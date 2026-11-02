November 02, 2026

New M2M China sulfur symbols

HIGHLIGHTS

The following M2M China sulfur symbols have been created in Market Data category AMF (Ammonia: Derivatives) and are scheduled to begin updating shortly.

MDC Symbol Bates Dec Freq Curr UOM Description
AMF QFSCM01 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo01
AMF QFSCM02 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo02
AMF QFSCM03 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo03
AMF QFSCM04 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo04
AMF QFSCM05 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo05
AMF QFSCM06 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo06
AMF QFSCM07 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo07
AMF QFSCM08 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo08
AMF QFSCM09 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo09
AMF QFSCM10 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo10
AMF QFSCM11 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo11
AMF QFSCM12 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo12
AMF QFSCM13 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo13
AMF QFSCM14 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo14
AMF QFSCM15 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo15
AMF QFSCM16 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo16
AMF QFSCM17 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo17
AMF QFSCM18 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo18
AMF QFSCM19 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo19
AMF QFSCM20 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo20
AMF QFSCM21 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo21
AMF QFSCM22 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo22
AMF QFSCM23 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo23
AMF QFSCM24 c 3 DW USD MT Solid Sulfur Granular CFR China $/mt M2M Mo24

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