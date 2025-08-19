해운 인사이트는 상품을 구매, 판매 및 운송하는 복잡한 과정을 수익성 있게, 그리고 이제는 지속 가능한 방식으로 원산지에서 소비자에게까지 전달하는 데 필수적입니다. 이 허브는 포괄적인 해운 데이터와 분석을 위한 필수 자원입니다. 전 세계 무역의 80% 이상이 해상으로 운송된다는 것을 알고 계셨나요? 당사의 강력한 해운 데이터 솔루션은 해운 산업, 거래자 및 투자자가 글로벌 해운 산업을 자신 있게 탐색할 수 있도록 지원합니다.

환경 규제가 강화되고 경제 성장이 가속화되며 연료 가격이 변동함에 따라, 무역 흐름은 상당한 변화를 겪고 있습니다. 컨테이너, 탱커, 건화물 운송, 건화물 및 해양 연료와 같은 카테고리에서 765개 이상의 정교하게 제작된 운임 평가를 통해 변동성이 큰 해운 시장에서 정보에 입각한 결정을 내리는 데 필요한 투명성과 정확성을 제공합니다.