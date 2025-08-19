Clean Energy Technology CSM+（清洁能源技术CSM+）套餐提供对清洁能源技术、供应链和能源采购解决方案的广泛覆盖，从发电到终端使用，提供脱碳能源组合的完整视角。我们的覆盖范围包括风能、太阳能、氢能、可再生气体、电池和储能、碳封存、地热、聚光太阳能、小型模块化反应堆和热泵。我们的能源分析与量身定制的价格评估相结合，支持与我们的客户合作设计的特定工作流程。这些包括：PPA、氢能、氨、环境证书、甲烷性能证书和可再生捕获价格指数。

该全球服务为清洁能源技术提供全球、区域和主要国家级别的覆盖。