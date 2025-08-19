Zoetis는 2019년 처음으로 가축 시장보다 반려동물 부문에서 더 높은 연간 매출을 기록했습니다.

최근 출시된 블록버스터 의약품으로는 Zoetis의 Apoquel, Simparica, Cytopoint 등이 있습니다.