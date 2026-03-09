澳大利亚氧化铝行业组织警告全球供应出现瓶颈

澳大利亚的主要行业协会表示，中东冲突正给该国带来一些关键问题，该国是氧化铝和铝土矿的主要供应国。

3月6日，Platts评估的美国中西部交货铝溢价在伦敦金属交易所现货价格基础上，达到了110.95美分/磅的高点。Platts隶属于S&P Global Energy（标普全球能源）。

根据S&P Global Market Intelligence（标普全球市场财智）的数据，3月6日，伦敦金属交易所99.7%纯度铝的现货价格也上涨至3,493.40美元/吨，这是自2022年3月30日以来的最高水平。

澳大利亚铝业协会在3月6日的一篇领英帖子中表示，不断上涨的铝价反映了“全球市场供应紧张”的局面。

在美国和以色列联合打击伊朗后，伊斯兰革命卫队于3月2日宣布“关闭霍尔木兹海峡”，并称任何试图通过该海峡的船只都将成为目标。

澳大利亚铝业协会的帖子称：“海湾地区占全球铝产能的约9%，当前的冲突引发了一些重要问题，即对全球行业的潜在影响，以及对澳大利亚可能造成的影响。”

澳大利亚铝业协会表示：“霍尔木兹海峡对于氧化铝进口和铝出口而言，仍然是一个关键要道。对于该地区的冶炼厂来说，安全的氧化铝供应至关重要，而其中大部分供应目前来自澳大利亚。”

该协会补充道：“氧化铝价格已经承压，而这些事态发展可能会进一步加剧价格的波动性。”

根据澳大利亚铝业协会委托L.E.K.咨询公司撰写并于3月5日发布的报告，澳大利亚是世界第二大氧化铝生产国，占全球供应量的13%以上。

报告称，澳大利亚的铝土矿产量也约占全球的25%，为澳大利亚和世界各地的精炼和冶炼厂供应含铝矿物。

澳大利亚铝业协会警告称：“这是一个迅速变化的局势……其全部影响将在未来几天和几周内变得更加清晰，行业参与者有必要密切关注事态发展。”

Citi Research公司的分析师在3月4日的一份报告中表示：“进口原材料（如氧化铝/铝土矿）中断可能迫使（冶炼厂）进行有计划、有控制的减产，以保护电解槽的完整性。”

然而，Citi Research公司在其报告中指出，根据其了解，中东冶炼厂可以“假设”持有大约三周的氧化铝库存。

Citi Research公司的分析师表示：“如果进口物流中断持续超过这个时间窗口，就可能开始限制生产运营，尽管一旦原料中断开始出现，冶炼厂仍可选择采取预防性减产或关闭措施，以延长库存使用时间。”

从风险转向中断

Citi Research公司表示，该公司将其伦敦金属交易所（LME）0-3个月期铝的目标价从每吨3,400美元上调至3,600美元，“如果中断加剧”，在“牛市情景”下目标价可达每吨4,000美元。

Citi Research也将其熊市情景下的预测调整至2,900美元/吨，以“反映更高的成本底线和加剧的地缘政治风险”。

该公司的分析师表示，两家海湾生产商出现不可抗力事件，标志着“从风险转变为已实现的供应中断的明显转变”。

挪威海德鲁（Norsk Hydro）公司在3月3日的一份声明中表示，该公司已向其位于卡塔尔梅赛伊德工业城的合资企业卡塔尔铝业（Qatalum）冶炼厂的客户发布了不可抗力通知，因为该设施因天然气供应中断而正在进行有控制的停产。该冶炼厂是海德鲁公司和卡塔尔铝业制造公司（QPSC）各持股50%的合资企业。

一位接近该公司的消息人士在3月4日告诉Platts，巴林铝业公司（Alba）也向其位于巴林的冶炼厂客户发布了不可抗力通知，该冶炼厂的年产能为160万吨。

卡塔尔铝业和巴林铝业的停产将暂时导致超过220万吨/年的铝产能退出市场。

规模与冲击影响

Britannia Global Markets的金属业务主管Neil Welsh在3月5日的一份报告中表示，Citi Research修正后的展望“反映了此次冲击的规模以及冶炼厂一旦减产后重启的难度”。

Welsh说：“海湾冶炼厂停产和航运瘫痪的共同作用，造成了自俄乌冲突导致供应中断以来最严重的供应事件。”

Welsh补充道：“随着市场逐渐认识到途经霍尔木兹海峡的供应已变得多么脆弱，巴林铝业的不可抗力事件继续在整个金属市场产生反响。”

据Britannia称，巴林铝业暂停交货已将价格推至2022年以来的最高水平。Welsh表示：“我们将评估事态发展，以确定任何中断是会持续数月，还是只是暂时的物流障碍。”