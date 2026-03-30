冲突期间中东地区的袭击波及海湾铝厂和钢厂

3月28日，伊朗袭击了阿联酋和巴林的关键铝设施。此前，作为美以军事行动的一部分，伊朗本国的钢铁厂也遭到了袭击。此次袭击威胁到了占全球原铝产量约8%-9%的生产商的产量，并扰乱了一个通常进口全球超过五分之一氧化铝的地区的贸易流。

据阿联酋环球铝业（Emirates Global Aluminium）和巴林铝业（Aluminium Bahrain，简称Alba）称，对两家公司设施的袭击所造成的损失仍在评估中。

以下是关于中东地区金属基础设施和贸易流现状的关键事实：

基础设施

贸易流

根据标普全球Commodities at Sea的数据，中东是主要的氧化铝进口地区，过去五年中，其进口份额一直占全球总量的20%以上。

根据截至3月30日的CAS数据，中东3月份的氧化铝进口量同比下降63%，至299,499吨。CAS数据显示，2025年3月，该地区的氧化铝进口量创下历史新高。

澳大利亚是该地区最大的氧化铝出口国。根据CAS的数据，2025年，该国占中东氧化铝流入量的83%。

CAS数据显示，澳大利亚3月份向中东出口的氧化铝同比下降76%，至179,311吨。

澳大利亚铝业委员会3月份表示，霍尔木兹海峡仍然是氧化铝进口和铝出口的关键咽喉要道。

根据CAS的数据，从澳大利亚运往中东的全部179,311吨货物仍在运输途中，这表明3月份没有货物运抵港口。

在途经霍尔木兹海峡的传统路线受到严重干扰后，EGA正在研究如何从阿曼的一个港口将金属运送到出口市场。

EGA称，该公司“在冲突开始时有大量在途的金属库存，以及在一些海外地区的现货库存”。

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