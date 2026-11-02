November 02, 2026
New M2M China sulfur symbols
HIGHLIGHTS
The following M2M China sulfur symbols have been created in Market Data category AMF (Ammonia: Derivatives) and are scheduled to begin updating shortly.
|MDC
|Symbol
|Bates
|Dec
|Freq
|Curr
|UOM
|Description
|AMF
|QFSCM01
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo01
|AMF
|QFSCM02
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo02
|AMF
|QFSCM03
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo03
|AMF
|QFSCM04
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo04
|AMF
|QFSCM05
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo05
|AMF
|QFSCM06
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo06
|AMF
|QFSCM07
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo07
|AMF
|QFSCM08
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo08
|AMF
|QFSCM09
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo09
|AMF
|QFSCM10
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo10
|AMF
|QFSCM11
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo11
|AMF
|QFSCM12
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo12
|AMF
|QFSCM13
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo13
|AMF
|QFSCM14
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo14
|AMF
|QFSCM15
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo15
|AMF
|QFSCM16
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo16
|AMF
|QFSCM17
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo17
|AMF
|QFSCM18
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo18
|AMF
|QFSCM19
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo19
|AMF
|QFSCM20
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo20
|AMF
|QFSCM21
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo21
|AMF
|QFSCM22
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo22
|AMF
|QFSCM23
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo23
|AMF
|QFSCM24
|c
|3
|DW
|USD
|MT
|Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo24
If you have any comments or questions about this announcement, please contact S&P Global Energy Support team or email support.energy@spglobal.com