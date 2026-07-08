Nous avons le plaisir de vous inviter à notre évènement, le S&P Global Energy Abidjan Market Briefing, qui se tiendra le jeudi 5 novembre 2026 en Côte d’Ivoire.

Cet événement à participation gratuite réunira des leaders de l’industrie, des acteurs du marché ainsi que des experts de S&P Global Energy pour une journée riche en échanges, en perspectives du marché et en opportunités de réseautage. À travers des présentations et analyses d’experts, nous explorerons les dernières évolutions qui façonnent le paysage énergétique dans les secteurs du pétrole brut et des produits raffinés, du pétrole, du GPL (gaz de pétrole liquéfié) et de l’upstream.

Vous profiterez d’analyses et de points de vue sur les principales tendances, les risques et les opportunités qui influencent le secteur énergétique en Afrique de l’Ouest. Vous aurez également l’occasion d’échanger avec notre équipe et de dialoguer directement avec nos analystes et spécialistes des marchés des matières premières.

Rejoignez-nous pour une journée d’informations stratégiques et de discussions enrichissantes qui vous aideront à garder une longueur d’avance dans un marché en constante évolution.