정유 시나리오 관리 솔루션(RSM)은 정유소 공정과 거래 전략을 최적화하는 궁극의 도구입니다. RSM은 거의 실시간의 인사이트와 강력한 시나리오 모델링을 제공하여 원유 가격 책정부터 유닛 단위의 활용도에 이르기까지 모든 요소를 시뮬레이션할 수 있도록 합니다. Aspen Tech의 통합 PIMs 소프트웨어로 구동되고 Commodity Insight의 고품질 정유소 데이터와 통합된 RSM은 어떤 정유소 구성에도 적응할 수 있는 강력한 시나리오 관리 기능을 제공합니다.

설비 용량 조정, 턴어라운드 분석 수행, 자본 프로젝트 평가 등 어떤 작업을 하든, RSM은 경쟁 우위를 확보하는 데 필요한 유연성과 정밀성을 제공합니다. RSM으로 정유소의 잠재력을 극대화하고, 역동적인 시장에서 한발 앞서 나가세요!