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개요

대다수의 동물 건강 기업은 고양이와 개를 대상으로 한 의약품을 판매합니다. 동물 건강 산업에서 가장 큰 세부 분야는 반려동물 항기생충제(antiparasitics) 분야입니다. 기타 의약품으로는 통증, 암, 알레르기 치료제가 있습니다.

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주요 이점

동물 건강

최근 몇 년간 동물 건강 분야에서는 고양이와 개를 대상으로 한 블록버스터 의약품(연 매출 1억 달러 이상)이 다수 출시되었습니다.

제네릭 경쟁

동물 건강 시장에서는 제네릭 경쟁이 제한적이므로 브랜드 의약품이 비교적 장기간 시장 지위를 유지합니다.

Zoetis

Zoetis는 2019년 처음으로 가축 시장보다 반려동물 부문에서 더 높은 연간 매출을 기록했습니다.

최근 출시된 블록버스터 의약품으로는 Zoetis의 Apoquel, Simparica, Cytopoint 등이 있습니다.

밀레니얼 세대

특히 밀레니얼 세대를 중심으로 반려동물 건강에 대한 관심이 높아지면서, 반려동물을 인간화하는 ‘펫 휴머니제이션(pet humanization)’ 트렌드가 확산되고 있습니다.

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동물용 의약품 시장에 영향을 미치는 핵심 주제

다국적 기업부터 스타트업에 이르기까지 많은 동물 건강 기업들이 새로운 반려동물용 의약품 개발에 주력하고 있습니다. Zoetis는 최근 피부과 영역에서 새로운 반려동물 치료제에 대한 수요가 존재함을 입증했으며, 이는 반려동물 건강(통증, 암, 알레르기, 불안 등) 분야의 연구개발 확대를 촉진하는 계기가 되었습니다. 선진 시장은 물론 중국에서도 반려동물 관련 지출이 증가하고 있습니다. 동물 건강 기업들은 자체 연구개발뿐만 아니라, 인체 의약품 분야의 기술을 라이선스해 이를 반려동물 치료에 적용하려는 시도도 확대하고 있습니다. 이 가운데 핵심적인 혁신 분야는 단클론 항체(mAbs)입니다. 인체 의약품 시장에서는 매출 상위 제품 대부분이 단클론 항체 기반 치료제인 반면, 동물 건강 분야에서는 현재 시판 중인 단클론 항체 의약품이 단 하나에 불과합니다. 이에 Zoetis, Kindred Biosciences, PetMedix와 같은 기업들은 동물 건강 시장에 더 많은 단클론 항체 치료제를 출시하는 것을 목표로 하고 있습니다.

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