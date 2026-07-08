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Nous avons le plaisir de vous inviter à notre évènement, le S&P Global Energy Abidjan Market Briefing, qui se tiendra le jeudi 5 novembre 2026 en Côte d’Ivoire.

Cet événement à participation gratuite réunira des leaders de l’industrie, des acteurs du marché ainsi que des experts de S&P Global Energy pour une journée riche en échanges, en perspectives du marché et en opportunités de réseautage. À travers des présentations et analyses d’experts, nous explorerons les dernières évolutions qui façonnent le paysage énergétique dans les secteurs du pétrole brut et des produits raffinés, du pétrole, du GPL (gaz de pétrole liquéfié) et de l’upstream.

Vous profiterez d’analyses et de points de vue sur les principales tendances, les risques et les opportunités qui influencent le secteur énergétique en Afrique de l’Ouest. Vous aurez également l’occasion d’échanger avec notre équipe et de dialoguer directement avec nos analystes et spécialistes des marchés des matières premières.

Rejoignez-nous pour une journée d’informations stratégiques et de discussions enrichissantes qui vous aideront à garder une longueur d’avance dans un marché en constante évolution.

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support.energy@spglobal.com

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Network with Industry Leaders:

Connect with peers and decision-makers from across the energy sectors

Engage with Experts

Hear directly from leading S&P Global Energy analysts and researchers as they share strategies to navigate today's complexities.

 

Gain Actionable Insights

Explore the short-term volatility and long-term policy implications shaping the markets through our dedicated breakout tracks.

Agenda

08:30 – 09:20 | Enregistrement & networking

09:20 – 09:30 | Accueil et Introduction à S&P Global Energy 

Peter Gabraith, Senior Commercial Director

09:30 – 10:15 | Les marchés pétroliers en période de conflit : Resistance, commerce et opportunité 

Claire Godard, Senior Director, Specialist Sales

10:15 – 11:15 | Afrique de l’Ouest : transparence des prix face aux défis d’approvisionnement et aux nouveaux flux

  • Les benchmarks du pétrole brut dans un contexte de forte volatilité et de contraintes logistiques 
  • L’impact des conflits au Moyen-Orient, en Ukraine et en Russie sur les marchés du brut et des produits pétroliers La recomposition des flux commerciaux avec la montée en puissance de la raffinerie Dangote

Virginie Malicier, Manager, Price Reporting, EMEA Middle Distillates

11:15 – 11:45 | Pause Networking

11:45 – 12:15 | Naviguer dans la volatilité des marchés énergétiques : de la vision marché à la couverture du risque

  • Tendances récentes et perspectives des marchés à partir des dernières courbes forward. 
  • Comment les courbes à terme soutiennent la gestion du risque et la planification financière. 
  • Cas pratique : mise en œuvre d’une stratégie de couverture pour protéger les marges et les coûts d’approvisionnement

Antonio Juliano, Commodity Risk Solutions Manager

12:15 – 12:30 | Démonstration de AIRD (AI Ready Data ou données prêtes pour l’IA) 

Serge Lomago, Customer Success Manager

12:30 – 13:45 | Déjeuner Networking  

13:45 - 14:15 | Comprendre la tarification du GPL en Afrique de l'Ouest : méthodologie Platts et dynamique du marché.

  • Méthodologie Platts de tarification du GPL
  • Spécifications des évaluations de prix du GPL 
  • Tendances du marché du GPL en Afrique de l'Ouest 
  • Flux commerciaux et facteurs déterminants des prix  
  • Évaluations de prix du butane en Afrique de l'Ouest par Platts 

Oliver Tambwe, Senior Market Engagement Partner, Africa

*Agenda is subject to change.

14:15 - 14:45 | Perspectives du GPL

  • Réponse des marchés GPL Africains aux impacts du conflit au Moyen Orient en termes de prix et de flux commerciaux • 
  • Tendances récentes des prix et des tarifs de transport du GPL ouest-africain 
  • Situation actualisée sur les infrastructures et les politiques relatives au GPL 
  • Perspectives à court et long terme de l'offre, de la demande et des prix du GPL en Afrique de l'Ouest  

Fernando Covas, Director, Latin America, Europe, CIS & Africa

14:45 - 15:45 | Le secteur Amont (Upstream)

Attirer les Capitaux E&P (Exploration & Production) 

  • Perspectives du secteur pétrolier et gazier (Limites des infrastructures de traitement du gaz, potentiel de hub régional, dépendance aux importations) 
  • Tendances de l'amont (upstream) à l'échelle régionale et continentale • Risques “hors-sol” (Above-ground risks) 
  • Analyse Fiscale Comparative 
  • Succès de l'Exploration et mesures incitatives 
  • Fenêtre d'opportunité pour la Côte d'Ivoire et la région dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient 

Coûts et chaîne d'approvisionnement 

  • Tendances du marché 
  • Compétitivité des projets 
  • Escalade des couts en mer (Offshore) 
  • Vue d'ensemble des démantèlements de projets  

15:45 - 16:45 | Démonstration de notre plateforme de réussite client 

Serge Lomago, Customer Success Manager

16:45 -16:50 | Remarques Finales 

Peter Gabraith, Senior Commercial Director

4:50 - 18:00 | Reception (A confirmer)

Speakers

Peter Galbraith

S&P Global Energy

Peter Galbraith

Senior Commercial Director

Claire Godard

S&P Global Energy

Claire Godard

Senior Director, Specialist Sales

Virginie Malicier

S&P Global Energy

Virginie Malicier

Manager, Price Reporting, Middle Distillates

Juliano Antonio

S&P Global Energy

Juliano Antonio

Commodity Risk Solutions Manager

Serge Lomago

S&P Global Energy

Serge Lomago

Customer Success Manager

Olivier Tambwe

S&P Global Energy

Olivier Tambwe

Commodity Engagement Lead

Fernando Covas

S&P Global Energy

Fernando Covas

Director, News & Research Management, Latin America, Europe, CIS & Africa

Venue

ARDA Training Institute

Address: Lot 70, Rue des Cannas, Abidjan, Côte d’Ivoire

venue

Frequently Asked Questions

News & Insights