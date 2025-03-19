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概览

在全球大宗商品中，液化天然气（LNG）市场是一个高度动态化的燃料市场，会受到物流、法规和合规要求等因素的影响；此外，区域性的供需模式也是LNG市场的重要影响因素，并可能会轻易受到新的基础设施项目、季节性变化及地缘政治问题的扰乱——这些都是LNG市场参与者需要面对的挑战。标普全球大宗商品能够帮助您寻找和发现任何潜在变化，评估短期和长期时间框架内的风险与机遇，同时在全球LNG市场中提供透明度与价格清晰度。

我们提供无与伦比且量身定制的LNG市场洞察与分析报告，交付的完善数据涵盖可影响整个行业的价格趋势、供需预测及地缘政治要素，并辅以专家分析来驾驭复杂的LNG交易与投资，帮助您做出明智的决策。我们专业的分析师团队会确保您在市场变化中保持领先地位，为您的战略计划赋能——信赖标普全球大宗商品对全球LNG市场格局的深入了解，能够帮助您在这一关键能源领域获取成功。

理想应用场景

贸易商

验证价格基准和短期基本面，以确定交易头寸，评估潜在交易机会和现货市场机遇。

战略、投资与规划

制定长期愿景，开发产能投资策略，评估新建或收购目标，并强化对高层领导的建议。

企业高管

展示商业成果、了解新兴趋势、评估竞争优势，并支持与投资者的洽谈。

LNG营销商

利用对冲策略和风险管理工具来评估和管理与LNG贸易相关的各种风险，包括市场价格波动、信用风险和操作风险。

覆盖领域

我们的解决方案覆盖全球LNG市场，提供5个关键的LNG价格基准，其中包括全球领先的普氏JKM™价格基准，以及涵盖各个地区的每日LNG现货市场评估，外加超过40个市场的概况报告。

我们提供的解决方案

市场数据

透过数字了解市场状况。无论您专注于能源和大宗商品市场的哪个领域，我们每日提供的普氏（Platts）价格评估、数据和工具都能帮助您在今天满怀信心地采取行动，为明天发挥积极的影响做好准备。