S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
투자, 탐사 및 에너지 전환을 위한 주요 탄화수소 분지에 대한 미래 지향적인 인사이트를 제공합니다.
오늘날 변화하는 석유 및 가스 시장에서 플레이 및 분지 수준의 상업적 자문에 대한 수요는 그 어느 때보다 중요합니다. 당사의 상업적 플레이 및 분지 서비스는 세계에서 가장 중요한 플레이 및 분지 내 상업적 잠재력에 대한 명확한 분석을 제공합니다. 이 서비스는 경쟁, 성장 잠재력, 포트폴리오 우선순위, 사업 개발 기회, 탐사 활동 및 신규 사업 전략에 대한 질문을 해결하기 위한 전망과 지침을 제공하여 E&P 산업의 분지 수준 평가 과정을 지원합니다.
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.
200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.
당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.
필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.
성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.
당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.
이 제품에 관심이 있으신가요?
양식을 작성해 주시면 팀원이 연락하여 귀하의 비즈니스에 적합한 솔루션을 안내해 드립니다.