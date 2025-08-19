S&P Global Offerings
제품 및 솔루션
당사의 해운 시장 데이터 패키지에서 필수적인 해양 연료 데이터를 찾으세요.
극적으로 변화하는 무역 흐름과 가격 변동성에 대한 노출이 증가함에 따라, 시기적절하고 정확한 가격 정보를 통해 해양 연료 시장을 따라잡아야 합니다. 광범위한 시장 조사를 바탕으로 한 당사의 포괄적인 가격 평가가 효과적인 계획 및 전략 개발에 필수적인 최신 가격 변동과 동향을 제공합니다.
아랍 걸프, 동아시아, 북유럽, 지중해, 미국 및 캐나다, 남아메리카를 포함한 전 세계 6개 지역에서 가장 붐비는 65개 이상의 항구를 다룹니다. 중간 연료유, 해양 디젤, 0.5% 해양 연료를 포함한 등급별 물리적 벙커 연료 가격의 일일 업데이트는 시장에 영향을 미치는 요인에 대한 중요한 인사이트를 제공합니다.
벙커 연료 거래자, 분석가, 선주 여부에 관계없이, 당사의 벤치마크 가격과 전체 역사적 데이터로 귀하가 자신감을 가지고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 보장합니다. 해양 연료 시장 범위와 Platts가 해운 시장에서의 성공을 어떻게 지원할 수 있는지에 대해 더 알아보려면 당사에 문의하세요.
주요 항구의 등급별 최신 해양 연료 가격과 이에 영향을 미치는 요인에 대한 인사이트를 제공하여 물리적인 도매 벙커 연료 시장의 일일 글로벌 그림에 접근하세요. 벙커 연료 거래자, 분석가 또는 선주이든, 당사는 귀하가 정보에 입각한 결정을 자신 있게 내릴 수 있도록 필요한 확신을 제공합니다.
참조를 위한 벙커 연료 평가 및 업계에서 인정받는 벤치마크에 접근하세요
최신 글로벌 가격 정보를 활용하여 계약 협상에 대한 신뢰도를 높일 수 있습니다.
지속적인 압박이 존재하므로 부정적인 영향을 최소화하기 위해 올바른 데이터를 확보하는 것이 중요합니다.
당사의 방대한 역사적 데이터를 활용합니다
극적으로 변화하는 무역 흐름에 발맞추고 가격 변동성에 대한 노출을 관리하기 위해 경쟁력을 유지합니다
투명한 가격 책정과 방법론으로 공정한 경쟁 환경을 최대한 활용합니다.
일일 및 역사적 현물 및 계약 가격 평가를 참조합니다.
상품 시장에 대한 새로운 규제의 영향을 준비합니다.
귀하에게 적합한 시간과 형식으로 회사 전반의 일일 마감 데이터를 제공합니다
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
PLATTS PRICE ASSESSMENTS
S&P Global Energy methodologies bring consistency and robustness to our price assessments through principles and parameters that guide our market specialists at every stage of the process.
