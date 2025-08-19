상담하기

개요

오늘날의 적시성과 유연한 전달 요구를 충족하기 위해, 당사의 데이터, 소프트웨어 및 인사이트는 데스크톱, 웹 기반 플랫폼, 클라우드, 데이터 피드 및 API 솔루션을 통해 제공됩니다.

당사의 솔루션을 강력한 연결 기능, 최첨단 AI 시각화 도구 및 머신 러닝 기술과 결합하여 필요할 때와 방법에 따라 데이터와 인사이트를 최대한 활용하세요.

공급 옵션

고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.

플랫폼

사용자 친화적인 플랫폼을 사용하여 상업적 및 지하 E&P 워크플로를 탐색하고 분석하고 해석하고 시각화하여 효율성을 향상시키세요.

클라우드

원격으로 서비스 및 저장소에 연결하여 장치, 워크플로 및 위치 전반에 걸쳐 협업 및 데이터 공유를 가능하게 하여 운영을 간소화하세요.

데이터 피드

에너지 수명 주기 전반에 걸쳐 포괄적인 시장 데이터에 대한 지속적인 액세스를 위해 당사의 데이터 피드를 활용하여 분석 및 결정을 향상시키세요.

API 솔루션

여러 출처에서 표준화된 데이터를 원활하게 액세스하여 의사 결정을 개선하고 업스트림 운영을 최적화하여 효율성과 성능을 향상시킵니다.

전달 기능

워크플로를 최적화하고 의사 결정을 개선하며 운영 전반에 걸쳐 효율성을 높이기 위해 설계된 주요 제공 옵션을 탐색하세요.

왜 업스트림 솔루션인가?

독보적인 경력

수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.

글로벌 인텔리전스

200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.

독립적인 출처

당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.

맞춤형 데이터

필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.

업스트림 전문가

성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.

AI 기반 기술

당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.

