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세계가 에너지 공급을 위해 석유와 가스에 계속 의존하는 가운데, 이들 에너지원이 생산되는 과정에서 탄소 발자국을 최소화하는 일은 매우 중요합니다. S&P Global은 저탄소 미래를 지향하며, 업스트림 부문의 생산부터 미드스트림 부문의 운송까지 석유 공급망 전반에 걸친 탄소 배출을 측정하는 탄소 집약도(CI) 평가를 제공합니다.
원유 탄소 집약도 평가 및 원유 시장 데이터 서비스 내 Platts 가격에 대해 더 알아보시려면 당사에 문의하세요.
탄소 집약도(Carbon Intensity, CI)는 원유 단위당 배출되는 이산화탄소 환산량을 의미하며, 업스트림, 미드스트림, 다운스트림 전반에 걸쳐 계산할 수 있습니다. 탄소 배출량이 낮은 원유는, 배출량이 높은 원유보다 탄소 집약도가 낮습니다.
S&P Global Energy는 업스트림과 미드스트림 부문 전반의 탄소 배출량을 산출하는 탄소 집약도(CI) 평가 서비스를 제공합니다. 전 세계 원유 유전 및 주요 글로벌 원유 등급에 대해 CI 및 CI 프리미엄을 제공하며, 저장 시설에서 정유 공장 인도 시점까지의 미드스트림 원유 운송에 대한 탄소 집약도 평가도 함께 제공합니다.
원유 탄소 집약도는 생산자, 투자자, 이해관계자 및 구매자가 서로 다른 원유 등급과 관련된 배출량을 이해하는 데 도움을 줍니다.
고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.
Platts 가격 평가
S&P Global Energy의 방법론은 명확한 원칙과 기준을 통해 가격 평가의 모든 단계에서 시장 전문가를 지원하여 일관성과 견고한 신뢰성을 보장합니다.
100년이 넘는 기간 동안 당사는 현물 및 선도 시장을 위한 Platts 가격 평가를 제공해 왔습니다. 고객들은 뉴스, 가격 정보, 분석을 위해 당사를 신뢰하며, 이를 바탕으로 투명하고 효율적인 시장에서 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있습니다.
250개 이상의 Platts 벤치마크를 통해 가격 협상과 계약의 업계 표준을 제시합니다. 기존 시장과 신흥 시장 전반에 걸쳐 시장 투명성을 제공한다는 신뢰를 구축해 왔습니다.
엄격한 품질 관리, 다양한 정보 출처, 엄격한 지침 및 IOSCO 원칙 준수에 기반한 견고한 방법론으로 데이터의 무결성을 보장합니다. 신뢰 형성을 위해 방법론과 가격 평가 기준을 투명하게 공개하고 있습니다.
기존 업체부터 최첨단 기업까지 다양한 정보 제공업체로부터, 여러 플랫폼을 통해 필수 정보를 직접 제공받아 글로벌 시장에서 결정적인 우위를 확보할 수 있습니다.
전 세계적으로 광범위하게 분포한 원자재별 전담 가격 전문가들이 시장의 미묘한 변화와 복잡성을 반영한 정확한 가격 및 방법론을 보장하며, 고객에게 가치 있는 인사이트를 제공합니다.
Platts는 독립적이고 비편향적인 관점을 제공합니다. 공정성에 대한 당사의 확고한 의지는 시장 참여자들이 신뢰할 수 있는 평가와 인사이트로 이어집니다.
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