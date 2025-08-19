S&P Global Offerings
제품 및 솔루션
17,000개 이상의 업스트림 석유 및 가스 자산에 대한 데이터 기반 평가를 해제하세요
Vantage는 강력한 온라인 플랫폼에서 포괄적인 업스트림 석유 및 가스 자산 평가 분석을 제공합니다. Vantage는 독점적인 S&P Global 탐사 및 생산(E&P) 데이터와 산업 정보를 활용하여 엔지니어링된 워크플로를 통해 정확한 프로젝트 평가를 보장하며, 에너지 전문가에게 정확하고 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.
금융 및 에너지 전문가를 위해 설계된 Vantage는 세계적 수준의 도구, 강력한 재정 조건 데이터베이스, 생산 경제학, 비용 분석 및 현장 개발 계획에 대한 전문 지식을 사용하여 미래 지향적인 생산 및 비용 프로필을 제공합니다. Vantage 내의 각 프로젝트는 지질학자, 엔지니어, 재정 전문가 및 경제학자로 구성된 팀이 개별 연구 및 분석을 거쳐 정확성과 포괄적인 인사이트를 보장합니다.
Vantage를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
주요 워크플로
Vantage dashboard with fiscal terms, project economics and fully transparent and editable Excel models for more than 17,000 assets.
Granular emissions data at project and asset level including reliability and representativeness data quality metrics.
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.
200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.
당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.
필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.
성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.
당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.
Interested in Upstream Data?
양식을 작성해 주시면 팀원이 연락하여 귀하의 비즈니스에 적합한 솔루션을 안내해 드립니다.