Vantage는 강력한 온라인 플랫폼에서 포괄적인 업스트림 석유 및 가스 자산 평가 분석을 제공합니다. Vantage는 독점적인 S&P Global 탐사 및 생산(E&P) 데이터와 산업 정보를 활용하여 엔지니어링된 워크플로를 통해 정확한 프로젝트 평가를 보장하며, 에너지 전문가에게 정확하고 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.

금융 및 에너지 전문가를 위해 설계된 Vantage는 세계적 수준의 도구, 강력한 재정 조건 데이터베이스, 생산 경제학, 비용 분석 및 현장 개발 계획에 대한 전문 지식을 사용하여 미래 지향적인 생산 및 비용 프로필을 제공합니다. Vantage 내의 각 프로젝트는 지질학자, 엔지니어, 재정 전문가 및 경제학자로 구성된 팀이 개별 연구 및 분석을 거쳐 정확성과 포괄적인 인사이트를 보장합니다.

Vantage를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

17,000개 이상의 글로벌 업스트림 에너지 자산에 대한 평가 프로세스의 각 단계를 시각화하세요

성능, 손익분기점 가격 및 대체 가격 시나리오를 기반으로 프로젝트를 선별하고 순위를 매기고 비교하세요

포트폴리오 민감도 분석 및 벤치마킹을 위한 투명하고 개방된 경제 모델에 액세스하세요

주요 워크플로