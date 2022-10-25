세계가 에너지 공급을 위해 석유와 가스에 계속 의존하는 가운데, 이들 에너지원이 생산되는 과정에서 탄소 발자국을 최소화하는 일은 매우 중요합니다. S&P Global은 저탄소 미래를 지향하며, 업스트림 부문의 생산부터 미드스트림 부문의 운송까지 석유 공급망 전반에 걸친 탄소 배출을 측정하는 탄소 집약도(CI) 평가를 제공합니다.

원유 탄소 집약도 평가 및 원유 시장 데이터 서비스 내 Platts 가격에 대해 더 알아보시려면 당사에 문의하세요.