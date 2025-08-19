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평가 방법론
Methodology & Participation
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시장을 평가하는 데 필요한 수치,
시장이 움직일 때 기회를 포착할 준비가 되어 있습니다.
글로벌 연료 수요가 증가함에 따라, 역동적인 시장에서 경쟁력을 유지하는 것이 매우 중요해졌습니다. 당사의 시장 데이터는 100년 넘게 축적된 전문성을 바탕으로 하고 있으며, IOSCO 인증 Platts 가격 벤치마크 104종과 미국, 라틴아메리카, 유럽·중동·아프리카 및 아시아·태평양 시장 전반에 걸친 1,000개 이상의 정유제품 가격 평가를 포함합니다.
탄탄한 방법론과 더불어, 마켓온클로즈(Market on Close) 평가 프로세스에 참여하는 330개 이상의 시장 참여자 네트워크를 기반으로 시장 변화를 고객에게 신속하게 전달합니다. 당사의 데이터를 활용함으로써 연료 및 정유 부문에서 새로운 기회를 포착하고, 끊임없이 진화하는 에너지 환경에서 성공의 동력을 얻을 수 있습니다.
방대한 가격 데이터를 통해 역동적인 원자재 시장을 모니터링함으로써, 자신 있게 계약을 협상하고 리스크를 관리하며 거래 및 투자 전략을 수립할 수 있습니다.
업계 전반의 전문가들이 매일 당사의 데이터를 신뢰하고 있습니다.
Platts는 계약의 기초가 되는 일일 가격 평가를 발표하여, 고객이 유연성을 가지고 시장 변동에 대응하고 자신 있게 협상하도록 지원합니다.
전 세계 트레이더, 정유사, 생산자는 매일 Platts의 가격 정보를 활용해 시장 흐름을 파악하고 가격을 결정하며, 변동성이 큰 원자재 시장에서 리스크를 완화하고 있습니다.
당사의 포괄적인 연료 및 정유 시장 데이터에 접근하여 전체 가격 이력을 확인하고, 과거 가격 추이를 심층 분석하며, 시장 패턴을 파악해 경쟁 우위를 유지하기 위한 다음 전략을 수립할 수 있습니다.
당사의 데이터는 S&P Global Energy Core를 통한 데스크톱 및 모바일 이용은 물론, 클라우드 서비스, 데이터 피드, API 솔루션 등 고객의 시스템에 가장 적합한 방식으로 제공됩니다.
당사는 독립적이고 공정한 Platts 평가 프로세스를 제공하는 기관으로서 전 세계 시장에서 폭넓은 신뢰를 받고 있습니다. 다양한 시장 참여자로부터 투명한 고품질 데이터를 수집하고, 엄격한 품질 관리 절차를 적용하며, 엄정한 편집 가이드라인과 IOSCO 원칙을 준수합니다.
Platts는 계약의 기초가 되는 일일 가격 평가를 발표하여, 고객이 유연성을 가지고 시장 변동에 대응하고 자신 있게 협상하도록 지원합니다.
전 세계 트레이더, 정유사, 생산자는 매일 Platts의 가격 정보를 활용해 시장 흐름을 파악하고 가격을 결정하며, 변동성이 큰 원자재 시장에서 리스크를 완화하고 있습니다.
당사의 포괄적인 연료 및 정유 시장 데이터에 접근하여 전체 가격 이력을 확인하고, 과거 가격 추이를 심층 분석하며, 시장 패턴을 파악해 경쟁 우위를 유지하기 위한 다음 전략을 수립할 수 있습니다.
당사의 데이터는 S&P Global Energy Core를 통한 데스크톱 및 모바일 이용은 물론, 클라우드 서비스, 데이터 피드, API 솔루션 등 고객의 시스템에 가장 적합한 방식으로 제공됩니다.
당사는 미국, 라틴아메리카, 유럽·중동·아프리카 및 아시아·태평양 시장 전반에서 1,000개 이상의 정유제품 가격 평가를 통해 광범위한 시장 분석을 제공합니다.