印度以甘蔗-玉米间作推动全年乙醇原料供应

印度农业研究机构开发出一种甘蔗-玉米间作体系，有望为乙醇生产提供全年原料供应，同时提高农民收入，并缓解供应约束。随着印度计划将生物燃料掺混比例提升至20%以上，这一模式的重要性正不断提升。

印度农业研究理事会玉米研究所（ICAR-IIMR）在农业与农民福利部“乙醇产业流域地区玉米增产”项目下推出这一间作模式，目标对象是甘蔗种植户。这类农户通常需经历10至15个月的生长周期后，才能每年获得一次收入。

ICAR-IIMR于7月13日表示，在马哈拉施特拉邦索拉普尔和北方邦布兰德沙赫尔开展的50英亩试点项目显示，按甘蔗当量计算，产量提高了28%，同时每公顷额外产出3.5至5吨玉米，为农民每公顷增加5万至10万卢比（约600至1,200美元）的收入。

该研究所表示，这一模式利用甘蔗前期生长较慢的特点，在其间种植生育期约100天的短周期玉米杂交品种。两种作物可同步生长，且所需的灌溉、肥料和植保投入基本相近。

食品与公共分配部联合秘书Ashwini Srivastava于7月10日在新德里举行的GEMA Ethanol Conclave 2026上表示，玉米已成为乙醇生产中占比最大的原料，在2024-25供应年度中占向石油营销公司供应原料的47%，本供应年度仍保持36%的占比，这反映出乙醇生产正从传统的甘蔗路线逐步转向更多元的原料结构。

原料保障

这一间作体系有助于解决印度乙醇计划中的两大限制：一是甘蔗种植户增收渠道有限，二是酒精蒸馏厂的原料供应具有明显季节性。当前糖厂每年通常仅运营3至5个月。尽管甘蔗仍满足印度30%至35%的乙醇需求，但这也限制了乙醇产量的进一步提升。

ICAR-IIMR估计，印度约有150万公顷土地可采用这一模式，相当于全国540万公顷甘蔗种植面积的近一半。若达到这一规模，该体系每年可生产400万至600万吨玉米，为全国近500家以甘蔗为基础的乙醇蒸馏厂提供原料。

该研究所通过将玉米种植密度控制在常规水平的33%至50%、增加尿素追肥，并在玉米苞叶变褐阶段去除顶部植株等方式，进一步优化了栽培管理。这些措施改善了甘蔗的采光条件，同时还能产出青饲料，并促进玉米果穗更好干燥。

ICAR-IIMR表示，在这一间作体系下，玉米种植成本较单一种植模式低近75%，同时还能提高资源利用效率、降低投入成本，并有助于土壤健康。

甘蔗主要种植在北方邦、马哈拉施特拉邦、卡纳塔克邦和泰米尔纳德邦。该研究所表示，参与间作示范的索拉普尔农户反馈称，这一模式带来了更快的现金回流、较低的生产风险和更高的盈利水平。

印度乙醇产能已从2013-14年度的42.1亿升大幅提升至2026年的约200亿升，接近增长五倍，为掺混计划扩容提供了支撑。

玉米产量持续增长

据印度农业研究理事会玉米研究所高级科学家Shankar Lal Jat介绍，过去十年间，印度玉米产量已从2,200万吨增至5,500万吨，单产也从每公顷2.3吨提升至4.1吨。

7月10日，S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts评估亚洲燃料乙醇价格基准为616.33美元/立方米，较前一交易日持平。

7月10日，工业级B级乙醇价格评估为609美元/立方米，CFR韩国蔚山，较前一交易日持平。