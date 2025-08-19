S&P Global의 정유 및 마케팅 인사이트, 데이터 및 분석을 통해 전 세계 정유 및 마케팅 가치사슬의 변화하는 시장 역학을 파악할 수 있습니다.

정유 산업의 글로벌화가 가속화됨에 따라, 다운스트림 기업은 장·단기 전략적 의사결정이 필요합니다. 당사의 정유 및 마케팅 서비스는 현명한 투자 결정을 내리는 데 필수적인 다운스트림 부문 전반에 대한 분석적 시각을 제공합니다.

석유제품 및 설비에 대한 국가별 수급 전망을 통해 향후 투자에 유리한 시장 환경을 파악할 수 있습니다. 정유 설비 용량과 설비별 합리화 간의 관계, 원유 및 원료 특성, 처리량과 가동률, 제품 흐름별 지역 간 수급 균형을 분석할 수 있습니다. 또한 소매 자동차 연료 판매량과 유통, 차량 보유 규모, 거시경제 개요, 석유 물류 데이터를 통해 정유 및 마케팅 가치사슬 전반에 대한 상세한 시각을 제공합니다.

전략 기획가, 사업 개발 전문가 및 투자 의사결정권자는 당사의 정유 및 마케팅 서비스를 다음과 같이 활용합니다.