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페이지 주요 내용

정유제품 시장을 명확하게 이해하고 대응할 수 있습니다

S&P Global의 정유 및 마케팅 인사이트, 데이터 및 분석을 통해 전 세계 정유 및 마케팅 가치사슬의 변화하는 시장 역학을 파악할 수 있습니다.

정유 산업의 글로벌화가 가속화됨에 따라, 다운스트림 기업은 장·단기 전략적 의사결정이 필요합니다. 당사의 정유 및 마케팅 서비스는 현명한 투자 결정을 내리는 데 필수적인 다운스트림 부문 전반에 대한 분석적 시각을 제공합니다.

석유제품 및 설비에 대한 국가별 수급 전망을 통해 향후 투자에 유리한 시장 환경을 파악할 수 있습니다. 정유 설비 용량과 설비별 합리화 간의 관계, 원유 및 원료 특성, 처리량과 가동률, 제품 흐름별 지역 간 수급 균형을 분석할 수 있습니다. 또한 소매 자동차 연료 판매량과 유통, 차량 보유 규모, 거시경제 개요, 석유 물류 데이터를 통해 정유 및 마케팅 가치사슬 전반에 대한 상세한 시각을 제공합니다.

전략 기획가, 사업 개발 전문가 및 투자 의사결정권자는 당사의 정유 및 마케팅 서비스를 다음과 같이 활용합니다.

  • 비즈니스를 운영하는 시장에서의 정책 결정과 그에 따른 경제적 영향 평가
  • 동종 기업 및 경쟁사와 소매 및 정유 부문 성과 비교
  • 글로벌 및 지역별 정유제품 수급 펀더멘털을 정확히 파악
  • 신규 설비 및 인프라에 대한 장기 투자 의사결정 수행
  • 제품 흐름, 정유 경제성 및 가격이 정유제품 시장에 미치는 영향 평가

지역 모듈

필요에 따라 글로벌 기본 모듈에 지역 모듈을 추가할 수 있습니다. 현재 제공되는 지역은 다음과 같습니다.

  • 글로벌 펀더멘털(기본 모듈)
  • 북미
  • 라틴아메리카
  • 유럽/CIS/아프리카
  • 아시아 및 중동
  • 정유 및 마케팅 패키지(5개 모듈 전체, 기타 결합 패키지로도 제공 가능)

포함 사항

데이터 및 배포

고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.

API 솔루션

클라우드

데이터 피드

데스크톱 및 모바일

당사가 선택받는 이유

독보적인 경험

100년이 넘는 기간 동안 당사는 현물 및 선도 시장을 위한 Platts 가격 평가를 제공해 왔습니다. 고객들은 뉴스, 가격 정보, 분석을 위해 당사를 신뢰하며, 이를 바탕으로 투명하고 효율적인 시장에서 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있습니다.

벤치마크 가격

250개 이상의 Platts 벤치마크를 통해 가격 협상과 계약의 업계 표준을 제시합니다. 기존 시장과 신흥 시장 전반에 걸쳐 시장 투명성을 제공한다는 신뢰를 구축해 왔습니다.

견고한 방법론

엄격한 품질 관리, 다양한 정보 출처, 엄격한 지침 및 IOSCO 원칙 준수에 기반한 견고한 방법론으로 데이터의 무결성을 보장합니다. 신뢰 형성을 위해 방법론과 가격 평가 기준을 투명하게 공개하고 있습니다.

맞춤형 데이터

기존 업체부터 최첨단 기업까지 다양한 정보 제공업체로부터, 여러 플랫폼을 통해 필수 정보를 직접 제공받아 글로벌 시장에서 결정적인 우위를 확보할 수 있습니다.

가격 전문가

전 세계적으로 광범위하게 분포한 원자재별 전담 가격 전문가들이 시장의 미묘한 변화와 복잡성을 반영한 정확한 가격 및 방법론을 보장하며, 고객에게 가치 있는 인사이트를 제공합니다.

독립적인 출처

Platts는 독립적이고 비편향적인 관점을 제공합니다. 공정성에 대한 당사의 확고한 의지는 시장 참여자들이 신뢰할 수 있는 평가와 인사이트로 이어집니다.

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