S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
세계 인구 증가로 애그리비즈니스와 식품 생산 가치사슬 전반에서 건강한 동물을 기반으로 한 안전하고 합리적인 가격의 식품 확보 중요성이 커지고 있습니다. 동물 건강 기업이 개발한 백신은 농장 가축과 반려동물 모두의 질병 예방에 활용되고 있습니다. 특히 농업 부문에서는 항생제 치료에서 예방접종 중심으로 전환되는 흐름이 나타나 백신 분야에 대한 투자가 확대되고 있습니다.
전 세계적으로 항생제 사용에 제한이 가해지면서 동물용 백신의 채택이 증가하고 있습니다
동물 건강 기업들은 질병 치료에 집중하는 대신 발병 자체를 예방하는 것을 목표로 하고 있습니다
동물 건강 시장 리포팅 서비스는 동물 건강 기업의 동향, 신흥 트렌드, 인수·합병(M&A), 규제 변화 및 경쟁 환경 전반에 대한 업데이트와 뉴스를 제공하는 대표적인 정보 서비스입니다. 동물용 의약품, 백신, 진단, 기술 분야를 폭넓게 아우르며, 구독 시 M&A, 투자·자금조달, 특허, 의약품 승인 현황을 추적할 수 있는 다양한 분석 도구를 함께 이용할 수 있습니다.
연중 발간되는 특별 리포트는 동물 건강 시장 리포팅 서비스에서 다루는 정보보다 한층 심층적인 분석을 제공합니다. 백신, 항기생충제, 진단 시장을 이끄는 핵심 주제를 중심으로 구성되며, 구독 서비스와 상호 보완적인 역할을 합니다. 이를 통해 규제, 제품, 기술 및 기타 신흥 트렌드에 대한 핵심 업데이트를 확인할 수 있습니다.
동물 건강 시장 전반을 아우르는 컨설팅 서비스는 장기 예측은 물론 금융 투자 목적의 시장 조사까지 지원하며, 시장 규모 분석과 경쟁사 인텔리전스를 포함한 종합적 검토를 제공합니다.
동물 건강 시장 리포팅 서비스는 동물 건강 기업의 동향, 신흥 트렌드, 인수·합병(M&A), 규제 변화 및 경쟁 환경 전반에 대한 업데이트와 뉴스를 제공하는 대표적인 정보 서비스입니다. 동물용 의약품, 백신, 진단, 기술 분야를 폭넓게 아우르며, 구독 시 M&A, 투자·자금조달, 특허, 의약품 승인 현황을 추적할 수 있는 다양한 분석 도구를 함께 이용할 수 있습니다.
연중 발간되는 특별 리포트는 동물 건강 시장 리포팅 서비스에서 다루는 정보보다 한층 심층적인 분석을 제공합니다. 백신, 항기생충제, 진단 시장을 이끄는 핵심 주제를 중심으로 구성되며, 구독 서비스와 상호 보완적인 역할을 합니다. 이를 통해 규제, 제품, 기술 및 기타 신흥 트렌드에 대한 핵심 업데이트를 확인할 수 있습니다.
동물 건강 시장 전반을 아우르는 컨설팅 서비스는 장기 예측은 물론 금융 투자 목적의 시장 조사까지 지원하며, 시장 규모 분석과 경쟁사 인텔리전스를 포함한 종합적 검토를 제공합니다.
고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.
100년이 넘는 기간 동안 당사는 현물 및 선도 시장을 위한 Platts 가격 평가를 제공해 왔습니다. 고객들은 뉴스, 가격 정보, 분석을 위해 당사를 신뢰하며, 이를 바탕으로 투명하고 효율적인 시장에서 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있습니다.
250개 이상의 Platts 벤치마크를 통해 가격 협상과 계약의 업계 표준을 제시합니다. 기존 시장과 신흥 시장 전반에 걸쳐 시장 투명성을 제공한다는 신뢰를 구축해 왔습니다.
엄격한 품질 관리, 다양한 정보 출처, 엄격한 지침 및 IOSCO 원칙 준수에 기반한 견고한 방법론으로 데이터의 무결성을 보장합니다. 신뢰 형성을 위해 방법론과 가격 평가 기준을 투명하게 공개하고 있습니다.
기존 업체부터 최첨단 기업까지 다양한 정보 제공업체로부터, 여러 플랫폼을 통해 필수 정보를 직접 제공받아 글로벌 시장에서 결정적인 우위를 확보할 수 있습니다.