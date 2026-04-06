霍尔木兹能源冲击威胁粮食安全，加剧进口依赖国的负担

根据联合国和普渡大学的最新分析，霍尔木兹海峡航运中断导致的能源和化肥成本上涨，正在加剧全球粮食系统的风险，而低收入、依赖进口的国家首当其冲。

自2月下旬以来，通过这一关键贸易走廊的航运已基本停滞，运输量下降了95%以上。联合国贸易和发展会议在3月30日的一项研究中表示，由此造成的石油、天然气和化肥贸易流中断，已在整个农业供应链中引发了一连串的成本压力。

普渡大学农业经济学教授兼普渡农场政策研究小组主任Ken Foster和宏观经济学与贸易助理教授Bernhard Dalheimer表示，这种影响正通过更高的投入、运输和贸易成本越来越多地传导至粮食系统，而普渡大学在3月31日的另一份分析报告则强调了这种中断如何在结构上扩大了粮食安全经济体与粮食不安全经济体之间的差距。

能源-化肥-粮食的关联

与需求驱动的商品周期不同，当前的冲击源于石油市场的供应中断，对粮食系统产生了直接影响。

在低收入和中等收入国家，运输成本在最终食品价格中占比较大，因此燃料价格上涨会更剧烈地转化为零售通胀。基础设施薄弱、供应链更长以及冷藏设施有限等因素进一步放大了这些影响。

霍尔木兹海峡承担着全球约四分之一的海运石油流量和相当大一部分的化肥贸易，是农业投入品的关键航道。随着亚洲部分地区天然气价格翻倍以及欧洲天然气价格急剧上涨，化肥生产成本也随之上升。

联合国贸发会议的报告称，通过霍尔木兹海峡的航运已经崩溃，运输量下降了95%以上，扰乱了能源和化肥的流动。每日过境船只数量从2月最后一周的平均103艘在几周内降至个位数，实际上使物流接近停滞。

尿素和氨等氮基化肥由于依赖天然气原料，因此受到的影响尤其严重。这些产品的价格已经显著上涨，如果中断持续，预计还会进一步上涨。

联合国贸发会议表示，自2月下旬以来，油轮运费也上涨了90%以上，船用燃料价格几乎翻了一番，冲突风险保费飙升，在某些情况下导致保险公司撤销对波斯湾航线的承保。

这些压力正直接传导至农场层面的经济活动，影响着种植决策、投入品使用并最终影响作物产量。

粮食负担能力差距扩大

这种差距在家庭层面最为明显。

普渡大学的分析称，低收入国家的家庭大约将一半的收入用于食品，而高收入经济体的这一比例约为10%。这意味着食品价格上涨10%，实际上相当于对较贫困消费者造成5%的收入冲击——是富裕国家所受相对影响的五倍。

联合国贸发会议估计，全球约三分之一的海运化肥量通过波斯湾运输，苏丹、坦桑尼亚和索马里等多达30%-50%的进口化肥来自该地区。

疲软的全球市场加剧了价格波动

全球农产品贸易的结构进一步加剧了价格波动。

主要主食中只有有限的一部分进行国际贸易——小麦约占四分之一，玉米和水稻的份额更小——这意味着微小的中断就可能引发巨大的价格波动。

对于依赖进口的国家，特别是非洲和亚洲部分地区的国家而言，这使其更容易受到全球价格飙升的影响，而国内的缓冲能力有限。

根据联合国粮食及农业组织4月3日的数据，3月份全球食品价格连续第二个月上涨，与中东冲突相关的能源驱动的成本压力传导至植物油和食糖市场。

粮农组织食品价格指数3月份平均为128.5点，环比上涨2.4%，包括谷物、肉类、乳制品、植物油和食糖在内的所有主要商品类别均创下自12月以来的最高水平。

货币与商品冲击叠加

这场危机也给许多发展中经济体带来了“双重冲击”。

在全球大宗商品价格以美元计价上涨的同时，冲突也使美元走强，加剧了以本国货币计算的进口成本。

这削弱了购买力，尤其是在那些已经面临外部失衡的国家。

政策加剧冲击

历史模式表明，各国政府可能会通过对关键食品实施出口限制来应对国内价格上涨。

虽然这些措施旨在保护国内消费者，但它们减少了全球市场的可供量，加剧了价格波动，并对依赖进口的国家造成了不成比例的影响。

分析显示，在包括2007-08年和2022年在内的过去危机中，类似的政策反应导致了更剧烈、更持久的食品价格飙升。

在2007-08年的粮食危机期间，超过30个国家对主食实施了出口限制。印度限制了大米出口。阿根廷对大豆和小麦征税。从越南到哈萨克斯坦等较小的生产国也纷纷对其主要商品采取了类似措施。

联合国贸发会议估计，在2020年新冠疫情引发供应链焦虑期间，约有25个国家实施了某种形式的食品出口限制。在2022年乌克兰危机期间，类似的限制措施激增。

据联合国粮食及农业组织（FAO）首席经济学家Maximo Torero称，这场冲突是一次“系统冲击”，不仅影响能源市场，还影响整个农业食品体系，尤其是通过化肥供应中断和运输成本上升造成的影响。

人道主义系统承受压力

不断上涨的商品和燃料成本也在削弱全球粮食援助系统的有效性。

更高的价格减少了人道主义机构在给定预算下可以采购的食品数量，而更长、更复杂的运输路线则导致物流成本上升。

中断的持续时间是关键

两项分析都强调，中断的持续时间将决定影响的规模。

短期中断可能会被现有库存和供应调整所消化。

然而，贯穿关键种植和收获周期的长期冲击可能引发更广泛的结构性影响，包括作物产量下降、来自生物燃料的竞争加剧以及持续的食品价格通胀。

在这种情况下，当前的能源冲击有可能演变成一场更大规模的粮食安全危机，而最没有能力承受这一冲击的国家将承担最沉重的负担。