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제품 및 솔루션
정유 시나리오 관리 솔루션(RSM)은 정유소 공정과 거래 전략을 최적화하는 궁극의 도구입니다. RSM은 거의 실시간의 인사이트와 강력한 시나리오 모델링을 제공하여 원유 가격 책정부터 유닛 단위의 활용도에 이르기까지 모든 요소를 시뮬레이션할 수 있도록 합니다. Aspen Tech의 통합 PIMs 소프트웨어로 구동되고 Commodity Insight의 고품질 정유소 데이터와 통합된 RSM은 어떤 정유소 구성에도 적응할 수 있는 강력한 시나리오 관리 기능을 제공합니다.
설비 용량 조정, 턴어라운드 분석 수행, 자본 프로젝트 평가 등 어떤 작업을 하든, RSM은 경쟁 우위를 확보하는 데 필요한 유연성과 정밀성을 제공합니다. RSM으로 정유소의 잠재력을 극대화하고, 역동적인 시장에서 한발 앞서 나가세요!
선택한 정유소와 기간에 대해 최대 15개의 사용자 정의 시나리오를 생성하고 실행할 수 있는 동적 정유 시나리오 관리 기능. S&P Global Energy Core의 간단한 사용자 인터페이스를 통해, 선택한 정유소에 대한 Commodity Insights의 기본 데이터를 시각적으로 확인할 수 있으며, 관련된 매개변수를 입력하고 재정의할 수 있습니다.
다음 항목과 관련된 매개변수를 입력하고 재정의할 수 있습니다.
시나리오 결과는 Commodity Insight의 심층 정유소 모델과 데이터베이스가 Aspen Tech의 세계 최고 수준 Unified PIMS 엔진과 통합되어 산출되며, 거의 실시간으로 S&P Global Energy Core에 제공됩니다.
전 세계 정유소 용량의 90% 이상 포괄
시나리오 산출물은 다음 항목에 대한 명확한 인사이트를 제공합니다.
시나리오 데이터는 과거 5년 및 전망 10년의 예측을 포함하며, 분기별 선택
시나리오 데이터는 S&P Global Energy Core에서 완전한 구성/저장/다운로드 가능
다음 항목과 관련된 매개변수를 입력하고 재정의할 수 있습니다.
시나리오 결과는 Commodity Insight의 심층 정유소 모델과 데이터베이스가 Aspen Tech의 세계 최고 수준 Unified PIMS 엔진과 통합되어 산출되며, 거의 실시간으로 S&P Global Energy Core에 제공됩니다.
전 세계 정유소 용량의 90% 이상 포괄
시나리오 산출물은 다음 항목에 대한 명확한 인사이트를 제공합니다.
시나리오 데이터는 과거 5년 및 전망 10년의 예측을 포함하며, 분기별 선택
시나리오 데이터는 S&P Global Energy Core에서 완전한 구성/저장/다운로드 가능
전 세계 모든 정유소의 용량, 가동률, 운영 모드 변경
다양한 공정 유닛 및/또는 정유소를 비활성화하여 턴어라운드 분석 수행
공정 유닛 전반의 마진 분석을 평가하여 자본 프로젝트 분석
다양한 시나리오에서 정제 제품/수율에 미치는 영향 파악
125개 이상의 원유 슬레이트로 구성된 라이브러리에서 원유 선택
사용자 지정 원유 가격, 제품 가격 및 운송 비용 입력
아래 양식을 작성해 주시면, 당사 영업팀 담당자가 연락드려 당사의 제품과 서비스가 귀사의 성장과 성공에 어떻게 기여할 수 있는지 안내해 드리겠습니다.