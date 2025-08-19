업스트림 부문 강화형 배출 데이터세트는 소스와 유형별로 포괄적이고 세부적인 온실가스(GHG) 배출 데이터를 제공하여 귀사의 업스트림 벤치마킹, 계획, 스크리닝 및 감축 워크플로를 지원합니다.

정부와 규제 기관이 COP28 메탄 서약에 따라 GHG 배출 감소에 대한 강조를 강화함에 따라, 기업들은 업스트림 솔루션이 제공하는 더 폭넓고 깊은 배출 데이터를 통해 제안되고 있는 새롭고 엄격한 규제에 대비할 필요가 있습니다.