائها وموظفيها وأعضائها وشركائها وخلفائها ومكلّفيها (المعروفة ب ’جهات شركة إس آند بي غلوبل المعوَّض عنها‘) مقابل جميع أو أي من الخسائر أو المسؤوليات أو الأضرار أو التكاليف (بما فيها أتعاب المحامين بشكل معقول) والمصاريف الناتجة عن أي دعوى أو ملاحقة أو إجراء (بشكل جماعي، ’الدعاوى‘) التي قد ترفعها أطراف ثالثة ضد أي من الجهات المعوّض عنها التابعة لشركة إس آند بي غلوبل من جرّاء استخدام هذا الموقع و/أو المحتوى.

14. خرق شروط الاستخدام هذه

توافقون على أنه قد تُنهي شركة إس آند بي غلوبل، بناءً على سلطتها التقديرية حصرياً ومن دون أي إشعار مسبق، وصولكم إلى هذه الموقع على الويب أو بعض المحتوى و/أو أن تعطّل الوصول في المستقبل إلى هذا الموقع أو بعض المحتوى إذا اعتبرت شركة إس آند بي غلوبل أنكم قد خرقتم هذه الشروط للاستخدام أو أي اتفاقات أخرى أو مبادئ توجيهية قد تكون مرافقة لعملية استخدام هذا الموقع. كما أنكم توافقون على أن أي خرق لشروط الاستخدام هذه سوف يشكّل ممارسة تجارية غير مشروعة وغير عادلة، وسوف يرتّب على شركة إس آند بي غلوبل ضرراً لا يمكن تصحيحه بحيث تكون التعويضات النقدية غير ملائمة، وأنكم توافقون على حصول شركة إس آند بي غلوبل على أمر زجري أو سبيل انتصاف تعتبرها ضرورية أو ملائمة في هذه الظروف. وتكون سبل الإنتصاف هذه إضافية إلى سبل انتصاف أخرى تتمتّع بها شركة إس آند بي غلوبل بموجب القانون أو بحكم الواقع.

توافقون على أنه يجوز لشركة إس آند بي غلوبل، بناءً على سلطتها التقديرية حصرياً ومن دون أي إشعار مسبق، إنهاء وصولكم إلى هذا الموقع لسبب يشمل (من دون الحصر) ما يلي: (1) طلبات من أجهزة إنفاذ القانون أو أجهزة حكومية، (2) طلباً منكم (طلب حذف لحساب بمبادرة منكم)، (3) توقّفاً أو تعديلاً مادياً على هذا الموقع أو على أي خدمة مقدّمة على هذا الموقع أو من خلاله، (4) أو مسائل أو مشاكل تقنية غير متوقّعة.

في حال اتّخذت شركة إس آند بي غلوبل أي إجراء قانوني ضدكم، نتيجة لخرقكم لشروط الاستخدام هذه، سوف يحقّ لها أن تستردّ منكم، وأنتم توافقون على الدفع، أية تكاليف قانونية معقولة ناجمة عن هذا الإجراء، إضافة إلى أي انتصاف آخر يُمنح إلى شركة إس آند بي غلوبل. كما توافقون على أن شركة إس آند بي غلوبل غير مسؤولة أمامكم أو أمام أي طرف ثالث عن إنهاء الوصول إلى هذا الموقع على الويب نتيجة لخرق شروط الاستخدام هذه.

15. مواضيع عامة

العلاقة بين الأطراف. ما من شركة مختلطة أو شراكة أو وكالة أو علاقة ائتمانية بينكم وبين شركة إس آند بي غلوبل، كما لا نيّة لدى الأطراف لإقامة علاقة من هذا النوع وفق شروط الاستخدام هذه.

عدم الصلاحية. في حال تبيّن أن أي حكم أو شرط من شروط الاستخدام هذه غير قانوني وغير قابل للإنفاذ وفق أي تشريع أو قاعة قانونية، عندئذ لا يُعدّ هذا الحكم أو الشرط جزءاً من هذه الشروط للاستخدام، ولكن تبقى سائر الشروط نافذة وسارية المفعول.

القانون المنظّم. يخضع وصولكم إلى هذا الموقع واستخدامه لقانون انكلترا وبلاد الغال (أو ويلز)، بغضّ النظر عن المبادئ الخاصة بتضارب القوانين مع ولايات قضائية أخرى. ويخضع كل طرف إلى الولاية القضائية الحصرية للمحاكم المقيمة في لندن، انكلترا، المملكة المتحدة لأغراض تسوية أي نزاع قد ينشأ من شروط الاستخدام هذه أو تركيبتها أو المعاملات الواردة فيها.

16. قيود على الأطراف الثالثة

إضافة إلى الحقوق والقيود المنصوص عليها في اتفاق أو اتفاقات تكونون قد عقدتموها مع شركة إس آند بي غلوبل، إن استخدام خدمات الشركة يخضع للشروط الإضافية التالية: (1) قد تُضطرّون إلى إبرام اتفاق مع طرف ثالث مانح ترخيص أو الإمتثال لشروطه، (2) وقد تستلمون هذه الشروط ضمن الخدمة أو مباشرة من طرف ثالث مانح ترخيص.

في حال قمتم بإعادة توزيع خدمات لأي طرف ثالث، يتعيّن عليكم الحصول على الموافقات المطلوبة للتحكّم بخدمات الطرف الثالث وإعادة توزيعها. فأنتم مسؤولون عن كافة أو أي تكالف مرتبطة بالاتفاقات التي قد تعقدونها مع طرف ثالث مانح ترخيص. وإذا توقّف الطرف الثالث مانح الترخيص عن توفير خدمة أو أكثر من الخدمات المتاحة من شركة إس آند بي غلوبل، أو يطلب من شركة إس آند بي غلوبل بأن تعلّق أو توقف تزويدكم بجميع الخدمات أو جزء منها، أو إذا أنهت شركة إس آند بي غلوبل الترتيبات مع طرف ثالث مانح ترخيص، عندئذ يحقّ لشركة إس آند بي غلوبل أن تعلّق أو تُنهي فوراً توفير ذلك الجزء من خدماتها من دون إشعار ومن دون أي واجبات حيالكم.

قد يتضمّن المحتوى المزوّد من طرف ثالث (’محتوى الطرف الثالث‘) ما يلي: (1) قيوداً، بما في ذلك من دون حصر، قيوداً على الإفصاح عن محتوى الطرف الثالث أو استخدامه؛ (2) وأية بيانات محدّدة لإخلاء المسؤولية عمّا يخصّ محتوى الطرف الثالث، بما في ذلك من دون حصر، إخلاء مسؤولية عن حالات عدم دقّة أو أخطاء أو إغفالات؛ ويُمكن أن تُعرض وأن تنطبق على أنها محتوى طرف ثالث.

يقوم مزوّدو معلومات من خارج شركة أس آند بي غلوبل بتزويد هكذا محتوى للأطراف الثالثة ولذلك لا تتحمّل شركة إس آند بي غلوبل أية مسؤولية ولا تقدّم أي تمثيل أو ضمانة حيال دقّة محتوى الطرف الثالث أو توقيته أو اكتماله. كما لا تتحمّل شركة إس آند بي غلوبل أية مسؤولية حيال أي فقدان أو ضرر ناجم عن عدم الدقّة أو الأخطاء أو الإسقاطات غير الكاملة أو المتأخرة الواردة في محتوى الطرف الثالث.

بغية توفير الخدمات، قد يُطلب منكم مشاركة بعض المعلومات المتعلقة بالاتفاق معكم، أو استخدامكم لخدمات شركة إس آند بي غلوبل أو محتوى الطرف الثالث أو تقديم التفاصيل حول الخدمات التي توفّرها لكم خدمات شركة إس آند بي غلوبل أو محتوى الطرف الثالث من خلال هذا الطرف الثالث مانح الترخيص.

الرجاء زيارة أي من الروابط التالية لمعرفة الشروط والأحكام الإضافية المفروضة على مزوّدي الأطراف الثالثة من أجل استخدام بياناتها:

تصنيفات فيتش المحدودة مؤشر فوتسي الدولي فوتسي ـ راسل تك خدمات المستثمرين من موديز الرساميل الدولية من مورغن ستانلي مجموعة سي أم إي CME البورصة الألمانية مورنينغ ستار Morningstar يورو نكست Euronext مجلس وضع القواعد لإصدار الأوراق المالية البلدية MSRB الجمعية الأسترالية للأوراق المالية بورصة أستراليا للأوراق المالية شركة خدمات البورصة في الصين CESC مجموعة سيتي غروب مؤشرات هانغ سنغ Hang Seng بحوث صناديق التحوّط بورصة لندن للأسهم SEDOL شركة روبو غلوبل م.م. شركة التحاليل المستدامة Sustainalytics شركة نظم بحوث فاكت ست Factset Research Systems, Inc الجمعية الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين NAIC شركة تريب المحدودة ـ المملكة المتحدة Trepp UK Limited بيانات تومسون رويترز للأسواق البلدية MMD مجموعة بورصة إنتركونتينانتل ICE شركة إيكونوداي Econoday, Inc. مؤشر سونيا ومؤشر مركّب من سونيا SONIA الجمعية الوطنية للسماسرة © بيانات المعدّلات الإحتياطية لمعدّل إيبور ـ بلومبرغ IBOR Fallback Rates Data- BLOOMBERG الإحتياطي الفيدرالي ـ نيويورك بيانات سوفر SOFR البنك المركزي الأوروبي بنك اليابان ـ طونار TONAR

1.16. تصنيفات فيتش المحدودة. الملكية. تملك شركة فيتش وتعطي التراخيص لمعلومات فيتش (بما فيه من دون الحصر جمع المعلومات الواردة في أي قاعدة بيانات وعرضها)، وهي تحتوي على مواد قيّمة من حقوق النشر والملكية الخاصة بشركة فيتش أو فروعها ومانحي التراخيص، وكافة الحقوق داخل والتابعة لفيتش التي لا تُمنح بصراحة للزبون وتكون محفوظة حصراً لصالح فيتش وفروعه ومانحي التراخيص.

بيان إخلاء المسؤولية. مع أن معلومات فيتش تستند إلى معلومات من مصادر حصلت عليها فيتش وتعتبرها موثوقة وحسنة النية، يقرّ الزبون بأن فيتش لا تمثّل ولا تضمن ولا تؤمّن دقّة أي جزء من المعلومات أو صحته أو سلامته أو توقيته ويعترف بصراحة ببيان إخلاء المسؤولية الصادر عن فيتش حيث تؤكد فيتش أنها لا تدقّق ولا تتحقّق من دقّة المعلومات التي زوّدتها إياها الجهات المصدّرة وممثلوها والمحاسبون والمستشارون القانونيون لديها أو غيرهم. كما لا تمثّل فيتش ولا تضمن ولا تؤمّن ما يلي: (1) التصميم أو الأداء لأي جزء من معلومات فيتش أو أي موقع آخر لفيتش على الويب، (2) أو أن معلومات فيتش أو أي موقع آخر لها على الويب سوف يلبّي أغراض أو احتياجات معيّنة لدى الزبون. لا توصي فيتش بشراء أوراق مالية أو بيعها، ولا تعطي رأيها بالنسبة إلى قيمة الأوراق المالية ولا تقدّم أية نصيحة استثمارية. وليست فيتش مسؤولة عن أي اعتماد أو قرض أو قرار استثماري، عن أضرار أو خسائر قد تنجم عن استخدام معلومات فيتش. لا تتحمّل فيتش مسؤولية عن أي تفاوت قد يبرز بين قاعدة البيانات ومعلومات فيتش المرسلة إلى الزبون والبيانات المشابهة الواردة في قاعدة بيانات فيتش بعد أن تكون تلك البيانات قد أرسلت إلى الزبون. تُقدَّم معلومات فيتش والوصول إلى موقع فيتش على الويب مع استخدامه، عند الإقتضاء، ’كما هي على حالها‘، وتبقى المسؤولية عن كافة الأخطاء والمخاطر بكاملها من حيث الجودة والارتياح حيالها والأداء والدقّة والجهود على عاتق المشترك. كما أن فيتش تتخلّى عن أية مسؤولية أخرى حيال ضمانات أو شروط ، صريحة أو ضمنية، بما فيها من دون حصر، الضمانات أو الشروط الضمنية لقابلية التسويق، الملاءمة لغرض محدّد وغياب أية فيروسات أو التسبّب بضرر أو رمز معطّل. وعلى وجه الخصوص، تتخلّى فيتش عن أية مسؤولية حيال ضمانة أو تمثيل يشير إلى أن منتج فيتش سوف يلبّي متطلبات الزبون، وأن تشغيل منتج فيتش و/أو استخدامه سيكون من دون انقطاع وخال من الأخطاء، وأن أي عيب في منتج فيتش، إن وُجد، هو قابل للتصليح وسوف يُصلّح، وأن منتج فيتش متطابق مع أي منصّة معيّنة.

2.16. إن مؤشر فوتسي الدولي الخاص بشركة إس آند بي غلوبل هو مرخّص من قبل شركة فوتسي الدولية المحدودة الذي يجيز إصدار بعض المنتجات عن فوتسي (’المنتجات‘) وإتاحتها لكم. ولا تكون فوتسي مسؤولة عن أي خطأ أو إغفال في هذه المنتجات. تعود ملكية كافة حقوق النشر وحقوق قاعدة البيانات الخاصة بهذه المنتجات لشركة فوتسي أو لمانحي التراخيص لديها. ولا يُسمح إعادة توزيع البيانات التي تحتوي على هذه المنتجات. وأنتم توافقون على الإمتثال لأي قيد أو شرط مفروض على استخدام هذه البيانات أو الوصول إليها أو تخزينها كما ستُبلّغكم بهذا الأمر شركة فوتسي أو إس آند بي غلوبل، وقد تُضطرّون لإبرام عقد منفصل مع شركة فوتسي أو إس آند بي غلوبل. إن العلامات ’ FTSETM‘ و ’ FT-SETM‘ و ’ FootsieTM‘ هي علامات تجارية تابعة لبورصة لندن للأسهم ولشركة فاينانشيل تايمز المحدودة وتجيز شركة فاينانشيل تايمز المحدودة استخدامها بموجب رخصة.

3.16. فوتسي ـ راسل تك. يُطلب منكم عقد اتفاق منفصل للحصول على رخصة (وقد يخضع لرسوم إضافية) مع شركة فرانك راسل (’راسل‘) من أجل الوصول إلى و/أو استخدام المؤشرات أو قيم المؤشر، البيانات أو غيرها من المعلومات المتّصلة بمؤشر راسل أو المشتقّة منه (’البيانات‘) عبر خدمات شركة إس آند بي غلوبل. وإن لم يُسمح بخلاف ذلك صراحةً بموجب اتفاق مكتوب منكم، يمكنكم استخدام البيانات حصرياً لأغراضكم التجارية الداخلية (إذا كنتم أصحاب عمل) أو لأغراض فردية (إذا كنتم أفراد)، ولا يمكنكم ولا يجوز لكم أن تسمحوا لأي طرف ثالث أن يقوم بأي عمل من الأعمال التالية. وفي حال نشأة نزاع بين من جهة، حقوق استخدام البيانات والقيود الواردة في اتفاقكم مع شركة إس آند بي غلوبل، ومن جهة أخرى تلك الواردة في اتفاقكم مع شركة راسل، تنظّم شروط الاتفاق مع راسل الأمور التالية: (أ) نسخ البيانات أو بيعها أو ترخيصها أو توزيعها أو استنساخها (أو أي جزء منها) لصالح طرف ثالث أو أي شخص آخر أو أي كيان آخر من منظمتكم (إلا إذا كان ذلك الكيان مرخّصاً له بصراحة بموجب إتفاق مع شركة إس آند بي غلوبل للحصول على بيانات كهذه) في أي شكل أو وسيلة ممكنة؛ (ب) استخراج أو إيجاد أعمال مشتقّة من هذه البيانات أو إعادة احتسابها أو دمجها مع بيانات أخرى أو تعديلها في خلاف ذلك، (باستثناء كونكم قادرين على إعادة معالجة البيانات والقيام بالحسابات مستخدمين البيانات بهدف استعمالها في أعمالكم التجارية الداخلية شرط احترام القيود الأخرى المرتبطة بها)، و/أو تزويد أي طرف ثالث بهذه البيانات المستخرجة أو المعاد احتسابها أو المدمجة أو المعدّلة؛ (ج) إزالة أي إشعار بحقوق النشر أو حقوق الملكية الأخرى المرافقة للبيانات أو الواردة فيها؛ (د) استخدام البيانات من أجل: (1) استحداث منتج مالي و/أو تشغيله (إن كان لأغراضكم الشخصية أو نيابة عن طرف ثالث آخر)، أو مؤشر أو خدمة تسعى إلى مطابقة الأداء أو منتج يكون رأسماله و/أو قيمة مدخوله مرتبطاً ببيانات أخرى أو جزء منها؛ (2) استحداث منتج مالي و/أو تشغيله (إن كان لأغراضكم الشخصية أو نيابة عن طرف ثالث آخر)، أو مؤشر أو خدمة للأداء يكون مرتبطاً بأداء منتج أو مؤشر أو خدمة تابعة لطرف ثالث، ويسعى إلى مطابقة الأداء مع منتج يكون رأسماله و/أو قيمة مدخوله مرتبطاً ببيانات أخرى أو جزء منه (وما إن كان هذا الطرف الثالث قد حصل على ترخيص من شركة راسل أم لا)؛ (3) أو استغلال البيانات عموماً بشكل مصمّم لفائدتكم أو لفائدة طرف ثالث (بما في ذلك إنشاء أي خدمة إضافية)؛ (ه) إتاحة البيانات على أي موقع أو في أي تطبيق أو إلى الجمهور عبر الإنترنت؛ (و) استعمال العلامات التجارية للمؤشر بطريقة عامة أو كجزء من إسمكم أو إسم أي شركة مشاركة معكم؛ (ز) استخدام البيانات أو العلامات التجارية للمؤشر: (1) بطريقة قد تثير اللبس حيال الشخص المسؤول عن إعداد البيانات وتعميمها؛ (2) لأي غرض غير مشروع وغير قانوني في أية ولاية قضائية؛ (3) أو من أجل أو في ما يتعلّق بأي عقود لخدمة أخرى، لنشر خدمة المراهنة أو لأي غرض آخر يرتبط بالمراهنة واللعب؛ (ح) استخدام البيانات نيابة عن أو لمصلحة أي شخص آخر؛ (ط) استخدام البيانات بأي طريقة كانت أو لأي غرض كان من شأنه أن يستلزم رخصة منفصلة من شركة راسل أو من طرف ثالث مزوّد للمعلومات.

أنتم تقرّون أن راسل و/أو أي مزوّدي للمعلومات من الأطراف الثالثة ذات الصلة هم المالكون لحقوق الملكية الفكرية في البيانات، وأن البيانات تُوفّر على أساس شروط هذا الإتفاق مع شركة إس آند بي غلوبل.

4.16. خدمات المستثمرين من موديز © Moody’s حقوق النشر عام 2021 (’موديز‘). نّعدّ تصنيفات موديز (’التصنيفات‘) ملكاً لموديز أو لفروعها وهي محمية بقوانين حماية حقوق النشر وغيرها من قوانين حماية الملكية الفكرية. تمنح موديز التراخيص للمرخّص له من أجل إصدار التصنيفات. لا يمكن نسخ التصنيفات أو خلافاً لذلك إعادة إنتاجها أو إعادة توضيبها ومن ثمّ إحالتها أو نقلها أو إعادة توزيعها أو إعادة بيعها أو تخزينها من أجل استخدامها لاحقاً لأي غرض، بشكل كامل أو جزئي، بأي شكل أو طريقة أو أي وسيلة أخرى مهما كانت، وذلك من قبل أي شخص بلا موافقة خطية مسبقة من موديز.

موديز© هي علامة تجارية مسجّلة.

ككافة المعلومات المزوّدة من موديز هي ملك لموديز (أو لمانحي التراخيص) وتوفّر على هذا النحو بناءً على طلب موديز ولاستخدامها الحصري. ما من بيانات تُقدّم على هذا النحو قابلة للنسخ أو خلافاً لذلك يمكن إعادة إنتاجها أو إعادة توضيبها أو من ثمّ إحالتها أو نقلها أو تعميمها أو توزيعها أو إعادة توزيعها أو بيعها أو إعادة بيعها، أو استئجارها أو تأجيرها أو الترخيص لها أو الترخيص لها من الباطن أو تعديلها أو تغييرها أو تكييفها أو تخزينها من أجل استخدام لاحق لأي غرض من هذا القبيل، بشكل كامل أو جزئي، في أي شكل أو طريقة أو من خلال أي وسيلة مهما كانت، من قبلكم أو من قبل أي شخص آخر أو كيان، بلا موافقة خطية مسبقة من موديز.

كافة البيانات متوافرة ’كما هي على حالها‘ من دون أي ضمانة من أي نوع، وموديز (ومانحو التراخيص من موديز ومزوّدي الخدمات)، على وجه الخصوص، لا يقدّمون أي تمثيل أو ضمانة، صريحة أو ضمنية، لكم أو لأي شخص أو كيان آخر من حيث الدقّة أو التوقيت أو الإكتمال أو قابلية التسويق أو الملاءمة لأي غرض كان من أي بيانات كانت . ومهما كانت الظروف، لا تتحمّل موديز ولا مانحيالتراخيص التابعين لها ولا مزوّدي الخدمات أية مسؤولية من أي نوع كانت أمامكم أو أمام أي شخص أو كيان آخر، أو أن تُساءل عن أية أضرار غير مباشرة أو خاصة أو ناجمة أو عرضية أو تعويضية تنتج عن أو تتصل باستخدام أي من هذه البيانات أو عدم القدرة على استخدامها.

5.16. الرساميل الدولية من مورغن ستانلي، شركة أم إس سي آي MSCI. حقوق النشر أم إس سي آي 2021. جميع الحقوق محفوظة. من دون إذن خطي مسبق من شركة أم إس سي آي، يجوز فقط استخدام هذه المعلومات أو أي ملكية فكرية أخرى تابعة لشركة أم إس سي آي لأغراض الإستعمال الداخلي، ولا يجوز إعادة إنتاجها أو إعادة تعميمها بأي شكل كان، كما لا يجوز استعمالها لاستحداث أي صك أو منتج مالي أو أي من المؤشرات. توفّر هذه المعلومات على أساس ’كما هي على حالها‘ ويفترض مستخدم هذه المعلومات أنه يتحمّل الخطر بكامله الناجم عن أي استخدام لهذه المعلومات.

ولا تقدّم شركة أم إس سي آي ولا أي طرف ثالث معني أو على علاقة بحوسبة البيانات أو بتجميعها أية كفالة صريحة أو ضمنية أو أي تمثيل أو ضمانة حيال البيانات المتعلّقة بمؤشر شركة أم إس سي آي، ومهما حصل، لن تتحمّل شركة أم إس سي آي أو أي طرف ثالث أية مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عقابية أو ناجمة أو من أي نوع آخر في ما يخصّ استخدام هذه المعلومات.

استعملت شركة إس آند بي غلوبل بيانات شركة أم إس سي آي للبحوث في مجال الإقتصاد والإجتماع والحوكمة ش.م.م. (’بيانات أم إس سي آي‘) في اختيار الشركات المدرجة في مؤشرات الشركتَين إس آند بي غلوبل مع أم إس سي آي في مجال الإقتصاد والإجتماع والحوكمة. ولا تقصد شركة أم إس سي آي في أي شكل من الأشكال تقديم الرعاية أو الدعم أو الترويج أو التأييد للمؤشر. إذ لم تكن شركة أم إس سي آي وليست معنية بأي شكل من الأشكال باستحداث المؤشر أو احتسابه أو صيانته أو مراجعته. وتفادياً لأي شكّ، ليست شركة أم إس سي آي المقياس ’المدير‘ أو ’المساهم‘ أو ’المقدّم‘ أو ’المساهم المشرف‘ على المؤشر، ولا تُعدّ بيانات شركة أم إس سي آي’مساهمةً‘ أو ’تقديماً‘ في ما يخصّ المؤشر، إذ أن هذه الشروط قد تُحدّد في أي من القواعد أو القوانين أو التنظيمات أو اتشريعات أو المعايير الدولية. وتوفّر شركة أم إس سي آي البيانات ’ كما هي على حالها‘ من دون أية كفالة أو مسؤولية ولا يُسمح بأي نسخ أو توزيع. لا تقدّم شركة أم إس سي آي أي تمثيل في ما يتعلّق باستصوابية أي استثمار أو استراتيجيا، كما لا ترعى أو تروّج أو تصدر أو تبيع أو بخلاف ذلك توصي بأي استثمار أو استراتيجيا، بما في ذلك المنتجات أو الاستراتيجيات المالية القائمة على اقتفاء أثر أي من بيانات شركة أم إس سي آي أو في خلاف ذلك استخدامها أو أي من نماذجها أو تحليلاتها أو مواد أو معلومات أخرى. من دون حصر أي من الأمور الواردة أعلاه، وما من حالة حيث تتحمّل شركة أم إس سي آي المسؤولية عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر أو خاص أو عرضي أو عقابي أو ناتج (بما في ذلك، من دون حصر، خسارة الأرباح) أو أية أضرار أخرى متصلة ببيانات شركة أم إس سي آي أو المؤشر.

6.16. إن معلومات التداول من خارج البورصة لمجموعة سي أم إي CME، بما فيها في الوقت الحقيقي أو المتأخر أو في نهاية النهار لا يمكن أن تُوزّع على المشتركين إلا بموجب اتفاق إشتراك. ولا يجوز للمشتركين الذين يصلون إلى المعلومات و/أو معلومات التداول من خارج البورصة أن (1) يوزّعوا المعلومات إلى أطراف ثالثة من خارج مجموعة المشتركين و(2) أن يوزّعوا معلومات التداول منخارج البورصة إلى أي كيان آخر، بما فيه كيانات أخرى من دون حصر من داخل مجموعة المشتركين إلا باستثناء: (1) المعلومات المتأخرة (غير معلومات التداول من خارج البورصة) عندما تكون متاحة كخيار للترخيص وخاضعة لشروط تنشرها مجموعة سي أم إي من وقت إلى آخر وأيضاً شرط أو يرفع الموزّع تقريراً لمجموعة سي أم إي وأن يسدّد المبلغ المنطبق مقابل الرخصة المتأخرة وعن موقع الويب ورسوم المستخدم عند اللزوم، كما ورد في الجدول الرابع: سياسات بيانات السوق والجدول 5: جدول الرسوم. ينطبق هذا الإستثناء حصراً على المعلومات ولا ينطبق على معلومات التداول من خارج البورصة. (2) إدراج المعلومات (من غير معلومات التداول منخارج البورصة) في منشورات وسائط الإعلام، رهناً بالشروط التي تنشرها مجموعة سي أم إي من وقت إلى آخر وشرط أن يرفع الموزّع تقريراً لمجموعة سي أم إي ويسدّد الرسم المنطبق مقابل إعادة التوزيع لوسائط الإعلام على المشتركين الذين يقومون بإعادة التوزيع. (3) إبلاغ مقتطفات محدودة من المعلومات (من غير معلومات التداول من خارج البورصة)، رهناً بالشروط التي تنشرها مجموعة سي أم إي من وقت إلى آخر، و(4) العرض العلني عبر الإنترنت، رهناً بتلبية الموزّع للواجبات المنطبقة في مجال الإبلاغ والدفع المحدّدة في هذا الجدول، وشرط أن يُنظر إلى كافة الأشخاص الذين يصلون إلى هذه المعلومات (من غير معلومات التداول منخارج البورصة) عبر مواقع أخرى على الويب باعتبارهم مشتركين لدى الموزّعين، باستثناء أنه قد لا يجوز السماح لهم بإعادة توزيع المعلومات (من غير معلومات التداول من خارج البورصة) على أطراف ثالثة.

يُحظر بصراحة إدراج أي معلومات التداول من خارج البورصة في منشورات وسائط الإعلام أو بأي شكل من إعادة توزيع وسائط الإعلام. وتفادياً للشكوك، يُرجى التنبّه إلى أن الأقسام من (1) إلى (4) (’الإستثناءات‘) تنطبق حصرياً على المعلومات، وأن هذه الإستثناءات لا تنطبق على معلومات التداول من خارج البورصة. الرجاء النظر في الجدول 5: جدول الرسوم المنطبقة على توافر أي من الأمور المشار إليها أعلاه.

تتحفّظ مجموعة سي أم إي بجميع الحقوق لتحديد ما إن كانت تجيز للمشترك إعادة توزيع أي شكل من أشكال المعلومات، كما تتحفّظ بحقّ تغيير هذه السياسة في أي وقت كان.

يجب تحديد كافة استخدامات المشترك للمعلومات الخاضعة لمتطلبات الإبلاغ كما وردت في الجدول وقياسها وفق وحدة احتساب معتمدة، كما يجب أن تخضع إلى ضوابط داخلية فعّالة تسجّل كل الاستخدامات المجازة وتتفادى (أو تحدّد وتسجّل) أي استخدام غير مجاز.

يجوز للمشتركين الذين يصلون إلى المعلومات، كما حُدّدت أدناه، أن يعالجوا المعلومات مع بيانات أخرى أو من دونها لغرض إنشاء أعمال جديدة أصلية، شرط أن : (1) تُعد أية أعمال مستحدثة هكذا، والتي تعرض أو تمثّل أو تُعيد استحداث أي بند من المعلومات (بما فيها أية أعمال قد تكون المعلومات قد أعيدت منها هندستها بشكل معكوس)، على أنها معلومات لأغراض هذا الاتفاق وسوف تخضع للرسوم المنطبقة. (2) يتعيّن على المشترك الحصول على إذن مسبق من مجموعة سي أم إي قبل استخدام أي عنصر من المعلومات لاستحداث أو إعادة احتساب للمؤشرات أو لأي عمل اصلي لا يشمل المعلومات أو يعرضها أو يُعيد استحداثها. يُنظر إلى هذه الأعمال على أنها أعمال مشتقّة وتستلزم الترخيص في إطار اتفاق منفصل مع مجموعة سي أم إي. لا يُسمح باستخدام أي من أعمال كهذه أو استحداثها أو توزيعها من دون الموافقة الصريحة لشركة سي أم إي والتي يجب أن تشمل اتفاق ترخيص منفصل. (3) يجوز لمجموعة سي أم إي، ضمن سلطتها التقديرية حصرياً، أن ترفض السماح للموزّع أو أن تستلزم منه تسديد رسوم الرخصة على كل مشترك يمنحه الحقّ في استحداث المؤشرات أو إعادة احتسابها أو اي شكل من أشكال المعلومات بهدف الاستخدام في أعمال مشتقّة. (4) تمنح مجموعة سي أم إي الإذن بموجب هذا لأمر لاستخدام المعلومات من أجل استحداث الرسوم البيانية والمخططات حيث لا يمكن تحديد القيمة الكامنة لعناصر المعلومات أو احتسابها (مثلاً مقارنة تغيير النسب المئوية في عناصر المعلومات مع تغيير النسب المئوية في بيانات أخرى). لن يُعتبر هذا الاستخدام بمثابة أعمال مشتقّة. وما من رسوم تُفرض على المشتركين عندما يكون على الموزّع توفير هذه الخدمة.

على المشترك ألا يسيء تمثيل المعلومات أو يشوّه أو يزيل أية علامات تجارية تُنقل مع المعلومات.

على المشترك ألا يستخدم المعلومات لأي غرض غير مشروع. وعلى المشترك الإعتراف بكامل حقوق الملكية الفكرية كما هي بين الموزّع ومجموعة سي أم إي.

على المشترك الحفاظ على كافة السجلات وتوفير كافة المعلومات المطلوبة من الموزّع بهدف تلبية واجبات الموزّع في حفظ السجلات والإبلاغ والتسديد لمجموعة سي أم إي.

على المشترك السماح لمجموعة سي أم إي أو أي من مدققي الحسابات بالتصرّف نيابة عن مجموعة سي أم إي من أجل التدقيق في سجلات المشترك واستخدام المعلومات.

رهناً بالقانون المنطبق، على المشترك الحصول على الموافقة المطلوبة وتوفيرها من مجموعة سي أم إي أو من أي مدقّق حسابات يعمل نيابة عن مجموعة سي أم إي من أجل مراجعة البيانات الشخصية والحصول عليها، وعند الضرورة لأغراض التحقّق من امتثال الموزّع لواجباته أمام مجموعة سي أم إي وضمان امتثاله.

فضلاً عن أي انتصاف آخر، قد يعلّق فوراً الموزّع أو ينهي توزيع المعلومات للمشترك إذا كان للمشترك سبب وجيه للإشتباه بعدم امتثال الموزّع بأي من هذه الشروط أو إذا كانت مجموعة سي أم إي قد طلبت ذلك من الموزّع لأي سبب كان.

تُستخدم بيانات السوق الخاصة بمجموعة سي أم إي بموجب رخصة على أنها مصدر معلومات لبعض منتجات شركة إس آند بي غلوبل. ولا صلة لمجموعة سي أم إي بأي من منتجات شركة إس آند بي غلوبل وخدماتها ولا تقدّم الرعاية أو التأييد أو التوصية أو الترويج لأي من منتجات شركة إس آند بي غلوبل أو خدماتها. لا تتحمّل مجموعة سي أم إي أية واحبات أو مسؤولية حيال منتجات شركة إس آند بي غلوبل وخدماتها. كما لا تضمن مجموعة سي أم إي دقّة و/أو اكتمال أي من بيانات السوق المرخّصة لشركة إس آند بي غلوبل وهي غير مسؤولة عن أي خطأ أو إغفال أو انقطاع فيها. وما من طرف ثالث مستفيد من أي اتفاق أو ترتيب بين مجموعة سي أم إي وشركة إس آند بي غلوبل.

7.16. يُسمح للمشتركين في البورصة الألمانية باستخدام حصري للمعلومات المرخّصة داخلياً؛ ويُحظر تعميم المعلومات المرخّصة من المشتركين لأطراف ثالثة من دون الموافقة الخطية المسبقة والصريحة من قبل البورصة الألمانية ش.م. لا ينطبق حظر تعميم المعلومات الوارد في الجملة السابقة إذا كان المشترك بائعاً في الوقت ذاته.

8.16. مورنينغ ستار Morningstar ©2021. جميع الحقوق محفوظة. إن المعلومات الواردة أدناه: (1) هي ملك لمورنينغ ستار و/أو لمزوّدي المحتوى التابعين لها؛ (2) لا يُمكن نقلها أو توزيعها؛ (3) وغير مضمونة على أنها دقيقة، كاملة أو في الوقت المناسب. ليست مورنينغ ستار ولا مزوّدو المحتوى لديها مسؤولين عن أية أضرار أو خسائر قد تنجم عن استخدام هذه المعلومات. وليس الأداء في الماضي ضمانة لنتائج في المستقبل.

اختيار محتوى الأساسيات ومحتوى الملكية، واختيار أسعار الصناديق المتداولة في البورصة (بورصة نيويورك- سي تي أي من طراز ألف وأميركان أكسبرسسي تي أي من طراز باء) تزوّدها شركة مورنينغ ستار.

مورنينغ ستار © 2021. جميع الحقوق محفوظة. إن المعلومات والبيانات والتحاليل والآراء (’المعلومات‘) الواردة أدناه: (1) تشمل المعلومات حول الملكية الخاصة بمورنينغ ستار ومزوّدي المحتوى التابعين لها؛ (2) لا يجوز نسخها أو إعادة توزيعها، باستثناء عندما يُسمح بذلك صراحة؛ (3) لا تشكل نصيحة في مجال الإستثمار؛ (4) توفّر حصرياً لأغراض الإعلام؛ (5) غير مكفولة بأنها كاملة أو دقيقة أو في الوقت المناسب؛ (6) ويُمكن أن تكون مستقاة من بيانات الصناديق المنشورة في تواريخ مختلفة. ليست مورنينغ ستار مسؤولة عن اي قرار للتداول أو أضرار أو أية خسائر أخرى مرتبطة بهذه المعلومات واستخدامها. يُرجى التأكد من المعلومات كلها قبل استخدامها وعدم اتخاذ اي قرار استثماري من دون الحصول على رأي مستشار خبير مالي مهني. ليس الأداء في الماضي ضمانة لنتائج في المستقبل. قد تتراجع أو ترتفع القيمة والمداخيل المشتقة من الإستثمارات.

9.16. يورونكست Euronext. يُحظر إعادة توزيع معلومات يورونكست من دون رخصة فردية بينكم ويورونكست. مزوّدة بيورونكست ©.

10.16. مجلس وضع القواعد لإصدار الأوراق المالية البلدية MSRB. نوفّر بعض المعلومات التي يُزوّدنا بها مجلس وضع القواعد لإصدار الأوراق المالية البلدية (’الخدمة‘) من دون ضمانات أو تمثيل بل على أساس ’كما هي على حالها‘. ونحن بهذا نتخلّى عن أية مسؤولية حيال التمثيل والضمانات (صراحة أو ضمنياً)، بما في ذلك من دون حصر، الضمانات أو قابلية التسويق والملاءمة لغرض محدّد في ما يتعلّق بهذه الخدمة. وعليكم تحمّل كافة المخاطر والتكاليف والمسؤولية ذات الصلة من جرّاء استخدام هذه الخدمة. كما لا نتحمّل المسؤولية عن عواقب أي خطأ مقصود أو غير مقصود، أو إغفال أو عدم دقّة أو نقصان أو سوء توقيت خاصة بهذه الخدمة أو كامنة فيها. ولا يتحمّل مجلس وضع القواعد لإصدار الأوراق المالية البلدية، ولا مدراؤه وموظفوه ووكلاؤه ومستشاروه ومرخّصوه أية مسؤولية أمامكم أو أمام أي شخص آخر بسبب خسائر أو إصابات أو أضرار أو تكاليف أو شكاوى ناتجة أو ناجمة عن الأمور التالية أو مرتبطة بها: (أ) أفعال أو إغفال أو أحداث أو طوارئ خارجة عن إرادتهم؛ (ب) انقطاع في الخدمة أو إخفاق في الأداء مثل تلك التي تنتج عن استخدام مرافق الإتصالات السلكية واللاسلكية وتكون خارجة عن سيطرتهم، بما فيها الإنترنت؛ (ج) الإهمال أو الإهمال الجسيم أو سوء التصرّف عن قصد في توفير أو جمع التفسيرات أو تحرير أو كتابة أو رفع التقارير أو تسليم أي جزء من المحتوى والمواد؛ (د) فقدان الإتصال مع أي شخص يستخدم هذه الخدمة أو سرقته أو تأخيره أو إفساده أو سوء توجيهه أو تعطيله أو نقصانه أو تأجيله، بما في ذلك من دون حصر الأعطال الفنية أو الأخطاء البشرية أو فيروسات الحواسيب أو فقدان البيانات المرسلة أو الإغفالات أو الإنقطاعات أو الحذف أو تعطّل الروابط أو انقطاع الخطوط في شبكت الهاتف أو تجهيزات الكمبيوتر أو البرامجيات أو أي خليط منها؛ (ه) أضرار طرأت على نظمكم الحاسوبية أو برامجيات المعدّات أو البيانات أو غيرها من الممتلكات المادية أو غير المادية الناتجة عن استخدامكم لهذه الخدمة أو مرتبطة به؛ (ز) و/أو أي انقطاع في الأعمال وفقدان المبيعات أو الأرباح أو غيرها من الأضرار الناتجة أو العقابية أو الإستثنائية أو غير المباشرة أو الخاصة أو العرضية أو تلك المرتبطة بأي استعمال للخدمة أو للمحتوى والمواد الواردة في الخدمة. ولا يتحمّل مجلس وضع القواعد لإصدار الأوراق المالية البلدية ولا المسؤولون فيه ومدراؤه وموظفوه ووكلاؤه ومستشاروه ومرخّصوه أية مسؤولية تقصيرية في العقد أو خلاف ذلك (كما تجيز المسؤولية عن المنتج وفق القانون) أمامكم أو أمام أي شخص لأي سبب مرافق أو مرتبط باستخدام هذه الخدمة أو ناجم عنها أو ناشئ منها. لم يقدّم المجلس في الماضي ولا يقدّم في الحاضر، مع مسؤوليه ومدرائه وموظفيه ووكلائه ومستشاريه ومرخّصيه، أية توصيات بالنسبة إلى أي من الأوراق المالية أو سائر أدوات الإستثمار المحدّدة أو المشار إليها أو الوارد وصفها في هذه الخدمة. يُعاد إنتاج هذه الخدمة بإذن من المجلس ووفق رخصة محدودة غير حصرية. ويوافق المجلس على عدم تحمّل المسؤولية حيال دقّة إعادة الإنتاج للخدمة أو بأن هذه الخدمة هي جارية.

11.16. الجمعية الأسترالية للأوراق المالية. تكون المعلومات ملكاً للجمعية الأسترالية للأوراق المالية وللأطراف الثالثة. جميع الحقوق محفوظة. يجوز للزبائن استخدام هذه المعلومات فقط وفق اتفاق الإشتراك. وبقدر ما يجيز القانون إلى أقصى حدّ ممكن، توفّر الجمعية الأسترالية للأوراق المالية المعلومات ’كما هي على حالها‘ ولا يمكن للزبائن التعويل على أنها دقيقة أو شاملة. بل عليكم التحقّق بشكل مستقل من دقّة المعلومات وشموليتها.

12.16. بورصة أستراليا للأوراق المالية. يوافق هنا الزبون على الإمتثال لأي شروط وأحكام تنظّم استخدام موقع على الويب أو محتوى تابعَين لطرف ثالث ويمكن الوصول إليهما عبر هذه الخدمة. يُرجى التنبّه إلى أنه على كافة الزبائن احترام القواعد والمتطلبات كما نصّ عليها دليل المنتجات والخدمات المتعلقة بمعلومات السوق الصادر عن بورصة أستراليا للأوراق المالية، يمكن قراءة الدليل على الرابط التالي:

https//:asxonline.com/marketinfo/product.shtm

13.16. شركة خدمات البورصة في الصين CESC. تسعى شركة خدمات البورصة في الصين المحدودة إلى ضمان دقّة المعلومات المزوّدة وموثوقيتها، إلا أنها لا تضمن دقّتها ولا موثوقيتها، ولا تتحمّل أية مسؤولية (إن كانت تقصيرية أو في العقد أو خلاف ذلك) عن أي فقدان أو ضرر ناشئة عنها، أو عن انعدام دقّة أو إغفال أو عن أي قرار أو إجراء أو عدم تصرّف قائم على ما زُوّد من معلومات أو معوّلاً عليها.

وليست شركة خدمات البورصة في الصين مستشاراً استثمارياً. إذ يجب الحصول على المشورة المهنية المستقلة الملائمة عند الاقتضاء. ولا يمكن لجميع المعلومات والمواد والبيانات المزوّدة أن تشكّل عرضاً أو دعوة إلى القيام بأي نوع من الإستثمار. إذ ليس الأداء في الماضي دليلاً على الأداء في المستقبل ولا يمكنه أن يضمن النتائج المستقبلية.

14.16. مجموعة سيتي غروب. قد لا تأذنون أو ترخّصون لاستخدام بيانات المؤشر و/أو أي من مكوّنات المؤشر على أنها مكوّنات أو مقاييس لأدوات مالية أو عقود أو أوراق مالية، إن كانت صادرة في العلن أو في السر، قد تمّ بيعها أو اشتراؤها.

15.16. مؤشرات هانغ سنغ Hang Seng . تزوّد شركة مؤشرات هانغ سنغ المحدودة ملف البيانات الوارد في هذا القسم. وليست شركة مؤشرات هانغ سنغ المحدودة ولا أي من شركاتها القابضة وفروعها ولا شركة إس آند بي غلوبل مَن يقدّم الضمانات من أي نوع كانت في ما يتعلّق بملف البيانات (بما في ذلك من دون حصر بأن يكون ملف البيانات ملائماً لغرض معيّن) أو تقبل بتحمّل أية مسؤولية حيال دقّته، اكتماله و/أو اتساقه، أو حيال أي خسارة أو ضرر مهما كان نوعها وكيفما حصلت أو تكبّدها أي من الأطراف. عند استخدام المشترك أو أي طرف لهذا الملف من البيانات أو الوصول إليه، يكون قد قبل ووافق من دون رجعة ومن دون شروط الالتزام بإخلاء المسؤولية هذا.

16.16. القيود المفروضة على زبائن بحوث صناديق التحوّط بشأن الاستخدام/التوزيع. ييقتصر استخدام الزبائن لمؤشرات بحوث صناديق التحوّط حصراً بالاستخدام الداخلي. لا يُسمح للزبون أو لمجموعة الزبائن بإعادة توزيع بأي وسيلة كانت. يحظر الزبائن بشكل صارم من توزيع لاحقلمؤشرات بحوث صناديق التحوّط، وصولاً إلى أي نوع من المشتقات أو جميعها.

القيود الإضافية. لا يقوم الزبون (1) بنسخ مجموعة بيانات المؤشر أو تصنيعها أو أي جزء منها لغرض استخدام يحظره هذا الإتفاق؛ (2) بترجمة مجموعة بيانات المؤشر أو تعديلها أو تكييفها أو تعزيزها أو تفكيكها أو تفنيدها أو عكس هندستها، باستثناء تحويل مجموعة بيانات المؤشر إلى شكل متطابق مع برامجيات المرخّص له وإلى حدّ مسموح وفق القانون المنطبق بالرغم من القيود، (3) استخدام مجموعة بيانات المؤشر لاستحداث مؤشر أو تعبئة قاعدة بيانات تجارية أخرى أو مجموعة بيانات لمؤشر آخر، (4) استخدام مجموعة بيانات المؤشر في تشغيل بياناتها الخاصة أو أعمال المؤشر، أو (5) استخدام مجموعة بيانات المؤشر والبيانات الناتجة عنها و/أو العلامات التجارية لبحوث صناديق التحوّط، بما فيها أسماء مؤشر بحوث صناديق التحوّط، رموز الشريط (تيكر) أو أداء مؤشر بحوث صناديق التحوّط المتمثّل بالرسوم البيانية في أي شكل مرتبط بهذه المنتجات التي استُحدثت كمنتجات لمؤشر قابلة للإستثمار.

17.16. إن زبائن بورصة لندن للأسهم الذين يرغبون في تخزين، استخراج، تحميل و/أو إعادة انتاج للرموز التابعة لقائمة الأسهم الرسمية اليومية المعروفة بمختصر سيدول SEDOL مدعوون للتوقيع على اتفاق ترخيص مع بورصة لندن للأسهم. تنطبق الإستثناءات التالية:

عندما يكون الزبون قد خزّن أو حفظ رموز قائمة سيدول لأغراض تنظيمية، طالما أن الزبون قد برهن عن وجود ضوابط لضمان أن رموز سيدول تكون فقط في متناول الأفراد المسمّين للوصول إلى البيانات لأغراض تنظيمية أو لأغراض الدعم التنظيمي، عندئذ يمكن حسم رموز سيدول جميعها من قاعدة البيانات.

عندما يكون بائع غير قادر على التحكّم بمستوى الرموز المعطاة للزبون أو بالسماح بها، تلك الرموز التي بقيت من دون معالجة، كما حُدّدت أعلاه، يمكن حسمها. في هذه الحالات، المطلوب من البائع هو تزويد بورصة لندن للأسهم بقوائم الزبائن جميعهم الذين لديهم القدرة على الوصول إلى رموز سيدول، وسوف تتصل بورصة لندن بهؤلاء الزبائن للتأكّد مما إن كانوا يعالجون رموز سيدول. إلا أنه من المتوقّع أن يوضح الزبون تقنياً أمام بورصة لندن بأن هذه الرموز المحسومة قد تمّ تجاهلها و/أو حفظها لأغراض تنظيمية. وعندما تكون رموز سيدول في المتناول ولكن من دون معالجة (كما ورد في التعريف أعلاه) لأن التداول بالأسهم المرتبطة بها قد توقّف رسمياً (مثلاً إزالة عن القوائم أو يكون تاريخ الآجال قد انقضى)، عندئذ يمكن حسمها.

لمزيد من المعلومات، يُرجى العودة إلى تسعير الملف الرئيسي الخاص بسيدول والمبادئ التوجيهية للسياسة، أو الإتصال بفريق سيدول لدى بورصة لندن للأسهم على العنوان التالي: sedol@londonstockexchange.com.

18.16. شركة روبو غلوبل م.م. حقوق النشر (’RG‘) 2021. جميع الحقوق محفوظة. من دوب إذن خطي مسبق من شركة روبو غلوبل، لا تستخدم هذه المعلومات وغيرها المتعلّق بالملكية الفكرية إلا للاستخدام الداخلي، ولا يمكن إعادة انتاجها أو تعميمها بأي شكل، كما لا يمكن استعمالها لاستحداث أية ادوات مالية أو منتجات أو مؤشرات. توفّر هذه المعلومات على أساس ’كما هي على حالها‘، ويتحمّل مستخدم هذه المعلومات الخطر بكامله من جرّاء أي استخدام لهذه المعلومات. ولا تقوم شركة روبو غلوبل ولا أي طرف ثالث معني أو مرتبط بحوسبة البيانات أو تجميعها بتقديم كفالات أو تمثيل أو ضمانات صريحة أو ضمنية في ما يتعلّق بالبيانات المرتبطة بمؤشر شركو روبو غلوبل، وفي كل الأحوال، لن تتحمّل شركة روبو غلوبل أو أي طرف ثالث المسؤولية عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عقابية أو ناتجة أو من أي نوع آخر (بما فيها الأرباح الضائعة) لها صلة باستخدام هذه البيانات.

19.16. شركة التحاليل المستدامة Sustainalytics. قد يحتوي جزء من هذا المنشور على معلومات حول ملكية شركة التحاليل المستدامة التي لا يمكن إعادة إنتاجها أو استخدامها أو تعميمها أو تعديلها أو نشرها بأي طريقة كانت، من دون الموافقة الخطية الصريحة من شركة التحاليل المستدامة. ما من أمر يرد في هذا المنشور يُمكن أن يفسّر على أنه يشكّل تمثيلاً أو ضمانة، صريحة أو ضمنية، في ما يتعلّق بقابلية التسويق أو الاكتمال أو الدقّة أو الملاءمة لغرض معيّن. والمعلومات الموفّرة هنا هي حصراً لغرض الإعلام وبالتالي لا تشكّل عرضاً لشراء سهم أو بيعه. لا تقدّم شركة التحاليل المستدامة ولا مورّدوها من الأطراف الثالثة أي مشورة استثمارية (كما حُدّدت في الولاية القضائية المنطبقة) أو أي شكل آخر من المشورة (المالية) وما من أمر في هذا المنشور/ التقرير يشكّل نصيحة من هذا القبيل. فالمعلومات تُقدّم ’كما هي على حالها‘، لذلك لا تتحمّل شركة التحاليل المستدامة أية مسؤولية عن أخطاء أو إغفال. ولا يمكن لشركة التحاليل المستدامة أن تكون مسؤولة عن أي ضرر ناشئ عن استخدام هذا المنشور أو المعلومات الواردة فيه بأي شكل من الأشكال. شركة التحاليل المستدامة © حقوق النشر 2021. جميع الحقوق محفوظة.

ملاحظة، يوافق بهذا الزبائن على الإمتثال لأي من الشروط والأحكام التي تنظّم استخدام أي طرف ثالث للموقع على الويب أو المحتوى الذي يمكن الوصول إليه عبر الخدمة. وشروط الاستخدام للطرف الثالث موجودة على الرابط التالي: https://www.sustainalytics.com/third-party-terms-of-use.

20.16. شركة نظم فاكت ست البحثية Factset Research Systems, Inc.. اختيار محتوى ملكية الأوراق المالية التي توفّرها شركة نظم فاكت ست البحثية. بيانات الملكية الكامنة، حقوق النشر © 2021 شركة نظم فاكت ست البحثية. جميع الحقوق محفوظة.

21.16. الجمعية الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين NAIC . بعض البيانات حول ملكية القروض توفّرها الجمعية الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين. مصدر البيانات: الجمعية الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين، بعد إذن. لا تصادق الجمعية الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين على أي تحليل أو استنتاجات قائمة على استخدام بياناتها.

22.16. شركة تريب المحدودة ـ المملكة المتحدة Trepp UK Limited . بعض البيانات الخاصة بالتزامات القروض المضمونة متوافرة من شركة تريب المحدودة ـ المملكة المتحدة. جميع الحقوق محفوظة. تزوّد شركة تريب البيانات ’كما هي على حالها‘ من دون أي كفالة من أي نوع كانت وتتخلّى تريب صراحة عن مسؤوليتها بالنسبة إلى الكفالة الضمنية لقابلية التسويق والملاءمة لأي غرض محدّد.

23.16. بيانات تومسون رويترز للأسواق البلدية MMD. اختيار المعلومات من بيانات تومسون رويترز للأسواق البلدية ، منحنى العائدات البلدية وبيانات القراءة الأولى توفّرها بيانات تومسون رويترز. تتحفّظ شركة إس آند بي غلوبل بحقها في إزالة محتوى بيانات تومسون رويترز لغير المشتركين. البريد الإلكتروني: clientservice@tm3.com أو الإتصال بالهاتف 8251ـ367ـ800ـ1 للوصول إلى كامل البيانات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع www.tm3.com .

24.16. مجموعة بورصة إنتركونتينانتل ICE . اختيار معلومات سندات الخزينة المزوّدة من شركة البيانات التفاعلية، فرع تملكه مجموعة بورصة إنتركونتينانتل بالكامل

25.16. شركة إيكونوداي Econoday, Inc. . بعض البيانات الأساسية الأميركية وبيانات سندات الخزينة الأمريكية توفّرها شركة إيكونوداي. إشعار قانوني مهم: حاولت إيكونوداي أن تتحقّق من المعلومات الواردة في هذه الرزنامة. غير أن أي جانب من هذه المعلومات قد يتغيّر من دون إشعار. لا تقدّم إيكونوداي أية مشورة للإستثمار، كما لا تقدّم أي تمثيل حيال كون أي من المعلومات أو التحاليل ذات الصلة هي دقيقة أو كاملة في أي وقت كان. شركة إيكونوداي Econoday © 2021. جميع الحقوق محفوظة.

26.16. مؤشر سونيا SONIA ومؤشر سونيا المركّب يحظى بنك إنكلترا بحقوق النشر الخاصة بهذَين المؤشرَين. والعلامتان التجاريتان ’بنك إنكلترا‘ و’سونيا‘ هما علامتان تجاريتان مسجّلتان لدى بنك إنكلترا. جميع الحقوق محفوظة. يشمل مقياس سونيا ومؤشر سونيا المركّب معلومات حول ملكية بنك إنكلترا، ولا يمكن نسخ البيانات الواردة ضمن مقياس سونيا ومؤشر سونيا المركّب، ولا حتى توزيعها باستثناء عندما يكون هناك إذن بذلك. لا يهدف مقياس سونيا ومؤشر سونيا المركّب إلى أن يتمّ التعويل عليه كمرجع أو كبديل للحكم، وهما لا يشكلان نصيحة استثمارية. وليس مقياس سونيا ومؤشر سونيا المركّب عرضاً ولا يمكن النظر إليهما على أنهما عرض أو مناقصة أو التماس عطاء بشأن أي أداة مالية. ولا يضمن بنك إنكلترا وهو يتخلّى عن أية مسؤولية ولا يقدّم أي تمثيل أو كفالة، بصراحة أو ضمنياً، حيال العملة أو الدقّة أو التوقيت أو الاكتمال أو الملاءمة لأي غرض محدّد من مقياس سونيا ومؤشر سونيا المركّب. لا يقبل بنك إنكلترا تحمّل المسؤولية عن أي خسارة مهما كانت (بما في ذلك، من دون حصر، الخسارة المباشرة أو غير المباشرة أو الناتجة، ما إن كانت تلك الخسارة متوقّعة أم لا، وما إن كان بنك إنكلترا قد تمّ تقييمه من حيث استخدام مقياس سونيا أو مؤشر سونيا المركّب) وكيفما كانت ناجمة عن استخدام مقياس سونيا أو مؤشر سونيا المركّب أو توقيت التسليم أو الإخفاق في التسليم.

27.16. الجمعية الوطنية للسماسرة © البيانات المستخدمة بإذن من الجمعية الوطنية للسماسرة © حقوق النشر 2021 الجمعية الوطنية للسماسرة © . لا يجوز إعادة توزيع بيانات كهذه بأي شكل كان من دون الحصول على إذن من الجمعية الوطنية للسماسرة © من مصادر تُحسب على أنها موثوقة. إلا أن الجمعية الوطنية للسماسرة ©، بسبب إمكانية وقوع خطأ بشري أو آلي من قبل الجمعية الوطنية للسماسرة © أو الآخرين، لا تضمن دقّة أي من المعلومات ولا ملاءمتها أو اكتمالها، وهي غير مسؤولة عن أية أخطاء أو أي إغفال أو عن النتائج التي تمّ الحصول عليها من جرّاء استخدام معلومات كهذه وهي تتخلّى صراحة عن مسؤوليتها عن أي ضمانة متعلقة بالبيانات المتوفرة.

28.16. بيانات المعدّلات الإحتياطية لمعدّل إيبور ـ IBOR Fallback Rates Data. بلومبرغ هي علامة تجارية وعلامة خدمة تقدّمها الشركة المالية لبلومبرغ (المعروفة بمختصر ’BFLP‘ باللغة الإنكليزية). وإيسدا ISDA هي علامة تجارية وعلامة لخدمة تقدّمها شركة الجمعية الدولية للمقايضات والمشتقّات (المعروفة بمختصر ’إيسدا‘). ليبور© LIBOR وليبور آيس © LIBOR ICE هما علامتان تجاريتان تابعتان لشركة آيس المحدودة لإدارة المقاييس و/أو فروعها (بشكل جماعي، ’آيس‘) تُستخدمان بإذن وفق رخصة تمنحها آيس. كما أن شركة بلومبرغ المحدودة لخدمات المؤشرات (المعروفة بمختصر ’BISL‘ بالإنكليزية، وبشكل جماعي مع الشركة المالية لبلومبرغ وفروعهما، ’بلومبرغ‘) تحافظ وتحتسب بيانات المعدّلات الإحتياطية التي تشمل ’الكل فيها‘ من معدّلات احتياطية وأجزاء مكوناتها والمعدّلات المرجعية المكيّفة ’الخالية من المخاطر‘ وتعديل سبريد (بشكل جماعي مع أية بيانات أو معلومات أخرى مرتبطة بها وواردة فيها ’بيانات المعدّلات الإحتياطية‘) وفق تعهّد بين شركة بلومبرغ المحدودة لخدمات المؤشرات وشركة الجمعية الدولية للمقايضات والمشتقّات إيسدا. وفي حين تستخدم بلومبرغ ليبور من أجل تحديد بعض بيانات المعدّلات الإحتياطية، فهي تقوم بهذا بموجب رخصة منحتها إياها آيس. إن بلومبرغ أو إيسدا، أو عند الاقتضاء آيس، لا تقدّم أي ضمانة أو شكوى أو تنبؤ أو كفالة أو تمثيل من أي نوع كانت، بصراحة أو ضمنياً، حيال التوقيت أو الدقّة أو الاكتمال أو الملاءمة لغرض معيّن في ما يخصّ بيانات المعدّلات الإحتياطية ولا يتحمّل كل منها أية مسؤولية عن أي أمر يرتبط ببيانات المعدّلات الإحتياطية. ومن دون حصر ما سبق ذكره، وإلى أقصى حدّ يجيزه القانون المنطبق، لا تكون كل من بلومبرغ أو إيسدا أو عند الاقتضاء آيس، مسؤولة عن تقصير تعاقدي أو ضرر (بما فيه الإهمال)، أو عن خرق لواجباتها القانونية أو إيذاء، أو بموجب قوانين مكافحة الإحتكار، عن سوء تمثيل أو خلاف ذلك، في ما يتعلّق بأوجه عدم الدقّة أو الأخطاء أو الإغفال أو التأخير أو الإخفاق أو التوقّف أو التغيير (المادية وغيرها) في بيانات المعدّلات الإحتياطية، أو عن أي ضرر أو تكلفة أو خسارة (مباشرة أو غير مباشرة) تكبّدها أي شخص ناجمة عن بيانات المعدلات الإحتياطية أو مرتبطة بها أو عن أي تعويل عليها من قبل أي شخص، وتُستبعد هنا ضمناً كافة الشروط والأحكام والكفالات، بما فيها من دون حصر، في ما يتعلّق بالجودة أو قابلية التسويق أو الملاءمة للغرض أو الملكية أو عدم المس بما يتعلّق ببيانات المعدّلات الإحتياطية. ولا يقوم كل من بلومبرغ أو إيسدا أو عند الاقتضاء آيس بأية تمثيل بالنسبة إلى ما إن كانت بيانات المعدّلات الإحتياطية ستكون ملائمة للأدوات المالية المشتقّة أو غير المشتقّة، بما فيها المشتقّات المتداولة من خارج وثائق إيسدا الإعتيادية والبروتوكولات ذات الصلة. يُشجع المشاركون في السوق على النظر في تفاصيل بيانات المعدّلات الإحتياطية وتحليلها، وتحديد بشكل مستقل ما إن كانت ملائمة لأي من هذه الاستخدامات. حيث تستخدم ماركت آي أيتس إس بيانات المعدّلات الإحتياطية كأحد المُدخلات في: (1) معاملة أو تقييم أو مبلغ للسداد أو سعر للدفع و/أو مبلغ من منتج مالي معتمد، أو (2) مؤشر أو مقياس، أو مكوّنات من أي مؤشر أو مقياس، وتفصح لكم ماركت آي أيتس إس عن بيانات كهذه للمعدّلات الإحتياطية، يمكنكم فقط استخدامها لتحديد كيفية استخدام بيانات المعدّلات الإحتياطية في ما يتعلّق باستخدام كهذا، كما ورد في البندَين (1) و(2) أعلاه. ويُقصد ب ’المنتج المالي المعتمد‘ كافة المنتجات المالية (التي أنشأها كيان) وهي تدمج أو تقوم على وثائق إيسدا والتي تعمل المعدّلات الإحتياطية كاحتياطي من أجلها وكذلك كافة المشتقّات الأخرى وأدوات الأسهم النقدية، بما فيها من دون حصر السندات والسندات ذات الأسعار العائمة والقروض والرهون التي اختارت استخدام المعدّلات الإحتياطية كاحتياطي في حالات غير مشمولة بوثائق إيسدا. ويُقصد ب ’وثائق إيسدا‘ أية وثائق اعتيادية تنتجها إيسدا وتقوم بصيانتها (مثل الوثيقة المكمّلة لتعاريف إيسدا لعام 2006 والبروتوكولات ذات الصلة) أو الأدوات التي تجسّد وثائق تقوم إيسدا بصيانتها، بما فيها أسعار الصرف أو المقاصة أو غيرها من القواعد والمراجع.

يُحظر أي استخدام آخر لبيانات المعدّلات الإحتياطية (بما فيها وفق شروط الاستخدام المشار إليها أدناه) من دون اتفاق منفصل مع بلومبرغ بالنسبة إلى استخدام من هذا النوع، إلا إذا اتُفق على خلاف ذلك خطياً.

لمزيد من المعلومات حول شروط الاستخدام المتعلّقة ببيانات المعدّلات الإحتياطية، يُرجى مراجعة www.bloomberg.com/libor

و

https://assets.bbhub.io/professional/sites/27/ISDA-IBOR-Fallbacks-Web-Terms1.pdf

(التي قد يتمّ تحديثها من وقت إلى آخر).

29.16. البنك الإحتياطي الفيدرالي نيويورك ـ بيانات سوفر SOFR. الإخلاء من المسؤولية: إن معدّل التمويل المضمون الليلي، المعروف بمختصر سوفر، يخضع لشروط استخدام منشورة على موقع newyorkfed.org. وليس الإحتياطي الفيدرالي في نيويورك مسؤولاً عن نشر ماركت آي أيتش إس لمعدّل سوفر، ولا يحظر أو يؤيّد أية إعادة نشر محدّدة، كم لا يتحمّل أية مسؤولية عن التشغيل. من أجل أية إعادة نشر لهذه البيانات، عليكم إدراج هذا الإشعار بحقوق النشر: ’سوفر© ] العام [البنك الإحتياطي الفيدرالي نيويورك. محتوى من الإحتياطي نيويورك خاضع لشروط استخدام منشورة على موقع newyorkfed.org.

30.16. البنك المركزي الأوروبي. إن معدّل اليورو القصير الأجل ’€STR©‘ هو حقوق نشر خاصة بالبنك المركزي الأوروبي. بيان إخلاء المسؤولية: ينشر البنك المركزي الأوروبي، لأغراض إعلام الجمهور حصراً، معدّل اليورو القصير الأجل€STR أو أية إعادة نشر له (’المعدّل‘) وسائر البيانات والمعلومات ذات الصلة، بما فيها معدّلات متوسّط معدّلات اليورو القصيرة الأجل المركّبة والمؤشر المركّب لمعدّل اليورو القصير الأجل (’المعلومات‘). ولا يتحمّل البنك المركزي الأوروبي ولا المصارف المركزية الوطنية التابعة لنظام اليورو، بقدر ما هي تساهم في عملية تحديد معدّل اليورو القصير الأجل، المسؤولية عن أي خطأ أو عدم دقّة في المعدّل أو المعلومات، عن أي تأخير في تحديث المعدّل أو المعلومات، وهي غير مسؤولة عن أي تعويل أو استخدام أو عدم قدرة على استخدام المعدّل في أي أداة مالية أو عقد أو تجارة أو أي نشاط تجاري أو قرار استثماري آخر. ولا يقدّم البنك المركزي الأوروبي أي تمثيل أو ضمانة، بصراحة أو ضمنياً حيال العملة أو الدقّة أو التوقيت أو الاكتمال أو قابلية التسويق أو الملاءمة للغرض في ما يخصّ الاغرض من لمعدّل أو المعلومات. كما لا يقبل البنك المركزي الأوروبي تحمّل أية مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو تكلفة أو دعوى (بما فيها من دون الحصر تلك المرتبطة بخسارة مباشرة أو غير مباشرة أو ناتجة، إن كانت تلك الخسارة متوقّعة أم لا، وما إن كان البنك المركزي الأوروبي على علم أم لا بالاستخدام الذي سيتعرّض له المعدّل أو المعلومات) ناجمة بالرغم من ذلك عن استخدام المعدّل أو المعلومات أو عن عدم القدرة على استخدامها.

لا يهدف إخلاء المسؤولية هذا للحدّ من المسؤولية غير التعاقدية للبنك المركزي الأوروبي انتهاكاً لأي متطلب يتوافق مع المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول الأعضاء أو ليستبعد مسؤوليته عن المسائل التي لا يُمكن استبعادها في ظل قوانين كهذه.

31.16. بنك اليابان ـ طونار TONAR. متوسط معدّلات التمويل الليلية طونار. يُعدّ طونار من حقوق النشر الخاصة ببنك اليابان. بيان إخلاء المسؤولية: يتّخذ بنك اليابان كافة التدابير المعقولة لضمان دقّة معدّل طونار. إلا أنه لا يتحمّل أية مسؤولية حيال العواقب الناجمة والمتّصلة باستخدام معدّل طونار.

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آخر تحديث: آذار/مارس 2022