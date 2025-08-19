상담하기

Vantage는 강력한 온라인 플랫폼에서 포괄적인 업스트림 석유 및 가스 자산 평가 분석을 제공합니다. Vantage는 독점적인 S&P Global 탐사 및 생산(E&P) 데이터와 산업 정보를 활용하여 엔지니어링된 워크플로를 통해 정확한 프로젝트 평가를 보장하며, 에너지 전문가에게 정확하고 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.

금융 및 에너지 전문가를 위해 설계된 Vantage는 세계적 수준의 도구, 강력한 재정 조건 데이터베이스, 생산 경제학, 비용 분석 및 현장 개발 계획에 대한 전문 지식을 사용하여 미래 지향적인 생산 및 비용 프로필을 제공합니다. Vantage 내의 각 프로젝트는 지질학자, 엔지니어, 재정 전문가 및 경제학자로 구성된 팀이 개별 연구 및 분석을 거쳐 정확성과 포괄적인 인사이트를 보장합니다.

Vantage를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 17,000개 이상의 글로벌 업스트림 에너지 자산에 대한 평가 프로세스의 각 단계를 시각화하세요
  • 성능, 손익분기점 가격 및 대체 가격 시나리오를 기반으로 프로젝트를 선별하고 순위를 매기고 비교하세요
  • 포트폴리오 민감도 분석 및 벤치마킹을 위한 투명하고 개방된 경제 모델에 액세스하세요

Vantage 탐색

API 솔루션

클라우드

데이터 피드

데스크톱 및 모바일

왜 업스트림 솔루션인가?

독보적인 경력

수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.

글로벌 인텔리전스

200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.

독립적인 출처

당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.

맞춤형 데이터

필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.

업스트림 전문가

성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.

AI 기반 기술

당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.

