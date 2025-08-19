상담하기

개요

AccuMap은 서부 캐나다 퇴적 분지 및 프론티어 지역에서 운영하는 석유 및 가스 회사들을 위한 종합적인 매핑, 데이터 관리 및 분석 소프트웨어 솔루션입니다. 지질학자, 토지 담당자, 회계 직원 및 관리자들을 위해 설계된 AccuMap은 토지, 유정, 공간, 미드스트림 및 생산 정보를 포함한 다양한 데이터 세트를 통합하여 기회에 대한 완전한 시각을 제공합니다.

AccuMap을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 특정 석유 및 가스 단계에 산업 지식 통합
  • 발견에서 생산까지의 플레이 진행
  • 애플리케이션 간 데이터를 쉽게 이동함
  • 맞춤형 워크플로 솔루션 생성
  • 단일 통합 애플리케이션으로 탐사 결정 지원
  • AccuLogsTM, GeoSynTM 및 Petra®의 데이터 접근 및 통합
AccuMap 개요

포함 사항

왜 업스트림 솔루션인가?

독보적인 경력

수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.

글로벌 인텔리전스

200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.

독립적인 출처

당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.

맞춤형 데이터

필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.

업스트림 전문가

성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.

AI 기반 기술

당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.

