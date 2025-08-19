상담하기

개요

AccuLogs는 AccuMapTM에서 제공하는 250만 개 이상의 심도 등록된 래스터 유정 로그 이미지와 디지털 LAS 파일에 대한 접근을 제공하여 서부 캐나다 퇴적 분지의 지하 데이터를 종합적으로 볼 수 있게 합니다. 원본 문서가 출처인 DST, 천공, 코어 데이터를 포함한 유정 로그를 쉽게 분석할 수 있습니다.

AccuLogs를 사용하면 다음을 할 수 있습니다.

  • 모든 관련 로그 정보를 표시하여 지하 데이터를 시각화합니다
  • 잠재적인 플레이를 보여주기 위해 프레젠테이션 준비가 완료된 단면도를 생성합니다
  • 독점 래스터 및 LAS 파일을 공공 데이터와 통합하여 지불 잠재력을 개선합니다
포함 사항

  • 250만 개 이상의 스캔과 심도 등록된 래스터 유정 로그 이미지와 원본 문서에서 DST, 퍼프 및 코어로 주석이 달린 디지털 LAS 파일
  • 모든 이미지는 400 dpi로 스캔되며 뛰어난 인쇄 품질과 선명도를 위해 원래의 로그 스케일로 저장됩니다
  • 디지털 LAS 파일을 위한 S&P Global Direct Connect 접근 권한
  • 범위에는 AB, BC, SK, MB, NWT, YK, N. Dakota 및 Montana를 포함한 서부 캐나다 퇴적 분지가 포함됩니다.

제품 특징

왜 업스트림 솔루션인가?

독보적인 경력

수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.

글로벌 인텔리전스

200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.

독립적인 출처

당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.

맞춤형 데이터

필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.

업스트림 전문가

성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.

AI 기반 기술

당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.

