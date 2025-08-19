S&P Global Offerings
역동적인 에너지 환경에서 성공을 위한 필수적인 상업 및 지하 데이터로 모든 규모의 기회를 평가하세요.
우리의 업스트림 데이터 솔루션은 자산 평가, 탐사 및 생산(E&P), 시장 활동, 에너지 인프라, 그리고 석유 및 가스 벤치마킹 등 에너지 수명 주기 전체를 포괄합니다.
이러한 데이터 솔루션은 기업이 지하 리스크를 완화하고, 경쟁자를 추적하며, 파트너를 평가하고, 성과를 벤치마킹하며, 탈탄소화 노력을 지원하면서 투자를 최적화하도록 돕습니다. 당사는 스타트업부터 다국적 기업에 이르기까지 모든 규모의 운영을 지원하기 위해 데이터 솔루션을 맞춤화합니다.
전 세계 석유 및 가스 회사에 필수적인 인사이트 제공
운영자, NOC, 서비스 제공업체를 위한 글로벌 데이터를 통해 E&P 워크플로를 향상시키고, 분지에서 저수지까지 동향을 분석하고 투자 기회를 평가하세요.
업스트림 데이터 솔루션의 주요 제품을 탐색하여 워크플로를 최적화하고, 의사 결정을 개선하며, 운영 전반에 걸쳐 효율성을 높이세요.
세계 200대 E&P 회사 중 95%가 의존하는 업계에서 가장 포괄적인 글로벌 E&P 데이터베이스를 활용하세요. 130개 이상의 국가에 대한 재정 및 규제 조건과 보고 데이터를 포함하여 600만 개 이상의 유정, 유전 및 분지에 대한 기술 및 상업적 데이터와 인사이트를 얻을 수 있습니다.
미국에서 가장 포괄적인 유정 데이터를 탐색하세요. 600만 개 이상의 석유 및 가스 유정 기록이 있습니다. 당사의 데이터베이스는 1859년 드레이크 유정까지 거슬러 올라가는 기록을 포함하여 거의 500만 개의 미국 유정에 대한 1,000개 이상의 데이터 속성을 특징으로 합니다. 핵심 탐사 및 생산 데이터 세트를 위한 콘텐츠 전달 도구에 의존하여 워크플로의 모든 단계를 지원하고 업계에서 경쟁력을 유지하세요.
캐나다에 대한 포괄적인 정보를 발견하고, 통합되고 원활한 데이터를 제공하여 의사 결정을 향상시키세요. 필요한 세부 정보에 신속하게 액세스하여 기회를 식별하고 평가하며, 속성을 탐색하고 서부 캐나다 퇴적 분지, 영토, 동해안 해양 지역을 포함하여 캐나다 전역의 자산을 관리하세요.
17,000개 이상의 글로벌 업스트림 석유 및 가스 자산에 대한 미래 지향적 분석을 제공하는 당사의 인터랙티브 애플리케이션은 가격 예측, 역사적 데이터 및 분석 기반 워크플로를 통해 자산 평가 및 계획을 개선합니다. 75명 이상의 전문가 팀이 콘텐츠, 모델링 및 방법론에 대한 문의를 지원합니다.
해양 석유 및 가스 굴착 장비 활동 데이터에 대한 선도적인 권위자와 함께 글로벌 해양 계약 시장의 동향을 추적, 분석 및 예측하세요. 당사의 데이터는 30년 이상의 산업 전문 지식을 바탕으로 운영을 향상시키고 자신감 있는 의사 결정을 지원합니다.
귀사의 데이터를 당사의 광범위한 업스트림 E&P 데이터베이스와 통합하여 E&P 부문에서 탐사 및 M&A 기회를 평가하고 가치 평가 및 순위를 매기세요. POR은 인터랙티브 글로벌 지도를 통해 상업적 인사이트를 제공하여 회복력 있는 지역을 식별하고 자산을 동료와 비교할 수 있도록 도와줍니다.
실시간으로 상업 및 지하 활동을 연결하는 중요한 인사이트를 통해 글로벌 에너지 활동에 대한 실시간 해설을 얻으세요. 탐사부터 폐기까지 자산을 추적할 수 있는 단일 소스 허브로 연구를 간소화하세요.
실시간으로 상업 및 지하