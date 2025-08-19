상담하기

개요

우리의 업스트림 데이터 솔루션은 자산 평가, 탐사 및 생산(E&P), 시장 활동, 에너지 인프라, 그리고 석유 및 가스 벤치마킹 등 에너지 수명 주기 전체를 포괄합니다.

이러한 데이터 솔루션은 기업이 지하 리스크를 완화하고, 경쟁자를 추적하며, 파트너를 평가하고, 성과를 벤치마킹하며, 탈탄소화 노력을 지원하면서 투자를 최적화하도록 돕습니다. 당사는 스타트업부터 다국적 기업에 이르기까지 모든 규모의 운영을 지원하기 위해 데이터 솔루션을 맞춤화합니다.

숫자로 보는 영향력

전 세계 석유 및 가스 회사에 필수적인 인사이트 제공

주요 특징

탐사 및 생산

운영자, NOC, 서비스 제공업체를 위한 글로벌 데이터를 통해 E&P 워크플로를 향상시키고, 분지에서 저수지까지 동향을 분석하고 투자 기회를 평가하세요.

시장 활동

업스트림 활동의 글로벌 추적을 간소화하고, 라이선스 협상을 강화하며, 새로운 기회를 발견하고 경쟁자를 모니터링하세요.

에너지 인프라

실시간 인프라 데이터를 통해 원유, 천연가스, CO2 가치 사슬을 운영 상태, 배출량, 프로젝트 이정표와 함께 탐색하세요.

석유 및 가스 벤치마킹

동료 운영자로부터 인사이트를 얻어 유정 작업의 계획, 설계 및 예산을 개선하여 경제적 결과를 향상시킵니다.

제품 특징

업스트림 데이터 솔루션의 주요 제품을 탐색하여 워크플로를 최적화하고, 의사 결정을 개선하며, 운영 전반에 걸쳐 효율성을 높이세요.

탐사 및 생산

