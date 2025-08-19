세계 인구 증가로 애그리비즈니스와 식품 생산 가치사슬 전반에서 건강한 동물을 기반으로 한 안전하고 합리적인 가격의 식품 확보 중요성이 커지고 있습니다. 동물 건강 기업이 개발한 백신은 농장 가축과 반려동물 모두의 질병 예방에 활용되고 있습니다. 특히 농업 부문에서는 항생제 치료에서 예방접종 중심으로 전환되는 흐름이 나타나 백신 분야에 대한 투자가 확대되고 있습니다.