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페이지 주요 내용

개요

세계 인구 증가로 애그리비즈니스와 식품 생산 가치사슬 전반에서 건강한 동물을 기반으로 한 안전하고 합리적인 가격의 식품 확보 중요성이 커지고 있습니다. 동물 건강 기업이 개발한 백신은 농장 가축과 반려동물 모두의 질병 예방에 활용되고 있습니다. 특히 농업 부문에서는 항생제 치료에서 예방접종 중심으로 전환되는 흐름이 나타나 백신 분야에 대한 투자가 확대되고 있습니다.

동물용 백신 시장의 핵심 사실

전 세계적으로 항생제 사용에 제한이 가해지면서 동물용 백신의 채택이 증가하고 있습니다

동물 건강 기업들은 질병 치료에 집중하는 대신 발병 자체를 예방하는 것을 목표로 하고 있습니다

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동물용 백신 시장에 영향을 미치는 핵심 주제

  • 전 세계적으로 항생제 사용에 제한이 가해지면서 동물용 백신의 채택이 증가하고 있습니다. 이러한 변화에 대응해 동물 건강 기업들은 최근 수년간 백신 전문 기업 인수에 막대한 자금을 투입해 글로벌 시장을 겨냥한 신규 백신 개발 역량을 강화해 왔습니다.
  • 백신 자체의 개발과 더불어, 주사 기술 및 경구 투여 기술 분야에서도 진전이 이루어지고 있습니다.
  • 가축용 백신에는 수백 가지 범주가 존재하지만, 최근에는 돼지 폐사를 유발하는 아프리카돼지열병(African Swine Fever, ASF)에 대한 관심이 집중되고 있습니다. 이 질병은 중국 돼지 사육 개체의 약 50%를 살처분에 이르게 했으며, 현재 20개국 이상으로 확산되었습니다. 이러한 상황 속에서 동물 건강 기업들은 해당 질병의 국제적 확산을 차단하고 향후 재발을 방지할 수 있는 백신 개발을 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.

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