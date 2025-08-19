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개요

수의 진단 분야는 질병이나 부상의 성격과 원인을 파악하는 기술 및 공정의 발전과 더불어 동물 건강 산업의 핵심 성장 동력으로 자리 잡고 있습니다. 반려동물의 건강에 대한 소비자들의 관심이 높아짐에 따라, 일반 동물 병원이나 레퍼런스 랩(Reference Lab)을 통한 반려동물 진단 건수도 증가하는 추세입니다. 이처럼 급성장하는 분야에서 소수의 기업만이 시장을 점유하고 있습니다. 미국 시장이 단연 세계 최대이며, 그 외 지역에서는 아직 반려동물을 위한 정기적인 건강 검진 문화가 보편화되지 않은 상태입니다.

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주요 이점

IDEXX

IDEXX Laboratories는 연간 매출이 20억 달러를 초과하는 최대 규모의 수의 진단 기업입니다.

IDEXX는 실험실 내 진단(in-lab diagnostics) 시장과 현장 진단(point-of-care testing) 부문 모두에서 리더입니다.

검사 기술

향후 수의 진단 실험실 및 검사 기술의 인수가 계속될 것으로 예측됩니다.

수의 진단

수의 진단 분야의 기타 업체로는 Antech Diagnostics, Zoetis, Heska가 있습니다.

Zoetis

Zoetis는 최근 진단 분야에서 여러 건의 인수합병을 진행해 왔으며, 그중 Abaxis 인수가 가장 주목할 만한 성과입니다.

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진단 시장에 영향을 미치는 핵심 주제

시장에서는 통합의 움직임이 긴밀하게 모니터링되고 있습니다. 레퍼런스 랩(Reference Lab) 분야에서의 인수합병이 늘어나고 있으며, Zoetis가 IDEXX 및 Antech와 경쟁을 시도하는 모습이 나타나고 있습니다. 주요 개발 관심 분야로는 반려동물과 가축을 대상으로 한 현장 진단(point-of-care testing) 영역이 꼽힙니다. 이 분야의 기술 혁신으로, 동물 곁에서 바로 검사를 수행하고 수 분 내 결과를 확인할 수 있는 진단 방식이 등장하고 있습니다. 이러한 발전으로 수의사나 농가가 과거보다 훨씬 신속하게 질병 대응 조치를 취할 수 있습니다.

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