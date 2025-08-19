S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
수의 진단 분야는 질병이나 부상의 성격과 원인을 파악하는 기술 및 공정의 발전과 더불어 동물 건강 산업의 핵심 성장 동력으로 자리 잡고 있습니다. 반려동물의 건강에 대한 소비자들의 관심이 높아짐에 따라, 일반 동물 병원이나 레퍼런스 랩(Reference Lab)을 통한 반려동물 진단 건수도 증가하는 추세입니다. 이처럼 급성장하는 분야에서 소수의 기업만이 시장을 점유하고 있습니다. 미국 시장이 단연 세계 최대이며, 그 외 지역에서는 아직 반려동물을 위한 정기적인 건강 검진 문화가 보편화되지 않은 상태입니다.
IDEXX Laboratories는 연간 매출이 20억 달러를 초과하는 최대 규모의 수의 진단 기업입니다.
IDEXX는 실험실 내 진단(in-lab diagnostics) 시장과 현장 진단(point-of-care testing) 부문 모두에서 리더입니다.
향후 수의 진단 실험실 및 검사 기술의 인수가 계속될 것으로 예측됩니다.
수의 진단 분야의 기타 업체로는 Antech Diagnostics, Zoetis, Heska가 있습니다.
Zoetis는 최근 진단 분야에서 여러 건의 인수합병을 진행해 왔으며, 그중 Abaxis 인수가 가장 주목할 만한 성과입니다.
시장에서는 통합의 움직임이 긴밀하게 모니터링되고 있습니다. 레퍼런스 랩(Reference Lab) 분야에서의 인수합병이 늘어나고 있으며, Zoetis가 IDEXX 및 Antech와 경쟁을 시도하는 모습이 나타나고 있습니다. 주요 개발 관심 분야로는 반려동물과 가축을 대상으로 한 현장 진단(point-of-care testing) 영역이 꼽힙니다. 이 분야의 기술 혁신으로, 동물 곁에서 바로 검사를 수행하고 수 분 내 결과를 확인할 수 있는 진단 방식이 등장하고 있습니다. 이러한 발전으로 수의사나 농가가 과거보다 훨씬 신속하게 질병 대응 조치를 취할 수 있습니다.
S&P Markit은 세계적으로 인정받는 Animal Pharm 기반의 동물 건강 시장 리포팅 서비스를 통해, 시장을 선도하는 동물 건강 정보 솔루션을 제공합니다. 당사의 전문 분석가 팀은 글로벌 동물 건강 산업 전반을 아우르는 뉴스, 데이터, 독립적인 분석을 종합적으로 제공하며, 최신 뉴스와 데이터, 시장 전망 솔루션을 통해 조직 전반의 다양한 운영 니즈를 지원합니다.
동물 건강 시장 리포팅 서비스는 동물 건강 기업의 동향, 신흥 트렌드, 인수·합병(M&A), 규제 변화 및 경쟁 환경 전반에 대한 업데이트와 뉴스를 제공하는 대표적인 정보 서비스입니다. 동물용 의약품, 백신, 진단, 기술 분야를 폭넓게 아우르며, 구독 시 M&A, 투자·자금조달, 특허, 의약품 승인 현황을 추적할 수 있는 다양한 분석 도구를 함께 이용할 수 있습니다.
연중 발간되는 특별 리포트는 동물 건강 시장 리포팅 서비스에서 다루는 정보보다 한층 심층적인 분석을 제공합니다. 백신, 항기생충제, 진단 시장을 이끄는 핵심 주제를 중심으로 구성되며, 구독 서비스와 상호 보완적인 역할을 합니다. 이를 통해 규제, 제품, 기술 및 기타 신흥 트렌드에 대한 핵심 업데이트를 확인할 수 있습니다.
동물 건강 시장 전반을 아우르는 컨설팅 서비스는 장기 예측은 물론 금융 투자 목적의 시장 조사까지 지원하며, 시장 규모 분석과 경쟁사 인텔리전스를 포함한 종합적 검토를 제공합니다.
S&P Markit은 세계적으로 인정받는 Animal Pharm 기반의 동물 건강 시장 리포팅 서비스를 통해, 시장을 선도하는 동물 건강 정보 솔루션을 제공합니다. 당사의 전문 분석가 팀은 글로벌 동물 건강 산업 전반을 아우르는 뉴스, 데이터, 독립적인 분석을 종합적으로 제공하며, 최신 뉴스와 데이터, 시장 전망 솔루션을 통해 조직 전반의 다양한 운영 니즈를 지원합니다.
동물 건강 시장 리포팅 서비스는 동물 건강 기업의 동향, 신흥 트렌드, 인수·합병(M&A), 규제 변화 및 경쟁 환경 전반에 대한 업데이트와 뉴스를 제공하는 대표적인 정보 서비스입니다. 동물용 의약품, 백신, 진단, 기술 분야를 폭넓게 아우르며, 구독 시 M&A, 투자·자금조달, 특허, 의약품 승인 현황을 추적할 수 있는 다양한 분석 도구를 함께 이용할 수 있습니다.
연중 발간되는 특별 리포트는 동물 건강 시장 리포팅 서비스에서 다루는 정보보다 한층 심층적인 분석을 제공합니다. 백신, 항기생충제, 진단 시장을 이끄는 핵심 주제를 중심으로 구성되며, 구독 서비스와 상호 보완적인 역할을 합니다. 이를 통해 규제, 제품, 기술 및 기타 신흥 트렌드에 대한 핵심 업데이트를 확인할 수 있습니다.
동물 건강 시장 전반을 아우르는 컨설팅 서비스는 장기 예측은 물론 금융 투자 목적의 시장 조사까지 지원하며, 시장 규모 분석과 경쟁사 인텔리전스를 포함한 종합적 검토를 제공합니다.
고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.