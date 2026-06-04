能源转型，氢能

2026年6月4日

氢能理事会：氢能正从蓝图走向现实，产能有望翻倍

审校:

Jonathan Loades-Carter

要点速递

行业预计2026年投运产能翻倍

能源安全与韧性成为核心驱动力

欧盟RFNBO规则亟需快速、明确优化

氢能理事会首席执行官Ivana Jemelkova在接受S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts采访时表示，氢能行业已从规划阶段实质性转入落地执行阶段。随着工业级项目陆续投产，全球已投运的氢气生产能力预计将在2026年翻倍。

Jemelkova在5月鹿特丹世界氢能峰会后接受采访时表示，这一里程碑意味着项目规模和成熟度实现了明显跃升，企业如今正在建设数百兆瓦级设施。

而首批10兆瓦级工厂也只是近几年才开始投运。

Jemelkova在5月21日的采访中表示：“氢能产业正在真正落地，已经不再停留在概念层面。