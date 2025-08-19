우리의 업스트림 데이터 솔루션은 자산 평가, 탐사 및 생산(E&P), 시장 활동, 에너지 인프라, 그리고 석유 및 가스 벤치마킹 등 에너지 수명 주기 전체를 포괄합니다.

이러한 데이터 솔루션은 기업이 지하 리스크를 완화하고, 경쟁자를 추적하며, 파트너를 평가하고, 성과를 벤치마킹하며, 탈탄소화 노력을 지원하면서 투자를 최적화하도록 돕습니다. 당사는 스타트업부터 다국적 기업에 이르기까지 모든 규모의 운영을 지원하기 위해 데이터 솔루션을 맞춤화합니다.