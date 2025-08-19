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평가 방법론
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S&P Global의 정유 및 마케팅 인사이트, 데이터 및 분석을 통해 전 세계 정유 및 마케팅 가치사슬의 변화하는 시장 역학을 파악할 수 있습니다.
정유 산업의 글로벌화가 가속화됨에 따라, 다운스트림 기업은 장·단기 전략적 의사결정이 필요합니다. 당사의 정유 및 마케팅 서비스는 현명한 투자 결정을 내리는 데 필수적인 다운스트림 부문 전반에 대한 분석적 시각을 제공합니다.
석유제품 및 설비에 대한 국가별 수급 전망을 통해 향후 투자에 유리한 시장 환경을 파악할 수 있습니다. 정유 설비 용량과 설비별 합리화 간의 관계, 원유 및 원료 특성, 처리량과 가동률, 제품 흐름별 지역 간 수급 균형을 분석할 수 있습니다. 또한 소매 자동차 연료 판매량과 유통, 차량 보유 규모, 거시경제 개요, 석유 물류 데이터를 통해 정유 및 마케팅 가치사슬 전반에 대한 상세한 시각을 제공합니다.
전략 기획가, 사업 개발 전문가 및 투자 의사결정권자는 당사의 정유 및 마케팅 서비스를 다음과 같이 활용합니다.
필요에 따라 글로벌 기본 모듈에 지역 모듈을 추가할 수 있습니다. 현재 제공되는 지역은 다음과 같습니다.
인사이트 및 전략 리포트: 주요 글로벌 및 지역별 정유제품 시장에 대한 수시 분석
에너지 전문가 지원: 650명 이상의 에너지 애널리스트가 전 세계 거의 모든 주요 에너지 기업, 최상위 기관 및 투자 운용사, 그리고 세계 유수의 상업 및 투자 은행으로 구성된 고객 기반을 지원합니다. 이러한 고객 다변화는 당사 애널리스트들이 다양한 관점을 통합하고, 에너지 부문에 대한 독자적인 인사이트를 도출할 수 있는 토대가 됩니다. 애널리스트들은 오직 당사 고객만을 위해 리서치 결과를 논의하고 공유하는 서비스를 제공합니다.
정기 웹캐스트를 포함한 엄선된 회원 전용 이벤트에 초대.
Connect: 당사의 최첨단 비즈니스 인텔리전스 플랫폼은 산업 분석, 심층 시장 조사, 기술 정보 및 전망을 강력한 분석 기능과 결합하여 복잡하고 다차원적인 정보와 분석을 실효성 있는 인사이트로 변환합니다.
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고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.
100년이 넘는 기간 동안 당사는 현물 및 선도 시장을 위한 Platts 가격 평가를 제공해 왔습니다. 고객들은 뉴스, 가격 정보, 분석을 위해 당사를 신뢰하며, 이를 바탕으로 투명하고 효율적인 시장에서 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있습니다.
250개 이상의 Platts 벤치마크를 통해 가격 협상과 계약의 업계 표준을 제시합니다. 기존 시장과 신흥 시장 전반에 걸쳐 시장 투명성을 제공한다는 신뢰를 구축해 왔습니다.
엄격한 품질 관리, 다양한 정보 출처, 엄격한 지침 및 IOSCO 원칙 준수에 기반한 견고한 방법론으로 데이터의 무결성을 보장합니다. 신뢰 형성을 위해 방법론과 가격 평가 기준을 투명하게 공개하고 있습니다.
기존 업체부터 최첨단 기업까지 다양한 정보 제공업체로부터, 여러 플랫폼을 통해 필수 정보를 직접 제공받아 글로벌 시장에서 결정적인 우위를 확보할 수 있습니다.
전 세계적으로 광범위하게 분포한 원자재별 전담 가격 전문가들이 시장의 미묘한 변화와 복잡성을 반영한 정확한 가격 및 방법론을 보장하며, 고객에게 가치 있는 인사이트를 제공합니다.
Platts는 독립적이고 비편향적인 관점을 제공합니다. 공정성에 대한 당사의 확고한 의지는 시장 참여자들이 신뢰할 수 있는 평가와 인사이트로 이어집니다.
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