극적으로 변화하는 무역 흐름과 가격 변동성에 대한 노출이 증가함에 따라, 시기적절하고 정확한 가격 정보를 통해 해양 연료 시장을 따라잡아야 합니다. 광범위한 시장 조사를 바탕으로 한 당사의 포괄적인 가격 평가가 효과적인 계획 및 전략 개발에 필수적인 최신 가격 변동과 동향을 제공합니다.



아랍 걸프, 동아시아, 북유럽, 지중해, 미국 및 캐나다, 남아메리카를 포함한 전 세계 6개 지역에서 가장 붐비는 65개 이상의 항구를 다룹니다. 중간 연료유, 해양 디젤, 0.5% 해양 연료를 포함한 등급별 물리적 벙커 연료 가격의 일일 업데이트는 시장에 영향을 미치는 요인에 대한 중요한 인사이트를 제공합니다.



벙커 연료 거래자, 분석가, 선주 여부에 관계없이, 당사의 벤치마크 가격과 전체 역사적 데이터로 귀하가 자신감을 가지고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 보장합니다. 해양 연료 시장 범위와 Platts가 해운 시장에서의 성공을 어떻게 지원할 수 있는지에 대해 더 알아보려면 당사에 문의하세요.