中东冲突威胁海湾国家的粮食安全

中东的冲突可能威胁到波斯湾邻国的粮食安全，这些国家在很大程度上依赖进口，包括动物蛋白和其他农产品。

根据世界经济论坛的数据，海湾合作委员会国家高达85%的粮食依赖进口。

联合国粮食及农业组织警告称，霍尔木兹海峡贸易通道的中断正在引发近年来全球大宗商品流动的最严重冲击之一，对粮食安全和农业生产具有重大影响。

中东地区也出口大量化肥。联合国粮农组织的预测显示，如果危机持续，全球化肥价格可能在2026年上半年上涨15%-20%。

基础设施

贸易

海湾国家依赖澳大利亚、俄罗斯、巴西和乌克兰等食品出口国，以满足其对小麦、玉米、牛肉和禽肉等的需求。

根据澳大利亚农业和资源经济科学局的数据，2025年，波斯湾沿岸国家从澳大利亚进口了超过140万吨小麦，同比增长40%。

根据CAS的数据，2025年，全球最大的小麦出口国俄罗斯向中东国家供应了700万吨小麦。

乌克兰国家海关委员会的数据显示，作为黑海地区的主要小麦出口国，乌克兰在2025年向中东地区出口了954,252吨小麦。

根据欧盟委员会的数据，截至3月22日，在2025-26销售年度（7月至6月），欧盟向沙特阿拉伯出口了144万吨小麦。

巴西外贸秘书处（SECEX）的数据显示，2025年，巴西向海湾国家出售了1,290万吨玉米，几乎是2024年660万吨的两倍。

根据乌克兰国家海关委员会的数据，2025年，乌克兰向中东地区出口了112万吨玉米。

农业和加工食品出口发展局的数据显示，2025年，印度向海湾国家出口了277,974吨牛肉，同比下降19.5%。

根据澳大利亚农业和资源经济科学局（ABARES）的数据，2025年，澳大利亚向海湾国家出口了37,804吨牛肉，同比增长12.9%。

巴西外贸秘书处（SECEX）的数据显示，2025年，海湾国家从巴西进口了125,947吨牛肉，同比下降37.4%。

SECEX数据显示，2026年1月至2月，巴西对阿联酋的鸡肉出口量同比增长13.5%，达到88,398吨，对沙特阿拉伯的出口量增长了6.3%，达到67,526吨。

SECEX数据显示，2025年，阿联酋进口了480,036吨巴西鸡肉，沙特阿拉伯购买了397,910吨。

S&P Global Energy CERA（标普全球能源CERA）预测，中东地区将在2026年出口1,000万吨氮，占全球出口总量的23.4%。CERA预计，中东地区今年将出口2,300万吨尿素，占全球出口总量的38.5%。

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