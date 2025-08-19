당사의 탄소 포집, 활용 및 저장 역량은 석유 및 가스 산업의 업스트림, 미드스트림 및 다운스트림 운영과 함께한 60년 간의 경험을 바탕으로 하고 있습니다. 관련 CCUS 데이터 세트를 사용하여, 이제 탄소 포집, 활용 및 저장 산업을 위해 강화되고 S&P Global Energy 제품 포트폴리오 전반의 인사이트로 보강된 당사의 고객은 의사 결정에 필요한 포괄적인 탄소 포집, 활용 및 저장 정보를 얻을 수 있습니다.

당사의 탄소 포집, 활용 및 저장 솔루션은 API, 클라우드, 독점 소프트웨어 또는 컨설팅 서비스를 통해 접근할 수 있으며, 이를 통해 고객은 CCUS 시장 잠재력을 조사하고 평가할 수 있으며, 여기에는 CO2 배출원과 산업 소비자, 정치 및 규제 환경, 운송 인프라 및 저장에 사용할 수 있는 지하 부지가 포함됩니다.