S&P Global Energy는 일상적인 비즈니스 의사결정에 탄소를 반영할 수 있도록 지원하는 다양한 도구를 개발합니다.

당사는 전 세계에서 가장 포괄적이고 신뢰도 높은 자산 및 원자재 온실가스 배출 데이터 세트를 통해 고객의 의사결정을 지원합니다. 아울러 배출 데이터가 탈탄소의 이해, 추적 및 대응에 핵심적인 역할을 하는 비즈니스 환경에서, 당사는 고객의 성공을 견인하는 독립적인 파트너로서 함께합니다.

이러한 인사이트는 에너지 사업 전반의 방법론 정합성을 확보하는 '배출 우수성 센터(Center of Emissions Excellence)'와의 협업으로 도출됩니다. 배출량 산정 및 회계에 대한 통합적 접근은 성공적인 탈탄소 전략 수립에 필수적인 인사이트를 제공합니다.