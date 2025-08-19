상담하기

어떤 플랜이 적합할지 고민되시나요? 당사에 문의하시면 고객 맞춤형 구독 플랜을 찾아드립니다.

영업팀에 연락하기 전화 문의  ( 08007528878 )

페이지 주요 내용

개요

당사의 탄소 포집, 활용 및 저장 역량은 석유 및 가스 산업의 업스트림, 미드스트림 및 다운스트림 운영과 함께한 60년 간의 경험을 바탕으로 하고 있습니다. 관련 CCUS 데이터 세트를 사용하여, 이제 탄소 포집, 활용 및 저장 산업을 위해 강화되고 S&P Global Energy 제품 포트폴리오 전반의 인사이트로 보강된 당사의 고객은 의사 결정에 필요한 포괄적인 탄소 포집, 활용 및 저장 정보를 얻을 수 있습니다.

당사의 탄소 포집, 활용 및 저장 솔루션은 API, 클라우드, 독점 소프트웨어 또는 컨설팅 서비스를 통해 접근할 수 있으며, 이를 통해 고객은 CCUS 시장 잠재력을 조사하고 평가할 수 있으며, 여기에는 CO2 배출원과 산업 소비자, 정치 및 규제 환경, 운송 인프라 및 저장에 사용할 수 있는 지하 부지가 포함됩니다.

탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) - 팩트시트

당사의 탄소 포집, 활용 및 저장 솔루션이 특별한 이유는 무엇입니까?

작년에는 넷 제로 목표 달성을 위한 주요 경로인 CCUS 배치에 대한 투자가 증가했습니다.

광범위하고 깊이 있는 당사의 데이터세트와 인사이트는 지상 및 지하의 잠재적인 CCUS 현장에 대한 신속하고 포괄적인 평가를 가능하게 합니다.

CO2-EOR 스크리너 도구는 CCUS 솔루션의 일환으로 개발되었습니다

더 많은 정보를 원하시면 이 페이지의 양식을 작성하시거나 support.energy@spglobal.com으로 이메일을 보내주세요

당사의 탄소 포집, 활용 및 저장 솔루션이 특별한 이유는 무엇입니까?

CCUS 솔루션의 주요 특징.

당사 CCUS의 주요 혜택