제품 및 솔루션
효율적이고 비용 효율적인 도구로 로그 분석과 실행 속도를 높이세요.
AccuLogs는 AccuMapTM에서 제공하는 250만 개 이상의 심도 등록된 래스터 유정 로그 이미지와 디지털 LAS 파일에 대한 접근을 제공하여 서부 캐나다 퇴적 분지의 지하 데이터를 종합적으로 볼 수 있게 합니다. 원본 문서가 출처인 DST, 천공, 코어 데이터를 포함한 유정 로그를 쉽게 분석할 수 있습니다.
AccuLogs를 사용하면 다음을 할 수 있습니다.
단면도 또는 단일 유정 뷰어에서 래스터 및 디지털 로그 이미지를 결합하세요. 디지털 로그는 사용자가 음영 적용, 교차, 영역 컷오프 정의, 곡선 정의 설정과 즉석에서 계산된 암석물리학 곡선을 생성할 수 있는 기능을 제공합니다. 계산을 생성하고 사용자 데이터베이스에 두께를 할당하여 매핑하세요.
현장에서 TIFF 이미지 또는 LAS 파일을 받는 즉시 독점 로그 데이터를 가져오세요. 가져온 래스터 및 디지털 로그는 자동으로 사용자 데이터베이스에 저장되어 동일한 이미지를 다시 가져올 필요 없이 시간을 절약할 수 있습니다. 독점 로그를 신속하게 심도별로 등록하세요.
독점 데이터를 사용하고 새로 시추한 유정이 AccuMapTM 데이터베이스의 일부가 아닌 경우, 유정을 단면도에 빠르게 추가하고 독점 이미지를 가져와 즉시 전체 그림을 확인하세요.
두께 측정 도구를 사용하여 잠재력이 있는 영역을 로그에서 정의하는 데 도움을 받으세요. 이제 도구를 사용하여 로그에서 두께를 빠르게 계산할 수 있습니다.
측정된 두께 값을 할당하면 순수 생산층 구간, 순수 모래층 또는 공극률을 정의할 수 있습니다. 이러한 값은 단일 측정치이거나 여러 측정치의 조합일 수 있습니다. 지층에 할당된 모든 값은 AccuMap으로 업데이트할 수 있어서 사용자 데이터베이스에서 값을 유지 관리하고 생산층 맵을 생성하며, 이 값을 내보낼 수 있습니다.
AccuMap의 AccuCard에서 로그 버튼을 클릭하여 관심 구간 또는 전체 로그를 확인할 수 있습니다. AccuLogs를 사용하면 AccuMap에서 신뢰하는 중요한 해석 데이터를 심도별로 로그에 바로 표시할 수 있습니다.
또한 모든 래스터 이미지는 심도 정합이 되어 있어, 로그 상에 상단 위치, 주석 및 기타 정보를 정확하게 배치할 수 있습니다. 그런 다음 단면도에 지도, 그래프, DST 차트 등을 손쉽게 추가하여 완전한 해석을 제공할 수 있습니다.
단일 유정을 보거나 단면도 뷰어를 사용하세요. 단일 유정 뷰어는 더 적은 시간에 더 많은 유정을 검토하고 평가하도록 도와주며, 단면도 뷰어는 클릭 한 번으로 구조 기준에서 층서 기준으로 쉽게 전환하면서 몇 분 만에 단면을 구축하고 해석할 수 있게 해줍니다. 투명 로그 이미지와 타입 로그를 사용하면 로그 뒤의 지층 충진물을 보이게 하고, 동일 유정의 두 로그를 쉽게 비교할 수 있습니다.
대규모 종이 저장 시설이 필요하지 않습니다. 모든 정보가 데스크톱에 있어서 데이터를 관리해 드립니다. 또한, 종이 문서가 없으므로 기다릴 필요가 없습니다. 복사와 편집 없이 원하는 로그를 즉시 얻을 수 있어서 시간을 더욱 절약할 수 있습니다.
