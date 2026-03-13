中东冲突引发的化肥、燃料和货运问题影响全球粮食安全

中东地区不断升级的冲突再次引发了人们对全球粮食通胀的担忧，因为能源、化肥和航运市场的混乱可能会推高整个农业供应链从农场到餐桌的成本。

联合国世界粮食计划署、国际粮食政策研究所（IFPRI）的研究人员发出的警告以及标普全球能源（S&P Global Energy）汇编的市场数据显示，冲突正将其影响蔓延至该地区以外，包括不断上涨的燃料价格、中断的海上航线和紧张的化肥供应，所有这些都是全球粮食生产的关键投入要素。

这一压力出现之时，正值全球粮价在经历数年波动后开始趋于稳定之际，此前数年俄乌冲突导致黑海供应链中断。

联合国粮食及农业组织的食品价格指数五个月来首次上涨，平均为125.3点，环比上涨0.9%，这主要是受谷物、肉类和植物油价格走强的推动。

尽管该指数仍低于去年同期水平，但新的地缘政治局势可能会迅速扭转这一趋势。

能源和化肥冲击

霍尔木兹海峡是全球能源和化肥贸易的关键航道，其周边的航运中断正是此次新出现的通胀风险的核心因素。

根据IFPRI于3月6日发布的一份报告，全球约27%的石油出口、约20%的液化天然气贸易以及高达30%的化肥出口都通过连接波斯湾与全球市场的这条水道进行运输。

自2月底冲突开始以来，由于油轮遭受无人机和火箭弹袭击以及海运保险费用飙升，通过该海峡的航运量急剧下降。

根据IFPRI的数据，能源市场迅速做出反应，在冲突爆发的头几天，5月交割的原油期货价格上涨超过10美元/桶（涨幅约15%），欧洲天然气价格则飙升了50%以上。

上涨的能源价格迅速蔓延至农业投入品市场。

氮肥生产严重依赖天然气作为原料，而来自卡塔尔、沙特阿拉伯和阿曼等海湾生产国的化肥出口已经放缓。

不出所料，主要化肥的价格飙升。

由于天然气成本的原因，自中东冲突爆发以来，欧洲生产氨的成本已大幅飙升。

S&P Global Energy（标普全球能源）旗下的Platts计算，3月12日，当荷兰TTF即月合约结算价为50.78欧元/兆瓦时，氨的预估生产成本（包括碳成本）为652美元/吨。

这比1月5日的396美元/吨上涨了约65%，当时TTF的价格为27.41欧元/兆瓦时。

化肥价格

IFPRI估计，如果中断持续，全球多达三分之一的化肥贸易可能会受到影响。

因此，更高的化肥成本可能会挤压农场的利润空间，并影响未来几个种植季的种植决策，可能导致化肥施用量减少，或将种植面积转向投入密集度较低的作物。

途经霍尔木兹海峡的航运活动骤降，也推高了全球化肥价格。

作为氮肥重要原料的天然气运输量下降，推高了价格，而波斯湾的化肥出口量则急剧下降。卡塔尔、沙特阿拉伯、巴林和阿曼是主要的化肥出口国，特别是尿素、磷酸二铵 (DAP) 和无水氨。

IFPRI表示，3月5日，中东尿素价格收于每吨590美元以上，较一周前上涨超过90美元，涨幅达19%。与此同时，美国墨西哥湾的磷酸二铵价格达到每吨655美元，上涨超过30美元，涨幅为5%。

IFPRI的报告称，全球多达三分之一的化肥贸易可能受到影响。

食物多样性面临威胁

成本增加之时，正值全球农民面临谷物、油籽和其他大田作物价格走低的局面。化肥价格上涨意味着生产者的利润空间降低，并可能导致一些人减少水稻、小麦或玉米等投入密集型作物的种植，转而选择油籽，或减少其作物的化肥施用量。

标普全球CERA预计，在2026/27销售年度（7月至6月），意大利的玉米种植面积将从2025/26销售年度的54.1万公顷降至约48万公顷。同期，波兰、法国和西班牙的玉米种植面积预计将分别下降9%、3%和11%。

直接影响可能相对较小，因为北半球的许多农民可能已经为春季播种购买了投入品。

然而，持续的冲突可能会影响南半球的播种决策和产量，以及南亚和东南亚地区水稻的化肥施用。

货运中断引发连锁反应

航运中断也正在推高全球货运成本，并延长农产品的交货时间。

根据标普全球的航运数据，途经波斯湾的船只的冲突险保费已上涨约50%，而近几日通过霍尔木兹海峡的航运量已下降约75%。

根据标普全球能源的数据，3月11日，印度西海岸-中东航线的Platts集装箱运价33估报3,400美元/40英尺标准箱(FEU)，较3月2日上涨了1,136%。与此同时，Platts数据显示，3月11日，同一航线每20英尺标准箱(TEU)的运费为2,200美元，较3月2日上涨了1,000%。

根据荷兰国际集团全球市场研究部（ING Global Markets Research）的说法，这场冲突实际上已将“地缘政治风险溢价”植入能源、货运和农产品市场。

粮食安全风险加剧

联合国世界粮食计划署于3月8日表示，与冲突相关的燃料和食品成本不断上涨，有可能将中东及其他地区的更多家庭推向粮食不安全的境地。

供应链中断和更长的航运路线已经导致人道主义物资运送延迟，并增加了援助机构的运营成本。

世界粮食计划署在一份危机评估中表示：“本已处境艰难的人们可能会被进一步推向严重的粮食不安全状况。”

该机构正在调整供应路线，并扩大在多个国家的紧急行动规模，同时监测该地区潜在的难民流动。

世界粮食计划署官员警告称，全球供应链正面临一种罕见的“双重瓶颈”中断，航运已因红海袭击而紧张，现在又面临霍尔木兹海峡周边的额外风险。

依赖进口的地区脆弱性凸显

经济依赖进口的波斯湾国家和亚洲部分地区在供应中断面前尤其脆弱。

国际食物政策研究所指出，海湾国家严重依赖进口小麦、植物油和糖，其人均小麦消费量通常每年超过100千克。

如果霍尔木兹海峡持续受阻，进口商可能被迫依赖替代陆路或更长的海运走廊，这将进一步增加成本。IFPRI表示，例如，沙特阿拉伯可以将部分进口货物改道至红海港口，尽管自2023年底以来，由于胡塞武装的袭击，该走廊的航运量已大幅下降。

菲律宾农业部表示，正在监测冲突对食品价格的影响，并警告说，燃料、化肥和航运成本的上涨可能迅速提高小麦和动物饲料的到岸成本。