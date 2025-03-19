在全球大宗商品中，液化天然气（LNG）市场是一个高度动态化的燃料市场，会受到物流、法规和合规要求等因素的影响；此外，区域性的供需模式也是LNG市场的重要影响因素，并可能会轻易受到新的基础设施项目、季节性变化及地缘政治问题的扰乱——这些都是LNG市场参与者需要面对的挑战。标普全球大宗商品能够帮助您寻找和发现任何潜在变化，评估短期和长期时间框架内的风险与机遇，同时在全球LNG市场中提供透明度与价格清晰度。

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