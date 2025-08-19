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정유제품

글로벌 연료 수요가 증가함에 따라, 역동적인 시장에서 경쟁력을 유지하는 것이 매우 중요해졌습니다. 당사의 시장 데이터는 100년 넘게 축적된 전문성을 바탕으로 하고 있으며, IOSCO 인증 Platts 가격 벤치마크 104종과 미국, 라틴아메리카, 유럽·중동·아프리카 및 아시아·태평양 시장 전반에 걸친 1,000개 이상의 정유제품 가격 평가를 포함합니다.

탄탄한 방법론과 더불어, 마켓온클로즈(Market on Close) 평가 프로세스에 참여하는 330개 이상의 시장 참여자 네트워크를 기반으로 시장 변화를 고객에게 신속하게 전달합니다. 당사의 데이터를 활용함으로써 연료 및 정유 부문에서 새로운 기회를 포착하고, 끊임없이 진화하는 에너지 환경에서 성공의 동력을 얻을 수 있습니다.

가격 벤치마크 인터랙티브 지도

수치로 보는 영향력

제품 특징

방대한 가격 데이터를 통해 역동적인 원자재 시장을 모니터링함으로써, 자신 있게 계약을 협상하고 리스크를 관리하며 거래 및 투자 전략을 수립할 수 있습니다.

업계 전반의 전문가들이 매일 당사의 데이터를 신뢰하고 있습니다.

정확한 의사결정을 위한 가격 데이터