中东冲突威胁海湾国家的粮食安全

中东的冲突可能威胁到波斯湾邻国的粮食安全，这些国家在很大程度上依赖进口，包括动物蛋白和其他农产品。
根据世界经济论坛的数据，海湾合作委员会国家高达85%的粮食依赖进口。
联合国粮食及农业组织警告称，霍尔木兹海峡贸易通道的中断正在引发近年来全球大宗商品流动的最严重冲击之一，对粮食安全和农业生产具有重大影响。
中东地区也出口大量化肥。联合国粮农组织的预测显示，如果危机持续，全球化肥价格可能在2026年上半年上涨15%-20%。
基础设施
- 根据标普全球Commodities at Sea的数据，3月28日至29日期间，有12艘船只通过霍尔木兹海峡，而2月份的日均通行量为135艘。
- 据贸易商称，霍尔木兹海峡的交通中断已导致船只在近海等待、货物运输改道以及对新订单征收冲突风险附加费。
- 巴西动物蛋白协会（ABPA）主席Ricardo Santin表示，最近为抵达沙特阿拉伯和约旦而采用的一条替代路线是经由曼德海峡，该海峡可通往红海，并继续前往沙特阿拉伯东海岸。
- Santin称，为抵达迪拜，航运公司正日益使用阿曼南部的Salalah港，货物可从那里经陆路运往该市。
- Santin说，此外，还出现了第三种路线选择，即货物先运抵阿联酋东海岸的Khorfakkan港，然后再运往最终目的地。
- 鸡肉出口商表示，运往沙特阿拉伯的货物可改道绕行南部非洲的好望角，这条路线虽然耗时更长、成本更高，但却是一个更安全的选择。一些贸易商也正在将原定运往中东国家的货物转运至其他市场。
- 巴西牛肉出口商协会主席Roberto Perosa表示，受中东冲突影响，巴西约30%至40%的牛肉出口可能会受到干扰。
- Perosa称，该地区是运往亚洲的巴西牛肉货运的关键中转枢纽，巴林、卡塔尔、阿曼和阿联酋的港口是其经停点，货物在此被分销至中国等市场，而中国是巴西牛肉的最大进口国。
- 一些出口商称，高达每箱4,000美元的冲突风险附加费进一步推高了出口成本。
贸易
- 海湾国家依赖澳大利亚、俄罗斯、巴西和乌克兰等食品出口国，以满足其对小麦、玉米、牛肉和禽肉等的需求。
- 根据澳大利亚农业和资源经济科学局的数据，2025年，波斯湾沿岸国家从澳大利亚进口了超过140万吨小麦，同比增长40%。
- 根据CAS的数据，2025年，全球最大的小麦出口国俄罗斯向中东国家供应了700万吨小麦。
- 乌克兰国家海关委员会的数据显示，作为黑海地区的主要小麦出口国，乌克兰在2025年向中东地区出口了954,252吨小麦。
- 根据欧盟委员会的数据，截至3月22日，在2025-26销售年度（7月至6月），欧盟向沙特阿拉伯出口了144万吨小麦。
- 巴西外贸秘书处（SECEX）的数据显示，2025年，巴西向海湾国家出售了1,290万吨玉米，几乎是2024年660万吨的两倍。
- 根据乌克兰国家海关委员会的数据，2025年，乌克兰向中东地区出口了112万吨玉米。
- 农业和加工食品出口发展局的数据显示，2025年，印度向海湾国家出口了277,974吨牛肉，同比下降19.5%。
- 根据澳大利亚农业和资源经济科学局（ABARES）的数据，2025年，澳大利亚向海湾国家出口了37,804吨牛肉，同比增长12.9%。
- 巴西外贸秘书处（SECEX）的数据显示，2025年，海湾国家从巴西进口了125,947吨牛肉，同比下降37.4%。
- SECEX数据显示，2026年1月至2月，巴西对阿联酋的鸡肉出口量同比增长13.5%，达到88,398吨，对沙特阿拉伯的出口量增长了6.3%，达到67,526吨。
- SECEX数据显示，2025年，阿联酋进口了480,036吨巴西鸡肉，沙特阿拉伯购买了397,910吨。
- S&P Global Energy CERA（标普全球能源CERA）预测，中东地区将在2026年出口1,000万吨氮，占全球出口总量的23.4%。CERA预计，中东地区今年将出口2,300万吨尿素，占全球出口总量的38.5%。
价格
- S&P Global Energy（标普全球能源）旗下的Platts于3月30日评估，鸡胸肉CIF中东价格为2,700美元/吨，较冲突爆发前的2月27日上涨14.4%。
- 3月30日，Platts评估巴西牛肉指标价格为6,911美元/吨，较2月27日上涨3.5%。3月30日，Platts评估90CL牛肉FCA澳大利亚价格为8,210美元/吨，较2月27日上涨5.3%。
- 3月30日，Platts评估APW小麦FOB澳大利亚价格为265美元/吨，较2月27日上涨2.3%。3月30日，Platts评估ASW小麦FOB澳大利亚价格为259美元/吨，较2月27日上涨2.8%。3月30日，Platts评估制粉小麦指标价格为239美元/吨，较2月27日上涨2.6%。
- 3月30日，Platts评估乌克兰玉米FOB黑海港口价格为227.5美元/吨，较2月27日上涨2.5%。3月20日，Platts评估巴西玉米FOB桑托斯港价格为220.56美元/吨，较2月27日上涨0.3%。