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대다수의 동물 건강 기업은 고양이와 개를 대상으로 한 의약품을 판매합니다. 동물 건강 산업에서 가장 큰 세부 분야는 반려동물 항기생충제(antiparasitics) 분야입니다. 기타 의약품으로는 통증, 암, 알레르기 치료제가 있습니다.
최근 몇 년간 동물 건강 분야에서는 고양이와 개를 대상으로 한 블록버스터 의약품(연 매출 1억 달러 이상)이 다수 출시되었습니다.
동물 건강 시장에서는 제네릭 경쟁이 제한적이므로 브랜드 의약품이 비교적 장기간 시장 지위를 유지합니다.
Zoetis는 2019년 처음으로 가축 시장보다 반려동물 부문에서 더 높은 연간 매출을 기록했습니다.
최근 출시된 블록버스터 의약품으로는 Zoetis의 Apoquel, Simparica, Cytopoint 등이 있습니다.
특히 밀레니얼 세대를 중심으로 반려동물 건강에 대한 관심이 높아지면서, 반려동물을 인간화하는 ‘펫 휴머니제이션(pet humanization)’ 트렌드가 확산되고 있습니다.
다국적 기업부터 스타트업에 이르기까지 많은 동물 건강 기업들이 새로운 반려동물용 의약품 개발에 주력하고 있습니다. Zoetis는 최근 피부과 영역에서 새로운 반려동물 치료제에 대한 수요가 존재함을 입증했으며, 이는 반려동물 건강(통증, 암, 알레르기, 불안 등) 분야의 연구개발 확대를 촉진하는 계기가 되었습니다. 선진 시장은 물론 중국에서도 반려동물 관련 지출이 증가하고 있습니다. 동물 건강 기업들은 자체 연구개발뿐만 아니라, 인체 의약품 분야의 기술을 라이선스해 이를 반려동물 치료에 적용하려는 시도도 확대하고 있습니다. 이 가운데 핵심적인 혁신 분야는 단클론 항체(mAbs)입니다. 인체 의약품 시장에서는 매출 상위 제품 대부분이 단클론 항체 기반 치료제인 반면, 동물 건강 분야에서는 현재 시판 중인 단클론 항체 의약품이 단 하나에 불과합니다. 이에 Zoetis, Kindred Biosciences, PetMedix와 같은 기업들은 동물 건강 시장에 더 많은 단클론 항체 치료제를 출시하는 것을 목표로 하고 있습니다.
S&P Markit은 전 세계적으로 인정받는 Animal Pharm 기반의 동물 건강 시장 리포팅 서비스를 통해, 시장을 선도하는 동물 건강 정보 솔루션을 제공합니다. 당사의 전문 분석가 팀은 글로벌 동물 건강 산업 전반을 아우르는 뉴스, 데이터, 독립적인 분석을 종합적으로 제공하며, 최신 뉴스와 데이터, 시장 전망 솔루션을 통해 조직 전반의 다양한 운영 니즈를 지원합니다.
동물 건강 시장 리포팅 서비스는 동물 건강 기업의 동향, 신흥 트렌드, 인수·합병(M&A), 규제 변화 및 경쟁 환경 전반에 대한 업데이트와 뉴스를 제공하는 대표적인 정보 서비스입니다. 동물용 의약품, 백신, 진단, 기술 분야를 폭넓게 아우르며, 구독 시 M&A, 투자·자금조달, 특허, 의약품 승인 현황을 추적할 수 있는 다양한 분석 도구를 함께 이용할 수 있습니다.
연중 발간되는 특별 리포트는 동물 건강 시장 리포팅 서비스에서 다루는 정보보다 한층 심층적인 분석을 제공합니다. 백신, 항기생충제, 진단 시장을 이끄는 핵심 주제를 중심으로 구성되며, 구독 서비스와 상호 보완적인 역할을 합니다. 이를 통해 규제, 제품, 기술 및 기타 신흥 트렌드에 대한 핵심 업데이트를 확인할 수 있습니다.
동물 건강 시장 전반을 아우르는 컨설팅 서비스는 장기 예측은 물론 금융 투자 목적의 시장 조사까지 지원하며, 시장 규모 분석과 경쟁사 인텔리전스를 포함한 종합적 검토를 제공합니다.
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