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배출 관리 여정을 위한 가이드
S&P Global Energy는 일상적인 비즈니스 의사결정에 탄소를 반영할 수 있도록 지원하는 다양한 도구를 개발합니다.
당사는 전 세계에서 가장 포괄적이고 신뢰도 높은 자산 및 원자재 온실가스 배출 데이터 세트를 통해 고객의 의사결정을 지원합니다. 아울러 배출 데이터가 탈탄소의 이해, 추적 및 대응에 핵심적인 역할을 하는 비즈니스 환경에서, 당사는 고객의 성공을 견인하는 독립적인 파트너로서 함께합니다.
이러한 인사이트는 에너지 사업 전반의 방법론 정합성을 확보하는 '배출 우수성 센터(Center of Emissions Excellence)'와의 협업으로 도출됩니다. 배출량 산정 및 회계에 대한 통합적 접근은 성공적인 탈탄소 전략 수립에 필수적인 인사이트를 제공합니다.
S&P Global Energy는 시장 참여자가 일상적인 의사결정에 배출 요소를 반영할 수 있도록 지원합니다. 탄소 경쟁력 전략이 필수적인 환경에서 당사의 전문 인사이트와 솔루션은 고객의 성공을 지원합니다.
다양한 산업 및 글로벌 가치사슬 전반의 배출 성과를 일관된 기준으로 이해, 해석, 벤치마킹 및 추적할 수 있도록 지원합니다.
가장 포괄적인 최신 원자재 배출 데이터 세트를 기반으로 원자재 거래에 배출 요소를 반영할 수 있도록 지원합니다.
에너지 전환 과정에서 전환 리스크를 이해·평가하고 변화와 성장 기회를 식별할 수 있도록 지원합니다.
방법론, 분석 결과 및 배출량 추정 과정에 대한 투명성을 제공하여 에너지 전환에 대한 이해를 높이고 시장 신뢰를 강화합니다.
본 방법론 가이드는 S&P Global의 Connect 시장 데이터 플랫폼에 월 단위로 게시되는 원자재의 메탄 및 탄소 집약도 산정 방법론 전반에 대한 개요를 제공합니다.
사회가 글로벌 배출량 감축을 지향하는 가운데, 온실가스(GHG) 배출은 정부와 투자자에게 중요한 지표입니다. 그러나 데이터 품질, 방법론, 그리고 해당 정보의 보고 방식에는 여전히 차이가 존재합니다.
지속적으로 업데이트되는 배출 가이드북(Emissions Guidebook)은 S&P Global Energy의 배출 관련 접근 방식, 방법론 및 주요 가정에 대해 높은 수준의 투명성을 제공합니다.
당사는 시장 참여자가 해당 방법론을 자유롭게 참조하고 활용하기를 장려합니다. 본 방법론을 통해 분석의 일관성을 제고하는 것은 물론, S&P Global Energy의 추정치와의 비교 분석이 가능합니다.
"Connective Wisdom" 시리즈의 일환으로, 배출 우수성 센터의 시니어 배출 전문가들과 함께 배출 회계, 탄소 집약도, 데이터 품질 등 주요 주제를 심층적으로 다룹니다.