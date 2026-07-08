Nous avons le plaisir de vous inviter à notre évènement, le S&P Global Energy Abidjan Market Briefing, qui se tiendra le jeudi 5 novembre 2026 en Côte d’Ivoire.
Cet événement à participation gratuite réunira des leaders de l’industrie, des acteurs du marché ainsi que des experts de S&P Global Energy pour une journée riche en échanges, en perspectives du marché et en opportunités de réseautage. À travers des présentations et analyses d’experts, nous explorerons les dernières évolutions qui façonnent le paysage énergétique dans les secteurs du pétrole brut et des produits raffinés, du pétrole, du GPL (gaz de pétrole liquéfié) et de l’upstream.
Vous profiterez d’analyses et de points de vue sur les principales tendances, les risques et les opportunités qui influencent le secteur énergétique en Afrique de l’Ouest. Vous aurez également l’occasion d’échanger avec notre équipe et de dialoguer directement avec nos analystes et spécialistes des marchés des matières premières.
Rejoignez-nous pour une journée d’informations stratégiques et de discussions enrichissantes qui vous aideront à garder une longueur d’avance dans un marché en constante évolution.
Why attend?
Network with Industry Leaders:
Connect with peers and decision-makers from across the energy sectors
Engage with Experts
Hear directly from leading S&P Global Energy analysts and researchers as they share strategies to navigate today's complexities.
Gain Actionable Insights
Explore the short-term volatility and long-term policy implications shaping the markets through our dedicated breakout tracks.
Agenda
08:30 – 09:20 | Enregistrement & networking
09:20 – 09:30 | Accueil et Introduction à S&P Global Energy
Peter Gabraith, Senior Commercial Director
09:30 – 10:15 | Les marchés pétroliers en période de conflit : Resistance, commerce et opportunité
Claire Godard, Senior Director, Specialist Sales
10:15 – 11:15 | Afrique de l’Ouest : transparence des prix face aux défis d’approvisionnement et aux nouveaux flux
- Les benchmarks du pétrole brut dans un contexte de forte volatilité et de contraintes logistiques
- L’impact des conflits au Moyen-Orient, en Ukraine et en Russie sur les marchés du brut et des produits pétroliers La recomposition des flux commerciaux avec la montée en puissance de la raffinerie Dangote
Virginie Malicier, Manager, Price Reporting, EMEA Middle Distillates
11:15 – 11:45 | Pause Networking
11:45 – 12:15 | Naviguer dans la volatilité des marchés énergétiques : de la vision marché à la couverture du risque
- Tendances récentes et perspectives des marchés à partir des dernières courbes forward.
- Comment les courbes à terme soutiennent la gestion du risque et la planification financière.
- Cas pratique : mise en œuvre d’une stratégie de couverture pour protéger les marges et les coûts d’approvisionnement
Antonio Juliano, Commodity Risk Solutions Manager
12:15 – 12:30 | Démonstration de AIRD (AI Ready Data ou données prêtes pour l’IA)
Serge Lomago, Customer Success Manager
12:30 – 13:45 | Déjeuner Networking
13:45 - 14:15 | Comprendre la tarification du GPL en Afrique de l'Ouest : méthodologie Platts et dynamique du marché.
- Méthodologie Platts de tarification du GPL
- Spécifications des évaluations de prix du GPL
- Tendances du marché du GPL en Afrique de l'Ouest
- Flux commerciaux et facteurs déterminants des prix
- Évaluations de prix du butane en Afrique de l'Ouest par Platts
Oliver Tambwe, Senior Market Engagement Partner, Africa
*Agenda is subject to change.
14:15 - 14:45 | Perspectives du GPL
- Réponse des marchés GPL Africains aux impacts du conflit au Moyen Orient en termes de prix et de flux commerciaux •
- Tendances récentes des prix et des tarifs de transport du GPL ouest-africain
- Situation actualisée sur les infrastructures et les politiques relatives au GPL
- Perspectives à court et long terme de l'offre, de la demande et des prix du GPL en Afrique de l'Ouest
Fernando Covas, Director, Latin America, Europe, CIS & Africa
14:45 - 15:45 | Le secteur Amont (Upstream)
Attirer les Capitaux E&P (Exploration & Production)
- Perspectives du secteur pétrolier et gazier (Limites des infrastructures de traitement du gaz, potentiel de hub régional, dépendance aux importations)
- Tendances de l'amont (upstream) à l'échelle régionale et continentale • Risques “hors-sol” (Above-ground risks)
- Analyse Fiscale Comparative
- Succès de l'Exploration et mesures incitatives
- Fenêtre d'opportunité pour la Côte d'Ivoire et la région dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient
Coûts et chaîne d'approvisionnement
- Tendances du marché
- Compétitivité des projets
- Escalade des couts en mer (Offshore)
- Vue d'ensemble des démantèlements de projets
15:45 - 16:45 | Démonstration de notre plateforme de réussite client
Serge Lomago, Customer Success Manager
16:45 -16:50 | Remarques Finales
Peter Gabraith, Senior Commercial Director
4:50 - 18:00 | Reception (A confirmer)
Speakers
S&P Global Energy
Peter Galbraith
Senior Commercial Director
Senior Commercial Director
S&P Global Energy
Claire Godard
Senior Director, Specialist Sales
Claire manages a team that covers Fuels, Chemicals, Gas, and Climate Research services across the Middle East, Africa, and CIS. She is responsible for supporting and engaging with clients on SPGCI’s integrated commodity outlook and the trends that drive the markets in the short and long term.
Claire has over 25 years of experience in the commodity markets, starting in commodity finance for the French bank BNP and then 15 years in energy derivatives sales at Goldman Sachs, BP, and Deutsche Bank.
For the past 10 years, she has been involved with the research side of the markets, with 8 of those at S&P Global.
S&P Global Energy
Virginie Malicier
Manager, Price Reporting, Middle Distillates
S&P Global Energy
Juliano Antonio
Commodity Risk Solutions Manager
Commodity Risk Solutions Manager
S&P Global Energy
Serge Lomago
Customer Success Manager
Customer Success Manager
S&P Global Energy
Olivier Tambwe
Commodity Engagement Lead
-
S&P Global Energy
Fernando Covas
Director, News & Research Management, Latin America, Europe, CIS & Africa
Director, News & Research Management, Latin America, Europe, CIS & Africa
Venue
ARDA Training Institute
Address: Lot 70, Rue des Cannas, Abidjan, Côte d’Ivoire