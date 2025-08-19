S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
시장을 평가하기 위해 필요한 해운 데이터
해운 시장이 움직일 때 기회를 잡을 준비가 되어 있습니다.
해운 인사이트는 상품을 구매, 판매 및 운송하는 복잡한 과정을 수익성 있게, 그리고 이제는 지속 가능한 방식으로 원산지에서 소비자에게까지 전달하는 데 필수적입니다. 이 허브는 포괄적인 해운 데이터와 분석을 위한 필수 자원입니다. 전 세계 무역의 80% 이상이 해상으로 운송된다는 것을 알고 계셨나요? 당사의 강력한 해운 데이터 솔루션은 해운 산업, 거래자 및 투자자가 글로벌 해운 산업을 자신 있게 탐색할 수 있도록 지원합니다.
환경 규제가 강화되고 경제 성장이 가속화되며 연료 가격이 변동함에 따라, 무역 흐름은 상당한 변화를 겪고 있습니다. 컨테이너, 탱커, 건화물 운송, 건화물 및 해양 연료와 같은 카테고리에서 765개 이상의 정교하게 제작된 운임 평가를 통해 변동성이 큰 해운 시장에서 정보에 입각한 결정을 내리는 데 필요한 투명성과 정확성을 제공합니다.
당사의 가격 데이터는 시장 변동을 따라잡고 계약을 자신 있게 협상하며 위험을 관리하고 무역 및 투자 전략을 개발하는 데 도움을 줍니다.
해운 업계 전반의 전문가들이 매일 신뢰하는 운송 데이터입니다.
국제해사기구(IMO)는 2008년 수준과 비교하여 2050년까지 전 세계 선박의 온실가스 배출량을 50% 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다.
당사는 고객들의 지속 가능성 노력을 돕기 위해 투명성과 실행 가능한 정보를 제공하며 해운 시장의 새로운 분야를 평가해 왔습니다.
시장 범위에는 다음이 포함됩니다.
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
PLATTS PRICE ASSESSMENTS
S&P Global Energy methodologies bring consistency and robustness to our price assessments through principles and parameters that guide our market specialists at every stage of the process.
100년이 넘는 기간 동안 당사는 현물 및 선도 시장을 위한 Platts 운임 평가를 제공해 왔습니다. 고객들은 뉴스, 가격 정보, 해운 인사이트에 대해 당사를 신뢰하며, 이를 바탕으로 투명하고 효율적인 시장에서 자신 있게 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
당사는 250개 이상의 Platts 벤치마크를 통해 가격 협상과 계약의 업계 표준을 제시합니다. 해운 시장 분석에서 입증된 당사의 신뢰성은 기존 해운 산업과 신흥 해운 산업 전반에 걸쳐 있습니다.
엄격한 품질 관리, 다양한 정보 출처, 엄격한 지침 및 IOSCO 원칙 준수에 기반한 당사의 견고한 방법론으로 해운 시장 데이터의 무결성을 보장합니다. 당사는 신뢰감 형성을 위