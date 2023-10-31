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제품 및 솔루션
LNG 가격 데이터, 시장에 영향을 미치는 뉴스, LNG 시장 펀더멘털 분석에 대한 일일 요약을 제공합니다.
아시아, 아프리카, 유럽, 중동 및 아메리카의 지역 시장에 대한 일일 보도를 통해 시장 펀더멘털을 이해하고 반응하며, 글로벌 가격에 영향을 미치는 뉴스를 고려한 전략을 보장합니다.
Platts JKM™을 포함한 10가지 일일 시장 평가를 참조하여 강력한 거래 전략을 세우고, 운송 요금, 순수익 및 경쟁 연료 가격에 대한 일일 정보를 통해 앞서 나갑니다.
보고서, 뉴스 및 가격 책정, 무역 흐름, 입찰(입찰 추적기 포함), 신규 수신 터미널, 공급 및 액화 프로젝트, 프로젝트 자금 조달, 운송 입찰 및 용선, 규제 변경 등에 대한 분석을 통해 다음에 어떤 조치를 취할지 예측합니다.
점점 더 역동적인 가격 환경에서 위험을 이해하고 모니터링하며, 시장 펀더멘털, 뉴스 및 분석을 기반으로 완화 전략을 개발하세요.
DES 브라질 순 선도 가격, 보고된 남대서양 입찰, 제안 및 거래, 글로벌 차별화, 운임 비용 및 용량 활용, 날씨 및 저수지 데이터를 포함한 주간 남미 LNG 보충 자료로 신흥 시장에서 새로운 기회를 식별하세요.
새로운 수신 터미널의 위치 선정/개발/건설, 가격 책정, 무역 흐름 및 경쟁 연료에 대한 업데이트.
Platts JKM™, 아시아 안팎의 현물 거래와 전 세계 LNG 장기 계약 및 입찰 정보, Platts FOB 미국 걸프 연안 마커, Platts DES 중동 마커, Platts DES 서인도 지역 마커에서 점점 더 많이 사용되고 있는 당사의 가격 벤치마크를 포함한 실물 및 파생상품 시장 가격.
계약 가격 조건, LNG 프로젝트 자금 조달, 전 세계의 기존 및 제안된 재기화 및 액화 터미널에 대한 데이터.
의회, 주 및 지방 정부 절차에 대한 보고서, 새로운 LNG 공급 프로젝트에 대한 정보, 새로운 액화 프로젝트 및 공장 개발/건설에 대한 보고서를 포함한 규제 절차에 관한 사항.
가장 최근의 입찰, 선적 보고서, 뉴스 및 분석, 용선 데이터의 입찰 뉴스 및 입찰 추적기.
고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.
100년이 넘는 기간 동안 당사는 현물 및 선도 시장을 위한 Platts 가격 평가를 제공해 왔습니다. 고객들은 뉴스, 가격 정보, 분석을 위해 당사를 신뢰하며, 이를 바탕으로 투명하고 효율적인 시장에서 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있습니다.
250개 이상의 Platts 벤치마크를 통해 가격 협상과 계약의 업계 표준을 제시합니다. 기존 시장과 신흥 시장 전반에 걸쳐 시장 투명성을 제공한다는 신뢰를 구축해 왔습니다.
엄격한 품질 관리, 다양한 정보 출처, 엄격한 지침 및 IOSCO 원칙 준수에 기반한 견고한 방법론으로 데이터의 무결성을 보장합니다. 신뢰 형성을 위해 방법론과 가격 평가 기준을 투명하게 공개하고 있습니다.
기존 업체부터 최첨단 기업까지 다양한 정보 제공업체로부터, 여러 플랫폼을 통해 필수 정보를 직접 제공받아 글로벌 시장에서 결정적인 우위를 확보할 수 있습니다.
전 세계적으로 광범위하게 분포한 원자재별 전담 가격 전문가들이 시장의 미묘한 변화와 복잡성을 반영한 정확한 가격 및 방법론을 보장하며, 고객에게 가치 있는 인사이트를 제공합니다.
Platts는 독립적이고 비편향적인 관점을 제공합니다. 공정성에 대한 당사의 확고한 의지는 시장 참여자들이 신뢰할 수 있는 평가와 인사이트로 이어집니다.
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