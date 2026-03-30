冲突期间中东地区的袭击波及海湾铝厂和钢厂

3月28日，伊朗袭击了阿联酋和巴林的关键铝设施。此前，作为美以军事行动的一部分，伊朗本国的钢铁厂也遭到了袭击。此次袭击威胁到了占全球原铝产量约8%-9%的生产商的产量，并扰乱了一个通常进口全球超过五分之一氧化铝的地区的贸易流。
据阿联酋环球铝业（Emirates Global Aluminium）和巴林铝业（Aluminium Bahrain，简称Alba）称，对两家公司设施的袭击所造成的损失仍在评估中。
以下是关于中东地区金属基础设施和贸易流现状的关键事实：
基础设施
- 海湾地区拥有一些全球规模最大、技术最先进的铝冶炼厂，包括阿联酋的阿联酋环球铝业（EGA）、巴林铝业（Alba）、沙特阿拉伯的马登铝业（Ma'aden Aluminium）、卡塔尔的卡塔尔铝业（Qatalum）以及阿曼的苏哈尔铝业（Sohar Aluminium）。
- 根据国际铝业协会的数据，海湾合作委员会（GCC）国家在2025年生产了约616万吨原铝，约占全球产量的8%。
- 阿联酋环球铝业表示，其Al-Taweelah冶炼厂于3月28日遭到袭击。2025年，该设施生产了160万吨铸造金属，占当年阿联酋环球铝业创纪录的铸造金属总销量的56%。
- 巴林铝业于3月28日表示，其设施也“遭到了伊朗的袭击”。巴林铝业的年产能为162.3万吨。
- 据官方通讯社IRNA表示，伊朗的穆巴拉克钢铁公司（Mobarakeh Steel）和胡齐斯坦钢铁公司（Khuzestan Steel）的钢厂于3月27日遭到袭击，当局正在评估这些设施的受损情况。
- IRNA表示，穆巴拉克钢铁公司2025年的年产能超过1,200万吨，占伊朗钢铁总产量的33%。
- IRNA表示，从2025年3月21日到2025年9月22日，胡齐斯坦钢铁公司的出口量增长了67%，从2024年同期的282,506吨增至472,462吨。
- 根据标普全球市场财智旗下全球贸易分析套件的数据，2025年伊朗主要钢铁产品的出口量同比增长6%，达到710万吨。
- 巴林钢铁公司（Bahrain Steel）和SULB的母公司Foulath Holding在3月28日的声明中表示，由于冲突导致的安全和物流中断，该公司已宣布其集团部分业务遭遇不可抗力。
- 根据Foulath公司网站信息，巴林钢铁公司的铁矿球团年产能为1,300万吨，而SULB通过其在巴林和沙特阿拉伯的工厂生产中型和重型钢梁及结构钢型材。
- 3月4日Platts援引的一位接近该公司的消息人士表示，3月早些时候，Alba对其巴林冶炼厂的客户发布了不可抗力通知。
- 铝生产商Hydro对其位于卡塔尔、年产能为63.6万吨的Qatalum冶炼厂的客户发布了不可抗力通知，原因是天然气供应中断，需要进行受控停产。
贸易流
- 根据截至3月30日的CAS数据，中东3月份的氧化铝进口量同比下降63%，至299,499吨。CAS数据显示，2025年3月，该地区的氧化铝进口量创下历史新高。
- 澳大利亚是该地区最大的氧化铝出口国。根据CAS的数据，2025年，该国占中东氧化铝流入量的83%。
- CAS数据显示，澳大利亚3月份向中东出口的氧化铝同比下降76%，至179,311吨。
- 澳大利亚铝业委员会3月份表示，霍尔木兹海峡仍然是氧化铝进口和铝出口的关键咽喉要道。
- 根据CAS的数据，从澳大利亚运往中东的全部179,311吨货物仍在运输途中，这表明3月份没有货物运抵港口。
- 在途经霍尔木兹海峡的传统路线受到严重干扰后，EGA正在研究如何从阿曼的一个港口将金属运送到出口市场。
- EGA称，该公司“在冲突开始时有大量在途的金属库存，以及在一些海外地区的现货库存”。
价格
- 美国中西部铝溢价本已是全球最高，自冲突开始以来更是升至历史新高。3月27日，Platts评估现货99.7% P1020美国铝交易溢价为108.45美分/磅（2,349美元/吨）加上伦敦金属交易所（LME）现货价格，交货地为中西部，付款条件为30天净付款期。该价格高于2月27日的104美分/磅。
- 3月27日，Platts评估的99.7% P1020/P1020A铝锭CIF日本现货溢价为345美元/吨加上伦敦金属交易所现货价格，是2月27日水平的两倍多。
- 3月27日，Platts评估的氧化铝FOB澳大利亚价格为320美元/吨FOB西澳大利亚州，较2月27日的水平上涨5%。
- 根据标普全球市场财智的数据，自冲突开始以来，伦敦金属交易所99.7%铝现货价格已上涨7%，3月27日达到3,357.23美元/吨，为至少三年来的最高水平。